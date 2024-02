Główna rola w serialu „Suits: LA” obsadzona. Gwiazdor „Arrow” przywdzieje garnitur

„Suits: LA” opowie o Tedzie Blacku - byłym prokuratorze federalnym z Nowego Jorku, który po przeprowadzce do Los Angeles reprezentuje najbardziej wpływowych mieszkańców tego miasta, w tym wielkie gwiazdy show-biznesu i świata rozrywki. Gdy jego firmę dotyka kryzys, ten musi się ugiąć i przyjąć postawę, którą sam zawsze gardził. Co więcej, na jaw zaczynaja wychodzić różne niewygodne tajemnice sprzed lat, które wpłynęły na jego nagłą rezygnację i ucieczkę z Nowego Jorku - skłaniają one bohatera do podjęcia trudnych decyzji, które zaważą na przyszłości jego i jego bliskich. Na próbę zostanie też wystawiona lojalność jego współpracowników - zbyt często łączą oni życie prywatne z zawodowym.