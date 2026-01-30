REKLAMA
  1. rozrywka
  2. Seriale

Serial Apple TV rozzłościł widzów. 2. sezon i tak powstanie

Po jednym z ostatnich odcinków serialu "Sugar" widzowie podzielili się na dwie grupy: jedna była zachwycona, a druga - wkurzona. Ci, którzy zareagowali entuzjastycznie na zaskakujące twisty, twierdzili, że jeśli 2. sezon powstanie, to będzie prawdziwą petardą. Cóż, tak się składa, że będą mogli się o tym przekonać, bo Apple TV przedłużył swój ceniony neo-noirowy serial detektywistyczny z Colinem Farrellem.

Anna Bortniak
sugar apple tv bedzie 2 sezon ogloszenie
REKLAMA

Z opinii widzów można wywnioskować przede wszystkim to, że po seansie serialu "Sugar" po prostu zbierali szczęki z podłogi. Co tam się właściwie od... waliło? - pytali. Nie ma co ukrywać, że zaskakujące zabiegi, którymi uraczyli ich twórcy, były dla niektórych tak absurdalne, że nie zamierzali kontynuować oglądania (część z nich mogła dojść do takiego wniosku po 6. odcinku). Niektórzy kupili jednak takie rozwiązanie i trzymali kciuki, żeby ta historia się nie kończyła. Dziś wiadomo już, że się nie kończy - 2. sezon "Sugar" zadebiutuje jeszcze w tym roku.

REKLAMA

Sugar - Apple TV przedłuża serial na 2. sezon

Apple TV poinformował, że "Sugar" doczeka się 2. sezonu i zaprezentował pierwsze spojrzenie na swój ceniony neo-noirowy serial detektywistyczny z Colinem Farrellem w roli głównej. Kontynuacja produkcji zadebiutuje w Apple TV pierwszym odcinkiem 19 czerwca, a kolejne epizody będą pojawiały się w każdy piątek, do 7 sierpnia.

Oficjalny opis 2. sezonu brzmi:

W 2. sezonie, prywatny detektyw z Los Angeles oraz miłośnik kina, John Sugar (nominowany do nagrody Emmy Colin Farrell), powraca z nową sprawą, śledząc starszego brata wschodzącej gwiazdy boksu, który nadal poszukuje zaginionej siostry. Gdy śledztwo ujawnia konspirację o złowrogich zamiarach, Sugar musi zmierzyć się z samym sobą i zdecydować, jak daleko się posunie, żeby poznać prawdę?

Showrunnerem drugiego sezonu "Sugar" jest Sam Catlin, który wraz z Farrellem pełni również funkcję producenta wykonawczego. Twórcą serialu jest Mark Protosevich. Oprócz Farrella, który wróci do swojej roli, na ekranie pojawią się również zupełnie nowe twarze, w tym: Jin Ha, Raymond Lee, Tony Dalton, Laura Donnelly, Sasha Calle oraz gościnnie Shea Whigham.

Galeria: 5 zdjęć
Galeria zdjęć
Kadr z 2. sezonu "Sugar". Fot. Apple TV
Kadr z 2. sezonu "Sugar". Fot. Apple TV
Kadr z 2. sezonu "Sugar". Fot. Apple TV
Kadr z 2. sezonu "Sugar". Fot. Apple TV
Kadr z 2. sezonu "Sugar". Fot. Apple TV

"Sugar", określany jako "jeden z najlepszych neo-noirowych thrillerów ostatnich lat" z "najlepszymi zwrotami akcji w historii współczesnej telewizji", skupia się na Johnie Sugar, amerykańskim prywatnym detektywie, który próbuje rozwikłać zagadkę tajemniczego zniknięcia Olivii Siegel (Sydney Chandler), ukochanej wnuczki legendarnego hollywoodzkiego producenta Jonathana Siegela (James Cromwell). Sugar, angażując się w podejrzaną sprawę, zagłębia się również w głęboko skrywane sekrety rodziny.

Obserwuj nas w Google Discover
Google Discover
Podobają Ci się nasze treści?
Google Discover
REKLAMA

Czytaj więcej w Spider's Web:

