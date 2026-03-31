Supergirl w nowym zwiastunie wygląda świetnie. Ależ widowisko

Nowy zwiastun "Supergirl" od DC Studios zadebiutował w sieci. Jest on rozwinięciem wczorajszej krótszej zapowiedzi, w której pojawił się Superman.

Anna Bortniak
Wczoraj na kanałach DC Studios pojawiła się krótka zapowiedź zwiastuna "Supergirl". Pojawił się w niej David Corenswet w roli Clarka Kenta/Supermana, który zostawił dla swojej kuzynki wiadomość wideo. Następnie oko kamery przemyka przez zagracony pokój i zatrzymuje się na stroju Supergirl. Chwilę później bohaterka trzyma iPoda i podkręca głośność swojej piosenki. Co wydarzyło się dalej? Odpowiedź otrzymaliśmy wraz z pojawieniem się pełnej wersji zwiastuna.

W nowym zwiastunie "Supergirl" muzycznym motywem przewodnim jest piosenka "What Becomes of the Brokenhearted" Jimmy'ego Ruffina z 1967 roku. Oficjalny opis produkcji brzmi:

Kiedy niespodziewany i bezwzględny przeciwnik atakuje zbyt blisko domu, Kara Zor-El, znana jako Supergirl, niechętnie łączy siły z nieoczekiwanym towarzyszem w epickiej, międzygwiezdnej podróży ku zemście i sprawiedliwości.

Akcja produkcji rozpoczyna się, w momencie gdy Supergirl podróżuje przez kosmos. Kobieta robi to, by uciec od życia w cieniu swojego sławnego kuzyna, Supermana. Gdy pewnego dnia spotyka na drodze młodą dziewczynę o imieniu Ruthye, postanawia jej pomóc w wytropieiniu Krema z Żółtych Wzgórz, czyli bezwzględnego najemnika odpowiedzialnego za śmierć jej ojca. Obie wyruszają w niebezpieczną misję pełną kosmicznych starć, podczas której Kara musi zmierzyć się z nie tylko z własną przeszłością, ale również żałobą.

W roli Supergirl/Kary Zor-El wystąpi Milly Alcock. W obsadzie znaleźli się również Matthias Schoenaerts, Eve Ridley, David Krumholtz, Emily Beecham i Jason Momoa. Za kamerą produkcji stanie natomiast Craig Gillespie, który wyreżyseruje film na podstawie scenariusza Any Nogueiry.

Premiera filmu "Supergirl" 26 czerwca 2026 roku.

31.03.2026 18:44
