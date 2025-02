Kultowy serial prawniczy dostał długo wyczekiwany spin-off. Kiedy zobaczymy go w Polsce?

"W garniturach" zakończyło się co prawda jeszcze w 2019 roku, ale wciąż jest żywe w pamięci widzów. Ba! Nie schodzi z amerykańskich rankingów oglądalności. Dlatego NBCUniversal postanowiło potraktować serial, jak "CSI" czy "Agentów NCIS" - przygotować spin-off produkcji rozgrywający się w innym miejscu. "Suits: L.A." przenosi nas do Los Angeles, a dokładniej do tamtejszej firmy prawniczej Black Lane. Założyło je dwóch kumpli: były prokurator federalny Ted Black i utalentowany Stuart Lane.



Widzowie, którzy mieli okazję już pierwszy odcinek "Suits: L.A." obejrzeć, wiedzą, że serial nie podąża ślepo za fabułą oryginału, tylko wyznacza własną ścieżkę. Zagraniczne media rozpisują się o zaskoczeniach i wspominają "szokujące" zwroty akcji. Bo, jak się szybko okazuje, nie jest to kolejny bromance osadzony w prawniczym światku. Produkcja zaczyna się bowiem od zdrady i bohaterowie rzucają się sobie do gardeł.