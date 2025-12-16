Jedna bitwa po drugiej na HBO Max szybciej niż sądziliśmy. To już za moment

Ładowanie...

Wielki tegoroczny hit autorstwa Paula Thomasa Andersona (ścisła topka najlepszych amerykańskich reżyserów - nie zapraszam do dyskusji) zachwycił widzów i krytyków. To z pewnością najbardziej przystępny, ale nie mniej wielowymiarowy obraz twórcy „Aż poleje się krew”. Wysoki budżet, akcja, pościgi, strzelaniny - nie jest to kino, do którego przyzwyczaił nas PTA, ale właśnie to bardzo cenię sobie w filmowcu: właściwie każdy jego film jest zaskoczeniem, bo istotnie różni się od poprzedniego.



„Jedna bitwa po drugiej” to cudeńko, które już lada dzień będziemy mogli obejrzeć w domowym zaciszu. W ramach opłacanego już abonamentu, bez dodatkowych opłat rzędu 50 zł (czy nawet więcej).

Jedna bitwa po drugiej - kiedy na HBO Max?

Po 16 latach od brawurowej akcji wymierzonej w system, były lider rewolucjonistów Bob Ferguson (wyborny Leonardo DiCaprio) ukrywa się przed dawnymi wrogami, próbując zniknąć z radarów. Gdy na horyzoncie znów pojawia się jego śmiertelny przeciwnik - pułkownik Steven Lockjaw - spokój pryska. Znów trzeba stanąć do walki.



Kiedy córka Boba zostaje porwana, dawni towarzysze muszą ponownie stanąć ramię w ramię, by ją odnaleźć. Szalony pościg szybko przeradza się w serię starć, które każą bohaterom zmierzyć się z przeszłością.



Tyle wam wystarczy. „Jedna bitwa po drugiej” została doceniona przez widzów i krytyków (wystarczy spojrzeć na noty wystawiane w popularnych serwisach, np. w agregatorze recenzji Rotten Tomatoes). Sam zachwycałem się obrazem w tym tekście. Nie jest to typowo rozrywkowa produkcja pod bezmyślny seans do kotleta - sprawia frajdę, ale i wymaga nieco pomyślunku - polecam jednak dać jej szansę. Mało kogo zawodzi.



„Jedna bitwa po drugiej” trafi do HBO Max już 19 grudnia, co oznacza, że zdążycie nadrobić seans przed rozdaniem Złotych Globów!

Jedna bitwa po drugiej: obsada

W filmie wystąpili m.in.:

Leonardo DiCaprio

Sean Penn

Benicio del Toro

Regina Hall

Teyana Taylor

Chase Infiniti

Wood Harris

Alana Haim

John Hoogenakker

Shayna McHayle

D.W. Moffett

Paul Grimstad

Dijon Duenas

Tony Goldwyn

Kevin Tighe

Jena Malone

Michał Jarecki 16.12.2025 09:01

