Nic dziwnego, że ten kultowy serial ma dostać spin-off. Cały czas bije rekordy popularności

Ciekaw przy tym jestem, jak wielu widzów oglądających teraz „Suits” robi to po raz pierwszy, a w ilu przypadkach to kolejny seans. Tak czy inaczej dla twórców tej produkcji to chyba jasny sygnał, że warto pomyśleć nad tym, by zebrać obsadę w jednym miejscu i posadzić przed kamerą (byle tylko w wersji fabularyzowanej, a nie w celu miziania się nawzajem po majciorach, jak we „Friends: Reunion”).