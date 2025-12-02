Kim jest Pan Coto ze Stranger Things 5? Wyjaśniamy

Ładowanie...

5. sezon "Stranger Things" to prawdopodobnie jedna z najważniejszych serialowych premier nie tylko tego roku - powiedziałbym nawet, że lat. Trochę trzeba było czekać, zanim znów spotkamy się z dzieciakami z Hawkins, które zmuszone są, by raz na zawsze pokonać przerażającego Vecnę - wroga, który już raz im uciekł i nie cofnie się przed niczym, by dokończyć swojego dzieła.

Stranger Things 5 - o co chodzi z Panem Coto?

Jedną z głównych bohaterek 5. sezonu jest Holly Wheeler (Nell Fisher) - siostra Mike'a (Finn Wolfhard), jednego z "przywódców" drużyny walczącej ze złem. To pierwszy raz w historii serialu, gdy dziewczynka dostaje tak dużo czasu i staje się rzeczywiście istotna dla fabuły. Istotnym punktem opowieści w 5. sezonie jest to, że Holly ma - jak twierdzi jej nauczycielka - wymyślonego i przyjaciela, z którym rozmawia, co w naturalny sposób powoduje obawy otoczenia. Dziewczynka nazywa go "Panem Coto" i mówi, że ostrzega ją on przed potworami, przed którymi obiecuje ją chronić. Tajemnicza postać prędko stała się przedmiotem dyskusji, a fani zastanawiali się, kim lub czym jest Pan Coto.

Twórcy nie czekali bardzo długo z ujawnieniem prawdziwej tożsamości. Już w drugim odcinku dowiadujemy się, że pod tajemniczym imieniem Pana Coto kryje się sam Vecna. Złoczyńca nie pokazuje się jej jednak w swojej najpotworniejszej wizualnie odsłonie - objawia się on dziewczynce w przyjaznej, ludzkiej postaci Henry'ego Creela (Jamie Campbell Bower). Wykorzystuje on tę część swojej osobowości, by zdobyć zaufanie Holly. Jak się z czasem okazuje, nie tylko jej - inne dzieci w Hawkins też widzą Pana Coto, nie wiedząc, że są jego celem. Posługujący się tym pseudonimem Vecna planuje zawładnąć ich umysłami i wykorzystać je do przekształcania świata na swoją modłę. Skąd jednak wzięła się sama nazwa "Pana Coto" (anglojęzyczna nazwa - "Mr. Whatsit")?

Odpowiedzi również nie trzeba szukać daleko - z serialu dowiadujemy się, że ulubioną książką Holly jest "Pułapka czasu" - wydana w 1962 roku amerykańska powieść z gatunkowego pogranicza fantastyki i young adult autorstwa Madeleine L'Engle. Opowiada ona o dziewczynce Meg Murry, jej bracie Charlesie Wallace'u Murrym oraz przyjacielu, Calvinie O’Keefe. Wyruszają oni w podróż razem z trzema tajemniczymi istotami, aby odnaleźć ojca rodzeństwa.

Jedna z owych istot odgrywających ważną rolę w "Pułapce czasu" nazywa się Pani Coto.

To posiadająca nadprzyrodzone moce dobra postać, która pomaga głównym bohaterom, mieszka w starym domu i podróżuje z bohaterami przez czas i przestrzeń (używając języka książki - tesseruje). Biorąc to pod uwagę, nie sposób nie dostrzec, czemu Holly ze "Stranger Things" postanowiła nazwać Henry'ego "Panem Coto". Podobnie jak jego literacki "pierwowzór", ukryty pod postacią dystyngowanego i czarującego mężczyzny Vecna zdaje się być dla Holly wsparciem, chociażby w postaci faktycznego przeniesienia dziewczynki do jego własnego wspomnienia, które przypomina idyllę - Wheelerówna zostaje bowiem uwięziona (choć jeszcze tego nie wie) w pięknym domu koło lasu, w którym może oglądać telewizję, bawić się i jeść swoje ulubione potrawy. Henry vel Pan Coto udaje zrozumienie dla problemów dziewczynki, podczas gdy w rzeczywistości porwał ją na Drugą Stronę, by za jej pomocą wcielić w życie swój plan zawładnięcia światem.

Nell Fisher jako Holly Wheeler - kadr z serialu "Stranger Things"

To jednak nie jedyne powiązanie 5. sezonu "Stranger Things" z "Pułapką czasu".

Ojciec literackich bohaterów, Meg Murry i Charlesa Wallace'a, jest uwięziony na planecie Camazotz przez siły ciemności. Nazwa książkowej planety przewinęła się kilka razy w tym sezonie serialu. Holly nadała tę nazwę miejscu, w którym znajduje się jej świadomość - czyli wspomnieniu Henry'ego Creela. Wraz z dziewczynką uwięziona jest tam również świadomość Max, której ciało przebywa w szpitalu i jest w stanie śpiączki. Na podstawie tego można przypuszczać, że Holly fizycznie spoczywa w jakiejś kryjówce Vecny, podczas gdy jej umysł znajduje się w świecie "zaprojektowanym" przez Vecnę.

"Stranger Things" nie od dziś pełni funkcję swoistego "nośnika popkulturowego". Jest serialem, który oprócz kształtowania własnej historii i bohaterów, często nawiązuje do konkretnych okresów, muzyki, kina w momencie, w którym się rozgrywa. Sama powieść "Pułapka czasu" doczekała się dwóch adaptacji filmowych - pierwsza, telewizyjna miała swoją premierę w 2003 roku, zaś druga ukazała się w 2018 roku - wyreżyserowała ją AvaDuVernay, a w obsadzie znalazło się sporo gwiazd: w Panią Coto wcieliła się Reese Witherspoon, zaś w pozostałych rolach wystąpili m.in. Oprah Winfrey, Mindy Kaling, Michael Pena, Zach Galifianakis, Chris Pine czy Storm Reid.

Pierwsza część 5. sezonu "Stranger Things" (Volume 1) jest już dostępna do obejrzenia w Netfliksie i składa się z 4 odcinków. Kolejna (Volume 2), 3-odcinkowa część, będzie dostępna dla subskrybentów Netfliksa 26 grudnia 2025 r., natomiast finałowy odcinek ukaże się w Nowy Rok, 1 stycznia 2026 r.

