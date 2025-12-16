Logo
REKLAMA
  1. rozrywka
  2. Filmy

Czy powrót kultowego bohatera w Avengers: Doomsday to dobry pomysł?

Choć do premiery "Avengers: Doomsday" jest jeszcze dużo czasu, machina promocyjna rozkręca się, stopniowo ujawniając nam informacje dotyczące fabuły. Wiemy już, że w filmie zobaczymy Steve'a Rogersa, znanego jako Kapitan Ameryka. Co więcej, ma być jedną z czołowych postaci.

Adam Kudyba
kapitan ameryka avengers doomsday
REKLAMA

"Avengers: Doomsday" jest zapowiadane jako wielkie superwidowisko. Biorąc pod uwagę skład obsady i zasięg historii, niewątpliwie kryje się w tym prawda. W filmie braci Russo zobaczymy kilka najważniejszych drużyn Marvela: Avengersów dowodzonych przez nowego Kapitana Amerykę, Sama Wilsona (Anthony Mackie), Thunderbolts (znanych też jako Nowi Avengersi), Fantastyczną Czwórkę, X-Menów, swoją reprezentację będzie miał też świat Wakandy (Czarna Pantera) i Talokanu (Namor). Wszyscy przeciw jednemu - Doktorowi Doomowi, w którego wciela się Robert Downey Jr., przez lata grający Iron Mana.

REKLAMA

Steve Rogers w Avengers: Doomsday. Co dwóch Kapitanów to nie jeden

Od kilku dni, a wręcz i tygodni mają miejsce szczególnie żywe dywagacje na temat "Avengers: Doomsday" w związku z dyskusją wokół zwiastunów filmu i tego, kogo one dotyczą, czy jak Marvel planuje je wykorzystać. Najaktualniejsza wersja głosi, że zobaczymy cztery zwiastuny. Jeden z nich dotyczyć ma Thora, inny Doktora Dooma, jednak jeszcze inny, najprawdopodobniej chronologicznie pierwszy, związany jest z postacią, co do której zdawało się, że będzie mieć spokojną emeryturę.

Mowa oczywiście o postaci oryginalnego Kapitana Ameryki, czyli Steve'a Rogersa. Chris Evans wcielał się w tę postać długo - od "Kapitana Ameryki: Pierwszego starcia" w 2011 roku do "Avengers: Końca gry" w 2019 roku. Kapitan to jeden z najbardziej kultowych bohaterów MCU, który nie tylko występował w produkcjach pod szyldem Avengers, ale doczekał się własnych produkcji, uznawanych za jedne z najlepszych w uniwersum. Wycieki wskazują, że Evansa zobaczymy ponownie w roli słynnej postaci - ma być bowiem ważną częścią historii opowiadanej w nowym filmie braci Russo.

Prawdę powiedziawszy, nie jestem wielkim zwolennikiem tej koncepcji.

Nie zrozumcie mnie źle: Steve Rogers to klasa najwyższej półki, jeśli chodzi o bohaterów MCU, do tego jego możliwy wątek w "Avengers: Doomsday" ma ręce i nogi - pod koniec "Końca gry" Rogers dokonuje podróży do przeszłości i zostaje tam, by spędzić życie z ukochaną Peggy Carter. To ta decyzja ma być powodem ścigania Kapitana przez Doktora Dooma, dla którego świata ruch Rogersa wywołał dramatyczne skutki. Zdecydowanie jestem w stanie uznać to za logiczny ciąg przyczynowo-skutkowy. Mam tylko nadzieję, że twórcy nie postawią Steve'a w samym centrum historii, nie uczynią raz jeszcze głównym graczem. Mamy nowego, zbudowanego fabularnie Kapitana Amerykę w postaci Sama, a osadzenie akcji na barkach Rogersa byłoby dowodem na lenistwo i brak pomysłowości twórców oraz chęcią grania na widzowskiej nostalgii. Jesteśmy w momencie, w którym i tak ponowne obsadzenie Downeya Jr. w roli Dooma jest decyzją balansującą na granicy geniuszu i łatwego skoku na nostalgię fanów. Twórcy powinni się przede wszystkim skupić na tym, jak dać fabularne życie bohaterom wprowadzonym niedawno, tym z ery post-Endgame. Nawet jeśli eksploatowanie "starych" Avengersów okazjonalnie ma sens, nie da się go uprawiać w nieskończoność.

W przypadku "Avengers: Doomsday" mam wrażenie, że produkcja ta jest trudnym do okiełznania ładunkiem. Jeśli się nad nim zapanuje i umiejętnie poprowadzi wątki, z tego filmu naprawdę może wyjść wielkie widowisko, które wyznaczy nowy poziom w kinie superbohaterskim. Choć chciałbym wierzyć w to bezgranicznie, w rzeczywistości jest inaczej - nie każdy ruch twórców budzi moją sympatię, staram się jednak wierzyć, że kolejne będą tylko lepsze.

Niezależnie od tego, jak to oceniamy, cel studia został osiągnięty. Internet już huczy, a i film zapewne przyciągnie do kina tłumy. Przede wszystkim właśnie powrotem znanych twarzy.

