Bańka pękła. Czy streaming znalazł się w kryzysie?

Streaming nie ma już tego powabu, co w swoich początkach. Ten charakter nowinki dawno zniknął. Przez rozdrobnienie rynku, wszystko to, co kiedyś uznawaliśmy za rewolucję, dzisiaj nam spowszedniało. Trudno nawet cieszyć się na wieść o debiucie jakiejś nowej usługi. To zmęczenie materiału jest wyczuwalne od dłuższego czasu i wśród włodarzy serwisów wywołuje panikę. Dlatego platformy niejednokrotnie objawiły przed nami oblicza kapitalistycznych drapieżców. W czasie szukania oszczędności jedną z pierwszych decyzji były przecież masowe zwolnienia. A to jeszcze nic, bo przecież model działania rynku doprowadził niedawno do wstrzymania Hollywood. Tak, to on odpowiada za trwający właśnie strajk scenarzystów.