Stranger Things ma problem. Nowy serial zmieni stary serial

Ładowanie...

Najbliższą produkcją z uniwersum „Stranger Things”, jak przyjdzie nam zobaczyć, będzie animowany prequel pt. „Tales From ’85” („Opowieści z 1985”), który prześledzi poboczne przygody dzieciaków z oryginalnej serii. I przy okazji nieco nieco namiesza w kanonie.



Akcja ma rozgrywać się zimą 1985 r., czyli pomiędzy 2. a 3. sezonem oryginału. Na ekran powrócą Jedenastka, Mike, Will, Lucas, Dustin i Max - tyle, że w animowanych wersjach. Dla przypomnienia: w 2. odsłonie Will zostaje zmanipulowany przez Mind Flyera, Nastka ukrywa się w chacie Hoppera, a serial wprowadza postać Kali. 3. seria skupia się natomiast na próbach otwarcia bramy na Drugą Stronę - Rosjanie budują w tym celu laboratorium pod nowo otwartym centrum handlowym Starcourt Mall w Hawkins.

REKLAMA

Stranger Things: ten prequel może namieszać

Tymczasem „Tales From ’85” ma pokazać Jedenastkę i jej przyjaciół walczących z zupełnie nowymi potworami i badających kolejną paranormalną sprawę.



Zapowiedziano już, że serial wprowadzi nieznane dotychczas kreatury, niewidziane w żadnym z 5. sezonów „Stranger Things”. Produkcja ma też przyjąć bardziej familijny ton i przedstawić fanom nową postać: Nikki Baxter. Dziewczynka ma być wyższa i całościowo większa od pozostałych - i właściwie na tym kończą się znane informacje na jej temat. Biorąc jednak pod uwagę fakt, że nie została ani pokazana, ani choćby wspomniana w żadnej z „głównych” serii, jej przyszłość raczej nie maluje się w jasnych barwach - to będzie najwyraźniej krótkotrwały, jednorazowy występ w tym świecie. A zarazem istotny w ramach tego konkretnego tytułu.

Najpopularniejsza teoria zakłada, rzecz jasna, że postać w pewnym momencie zginie. To jednak tylko pogłębi problem - bo fakt, że nikt nigdy o niej nie wspomina, będzie razić jeszcze bardziej. Brak spójności, brak konsekwencji; nowy serial, zamiast budować wrażenie integralności z uniwersum, będzie wydawał się doklejony do niego na ślinę.



Istnieje też możliwość, że przedstawione w produkcji wydarzenia okażą się zbyt traumatyczne dla Nikki i jej rodziny, którzy ostatecznie wyprowadzą się z Hawkins. To jednak również nie tłumaczy, dlaczego jej przyjaciele - z którymi zapewne przeżyje intensywną, zacieśniającą więzi przygodę - dosłownie nigdy o niej nie wspomnieli, tym bardziej w bardziej emocjonalnych okolicznościach, których nie brakowało.



Dołączenie Nikki do głównej grupy grozi zaburzeniem dynamiki między Jedenastką i resztą paczki. To wszystko rodzi pytanie o sens wprowadzania nowej postaci, która zawita w uniwersum dosłownie na moment, a może doprowadzić do niepotrzebnych luk fabularnych i konfliktu z kanonem. Podobnie rzecz ma się zresztą z nowymi stworami, które z jakiegoś powodu nie pojawią się już nigdy później.



Tytuł będzie musiał bardzo ostrożnie i sprytnie poprowadzić ten wątek i sensownie wyjaśnić, dlaczego widz nigdy wcześniej nie słyszał o żadnej Nikki. Niestety, po finale wiara w dbałość o spójność i twórczą logikę braci Dufferów istotnie zmalała.



W chwili pisania tego tekstu „Opowieści” to jedyny zapowiedziany prequel (czy też sidequel) „Stranger Things”.

REKLAMA

Czytaj więcej:

REKLAMA

Michał Jarecki 27.01.2026 08:29

Ładowanie...