Wyciekł zwiastun nowego Spider-Mana. Czy to gwiazda Stranger Things?
Ostatnie dni upływają przede wszystkim pod znakiem wycieków związanych z produkcjami Marvela. Tym razem przyszła pora na "Spider-Man: Całkiem nowy dzień", którego zwiastun przedostał się do sieci. Co można na nim zobaczyć?
"Spider-Man: Całkiem nowy dzień" to czwarta odsłona losów Człowieka-Pająka granego przez Toma Hollanda oraz - nie ma w tym przesady - jeden z najbardziej wyczekiwanych filmów 2026 roku. Fani nie mogą się doczekać tym bardziej, że w przestrzeni medialnej przewija się bardzo wiele teorii na temat fabuły oraz tego, kogo zagrają niektórzy członkowie obsady. Wygląda na to, że wczorajszy wyciek przybliża ich do odgadnięcia zagadek.
Wyciek zwiastuna nowego Spider-Mana
Choć początkowo istniały pewne, niewątpliwie zasadne, wątpliwości co do tego, czy materiał, który trafił do sieci, nie jest przypadkiem wytworem AI, coraz więcej informacji wskazuje na to, że to prawdziwy, prawdopodobnie niedokończony jeszcze zwiastun filmu "Spider-Man: Całkiem nowy dzień", który osoba, mająca do niego dostęp, zamieściła w sieci. ComicBookMovie potwierdziło, że materiał jest prawdziwy, a Sony Pictures podjęło kroki w celu usuwania filmów i nagrań typu audio w mediach społecznościowych.
Samo nagranie jest dość niewyraźne i posiadające dość niską jakość wizualną. Jest jednak parę elementów, które da się z niego wyciągnąć. Słyszymy z offu monolog Petera Parkera mówiącego:
Cześć, nazywam się Peter Parker. Nie pamiętasz mnie, ale znaliśmy się. Miało się wydarzyć coś złego i jedynym sposobem, żeby to powstrzymać...było sprawić, żeby wszyscy o mnie zapomnieli. Bo nie jestem po prostu Peterem Parkerem, jestem Spider-Manem. A czasami Spider-Man musi zrobić coś trudnego, nawet jeśli złamie to serce Petera Parkera.
Na nagraniu słychać również głos postaci granej przez Sadie Sink - ostrzega ona Pajączka, by nie wchodził jej w drogę. Ten moment wzmocnił tylko i tak gorące dywagacje na temat tożsamości bohaterki - w pogłoskach przewijały się m.in. Jean Grey, Rachel Cole-Alves, a teraz popularność zyskuje nowa teoria, zgodnie z którą Sink miałaby zagrać Shathrę - słynną nadnaturalną antagonistkę, która obrała sobie za cel Spider-Mana. Wciąż jednak znajdujemy się na poziomie niepotwierdzonych informacji, więc na przecięcie spekulacji zapewne przyjdzie nam trochę poczekać. To jednak nie koniec - materiał zwiastuje nam także pojawienie się innych postaci. Pomimo niewyraźnego obrazu można dostrzec m.in. Rękę (ubranych na czerwono wojowników ninja zaangażowanych w przestępczość), czy Punishera.
To już drugi w ciągu ostatnich dni wyciek wyczekiwanej produkcji Marvela (w tym przypadku nad Spider-Manem pieczę trzyma jednak Sony). Jeśli chodzi o materiał z udziałem Pajączka, nie jest to pierwszyzna - podobne, zgodne z późniejszą rzeczywistością wycieki, miały miejsce także przy premierze "Bez drogi do domu", ostatniej dotychczasowej części. Pojawiają się również informacje, jakoby oficjalny zwiastun "Spider-Man: Całkiem nowy dzień" miał zostać pokazany przy okazji premiery "Anakondy", która wejdzie do kin z końcem grudnia. Czas pokaże, czy tak się stanie, ale na pewno atmosfera niespodzianki nieco opadła.
Spider-Man: Całkiem nowy dzień - obsada
- Tom Holland jako Peter Parker/Spider-Man
- Zendaya jako MJ
- Jacob Batalon jako Ned Leeds
- Jon Bernthal jako Frank Castle/Punisher
- Mark Ruffalo jako Bruce Banner/Hulk
- Michael Mando jako Mac Gargan/Skorpion
- Marvin Jones III jako Lonnie Lincoln/Tombstone
- Sadie Sink
- Liza Colon-Zayas
- Tramell Tillman