REKLAMA
Anna Bortniak
30.01.2026 17:01
Tagi: Apple TVColin Farrell
Najnowsze
15:55
Disney+ rozgrzewa nowościami na luty 2026. Doskonałe premiery
Aktualizacja: 2026-01-30T15:55:00+01:00
15:36
Gwiazda Harry'ego Pottera w obsadzie Białego Lotosu. Co za zaskoczenie
Aktualizacja: 2026-01-30T15:36:00+01:00
15:13
Timothee Chalamet to nowa ikona kina. Nawróciłem się na bycie jego fanem
Aktualizacja: 2026-01-30T15:13:00+01:00
14:51
Uroczysta premiera filmu Zapiski śmiertelnika z udziałem gwiazd
Aktualizacja: 2026-01-30T14:51:50+01:00
14:33
Ostatnia szansa na Burgera Drwala. Oferta zaraz się kończy
Aktualizacja: 2026-01-30T14:33:00+01:00
14:10
Widziałem wielu złych bohaterów w serialach. Ale teraz SkyShowtime przegiął
Aktualizacja: 2026-01-30T14:10:29+01:00
13:37
Kwiat Jabłoni zapowiada przerwę. To będzie długa cisza
Aktualizacja: 2026-01-30T13:37:58+01:00
12:06
Darren Aronofsky stworzył serial AI. Co za okrutny żart
Aktualizacja: 2026-01-30T12:06:38+01:00
11:11
Użytkownicy Prime Video wzruszają się przy serialu wojennym. To perła telewizji
Aktualizacja: 2026-01-30T11:11:38+01:00
9:39
Co łączy Wonder Mana i nowego Spider Mana? Więcej, niż myślicie
Aktualizacja: 2026-01-30T09:39:41+01:00
9:35
Poruszający easter-egg w Avatarze. Ten szczegół umyka widzom
Aktualizacja: 2026-01-30T09:35:05+01:00
8:19
Kapitan Marvel do piachu. To przez Sadie Sink w Spider-Manie
Aktualizacja: 2026-01-30T08:19:47+01:00
21:36
Fallout za darmo. Nie potrzebujesz Prime Video, by obejrzeć serial
Aktualizacja: 2026-01-29T21:36:12+01:00
20:02
Fallout to przyszłość, ale nie nasza. Jak rozwidla się oś czasu?
Aktualizacja: 2026-01-29T20:02:56+01:00
20:02
Nowy serial Marvela pobił rekord. Szybko poszło
Aktualizacja: 2026-01-29T20:02:10+01:00
19:30
Kultowe kino i uwielbiany serial. 5 mega nowości Netfliksa na weeeknd
Aktualizacja: 2026-01-29T19:30:00+01:00
16:18
Miał być paździerz, jest dobry film akcji. Niespodzianka od Prime Video
Aktualizacja: 2026-01-29T16:18:00+01:00
15:17
Amazon wydał majątek na film o pierwszej damie. Jest beka, bo nikt nie chce go oglądać
Aktualizacja: 2026-01-29T15:17:00+01:00
13:55
Wielkie fantasy dostanie i filmy, i seriale. Gandalf i Geralt dzisiaj nie zasną
Aktualizacja: 2026-01-29T13:55:42+01:00
12:32
Bridgertonowie stracili żar, ale to nie problem. 4. sezon mnie zachwycił
Aktualizacja: 2026-01-29T12:32:11+01:00
10:26
Reżyser wyciąga szwy z Frankensteina. Będzie dłuższa wersja filmu Netfliksa
Aktualizacja: 2026-01-29T10:26:33+01:00
10:11
Co dalej z Prawnikiem z Lincolna? Netflix ma plan na 5. sezon
Aktualizacja: 2026-01-29T10:11:25+01:00
9:14
Tego nie dowiesz się z Grzeszników. Twórcy zdradzili historię bohaterów
Aktualizacja: 2026-01-29T09:14:34+01:00
20:22
Wraca ulubiony kryminał Polaków. Disney+ jednak nie zapomniał o nowych odcinkach
Aktualizacja: 2026-01-28T20:22:00+01:00
19:01
TOP 1 Netfliksa i takie zaskoczenie. Tego się nie spodziewałam
Aktualizacja: 2026-01-28T19:01:00+01:00
18:13
Amerykanie szykują remake polskiego filmu. Wiemy, kto zagra influencerkę fitness
Aktualizacja: 2026-01-28T18:13:17+01:00
17:12
Czy Fałszerz od Netfliksa nas oszukał? Wyjaśniamy zakończenie hitowego kryminału
Aktualizacja: 2026-01-28T17:12:00+01:00
15:38
Netflix zapowiada powrót Berlina. Największy skok w historii uniwersum
Aktualizacja: 2026-01-28T15:38:25+01:00
15:16
Czy to koniec najlepszego serialu Apple'a? Jest oficjalne oświadczenie
Aktualizacja: 2026-01-28T15:16:00+01:00
14:29
Ted Lasso wraca z 4. sezonem. Kiedy pierwszy trening?
Aktualizacja: 2026-01-28T14:29:28+01:00
13:07
Projekt Hail Mary to kosmiczny hit. Co ma wspólnego z Marsjaninem?
Aktualizacja: 2026-01-28T13:07:24+01:00
12:03
Już za chwilę ostatni odcinek serialu Niebo. Rok w piekle. Perełka HBO Max
Aktualizacja: 2026-01-28T12:03:05+01:00
10:51
Wielki Marty to jeden z najlepszych filmów 2026 roku. A dopiero styczeń
Aktualizacja: 2026-01-28T10:51:22+01:00
9:51
Zaginiony film z Reynoldsem i Dorocińskim jednak żyje. Premiera u ciebie w domu
Aktualizacja: 2026-01-28T09:51:36+01:00
9:06
Terapia bez trzymanki 3 masakruje serduszko. Najlepszy serial Apple’a wrócił
Aktualizacja: 2026-01-28T09:06:59+01:00
8:49
Pierwsze spojrzenie na horror od twórców Stranger Things. Jest, hmm, inny
Aktualizacja: 2026-01-28T08:49:51+01:00
20:48
Użytkownicy Prime Video pokochali ten film wojenny. Pamiętajcie, że to propaganda
Aktualizacja: 2026-01-27T20:48:00+01:00
19:54
Deadpool 4 jednak powstanie? Teraz to ma być priorytet
Aktualizacja: 2026-01-27T19:54:52+01:00
19:37
Bridgertonowie wracają. Kiedy odcinki 4. sezonu trafią na Netfliksa?
Aktualizacja: 2026-01-27T19:37:00+01:00
18:14
Pomoc domowa zmierza do VOD. Kiedy premiera online?
Aktualizacja: 2026-01-27T18:14:00+01:00
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA