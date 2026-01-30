Serial Apple TV rozzłościł widzów. 2. sezon i tak powstanie

Ładowanie...

Z opinii widzów można wywnioskować przede wszystkim to, że po seansie serialu "Sugar" po prostu zbierali szczęki z podłogi. Co tam się właściwie od... waliło? - pytali. Nie ma co ukrywać, że zaskakujące zabiegi, którymi uraczyli ich twórcy, były dla niektórych tak absurdalne, że nie zamierzali kontynuować oglądania (część z nich mogła dojść do takiego wniosku po 6. odcinku). Niektórzy kupili jednak takie rozwiązanie i trzymali kciuki, żeby ta historia się nie kończyła. Dziś wiadomo już, że się nie kończy - 2. sezon "Sugar" zadebiutuje jeszcze w tym roku.

Sugar - Apple TV przedłuża serial na 2. sezon

Apple TV poinformował, że "Sugar" doczeka się 2. sezonu i zaprezentował pierwsze spojrzenie na swój ceniony neo-noirowy serial detektywistyczny z Colinem Farrellem w roli głównej. Kontynuacja produkcji zadebiutuje w Apple TV pierwszym odcinkiem 19 czerwca, a kolejne epizody będą pojawiały się w każdy piątek, do 7 sierpnia.

Oficjalny opis 2. sezonu brzmi:

W 2. sezonie, prywatny detektyw z Los Angeles oraz miłośnik kina, John Sugar (nominowany do nagrody Emmy Colin Farrell), powraca z nową sprawą, śledząc starszego brata wschodzącej gwiazdy boksu, który nadal poszukuje zaginionej siostry. Gdy śledztwo ujawnia konspirację o złowrogich zamiarach, Sugar musi zmierzyć się z samym sobą i zdecydować, jak daleko się posunie, żeby poznać prawdę?

Showrunnerem drugiego sezonu "Sugar" jest Sam Catlin, który wraz z Farrellem pełni również funkcję producenta wykonawczego. Twórcą serialu jest Mark Protosevich. Oprócz Farrella, który wróci do swojej roli, na ekranie pojawią się również zupełnie nowe twarze, w tym: Jin Ha, Raymond Lee, Tony Dalton, Laura Donnelly, Sasha Calle oraz gościnnie Shea Whigham.

"Sugar", określany jako "jeden z najlepszych neo-noirowych thrillerów ostatnich lat" z "najlepszymi zwrotami akcji w historii współczesnej telewizji", skupia się na Johnie Sugar, amerykańskim prywatnym detektywie, który próbuje rozwikłać zagadkę tajemniczego zniknięcia Olivii Siegel (Sydney Chandler), ukochanej wnuczki legendarnego hollywoodzkiego producenta Jonathana Siegela (James Cromwell). Sugar, angażując się w podejrzaną sprawę, zagłębia się również w głęboko skrywane sekrety rodziny.