REKLAMA

Więcej o Marvelu przeczytacie na Spider's Web:

REKLAMA
Adam Kudyba
16.12.2025 09:19
Tagi: AvengersChris EvansKapitan AmerykaMarvel
Najnowsze
9:19
Czy powrót kultowego bohatera w Avengers: Doomsday to dobry pomysł?
Aktualizacja: 2025-12-16T09:19:00+01:00
9:01
Jedna bitwa po drugiej na HBO Max szybciej niż sądziliśmy. To już za moment
Aktualizacja: 2025-12-16T09:01:32+01:00
8:32
Netflix podjął decyzję w sprawie kontrowersyjnego serialu wojskowego
Aktualizacja: 2025-12-16T08:32:48+01:00
21:13
Użytkownicy Netfliksa zarywają nockę dla nowego dreszczowca
Aktualizacja: 2025-12-15T21:13:00+01:00
20:03
Genialny thriller Netfliksa wreszcie w Polsce. Jest lepszy niż Gotowe na wszystko
Aktualizacja: 2025-12-15T20:03:00+01:00
19:15
Mówią, że nie ma ideałów. Nie widzieli 3. sezonu Faceta na święta
Aktualizacja: 2025-12-15T19:15:00+01:00
18:35
To: Witajcie w Derry wcale się nie żegna. Kiedy 2. sezon?
Aktualizacja: 2025-12-15T18:35:00+01:00
17:15
Spartakus: Dom Ashura to dziwna kontynuacja. Jak łączy się ze starym serialem?
Aktualizacja: 2025-12-15T17:15:00+01:00
15:59
Kim jest Josh O'Connor? W "Na noże 3" pokonał Brolina, przeskoczył Craiga
Aktualizacja: 2025-12-15T15:59:00+01:00
15:44
Nie dziwię się, że ten film jest nr. 1 na Prime Video. Przypomina największy hit wakacji
Aktualizacja: 2025-12-15T15:44:23+01:00
14:34
Netflix pokazał nowości na styczeń 2026. Nie mogę wyjść z podziwu
Aktualizacja: 2025-12-15T14:34:54+01:00
11:05
Zanim obejrzysz "Faceta na święta 3", przeczytaj ten tekst. Będzie łatwiej
Aktualizacja: 2025-12-15T11:05:22+01:00
9:48
Spartacus: House of Ashur - gdzie obejrzeć serial o gladiatorach? Premiera już za nami
Aktualizacja: 2025-12-15T09:48:02+01:00
9:20
Kultowy serial wleciał na Disney+. Netflix bał się go puścić w całości
Aktualizacja: 2025-12-15T09:20:19+01:00
8:40
Rob Reiner nie żyje. Słynny reżyser zginął wraz z żoną
Aktualizacja: 2025-12-15T08:40:51+01:00
14:32
Netflix ma jedną bardzo niedocenioną funkcję. Jak dla mnie – hit
Aktualizacja: 2025-12-14T14:32:00+01:00
13:24
Najlepszy serial science fiction od Disney+ wleci na Netfliksa. I to już jutro
Aktualizacja: 2025-12-14T13:24:00+01:00
12:15
To sci-fi nabija się z największych lęków milenialsów
Aktualizacja: 2025-12-14T12:15:00+01:00
11:27
Mads Mikkelsen jest jak wino. Nowy hit na HBO Max o tym przypomina
Aktualizacja: 2025-12-14T11:27:09+01:00
10:05
Najlepszy film wojenny ostatnich lat rządzi w HBO Max. Odpalać w ciemno
Aktualizacja: 2025-12-14T10:05:00+01:00
8:36
Możliwe podtopienia na Netfliksie. Nie uciekniecie przed filmem katastroficznym
Aktualizacja: 2025-12-14T08:36:00+01:00
6:11
Droga do prawdy dobiegła końca. Będzie 2. sezon świetnego kryminału?
Aktualizacja: 2025-12-14T06:11:00+01:00
5:16
Fallout już leci do was z 2. sezonem. Kiedy premiera?
Aktualizacja: 2025-12-14T05:16:00+01:00
20:59
Przed nami finał To: Witajcie w Derry. Na te 3 pytania muszę dostać odpowiedź
Aktualizacja: 2025-12-13T20:59:49+01:00
14:32
Czy powstanie Na noże 4? Wszystko, co wiemy
Aktualizacja: 2025-12-13T14:32:00+01:00
13:11
Ulubiony świąteczny klasyk Polaków wraca do kin. Tak, chodzi o Kevina
Aktualizacja: 2025-12-13T13:11:00+01:00
11:12
Użytkownicy Netfliksa żyją dla takich dreszczowców. Nie mogą się oderwać
Aktualizacja: 2025-12-13T11:12:00+01:00
10:03
HBO Max pokazał nowości na weekend. Genialne kino wojenne
Aktualizacja: 2025-12-13T10:03:00+01:00
9:11
Na Prime Video dawno nie było tyle akcji. Jeden gwiazdor skopał konkurencję
Aktualizacja: 2025-12-13T09:11:00+01:00
7:59
Wojna na Disney+. Fantasy atakuje kinowe hity i podbija serca użytkowników
Aktualizacja: 2025-12-13T07:59:00+01:00
19:15
Kto zabił prałata Wicksa? Wyjaśniamy zakończenie filmu Na noże 3
Aktualizacja: 2025-12-12T19:15:31+01:00
18:18
Najszybszy film 2025 roku wjechał właśnie do streamingu
Aktualizacja: 2025-12-12T18:18:13+01:00
15:40
Magda Umer nie żyje. Ikona polskiej kultury miała 76 lat
Aktualizacja: 2025-12-12T15:40:40+01:00
15:07
"Na noże 3" to najlepszy kryminał tego roku. "Jedynka" śpi w nogach
Aktualizacja: 2025-12-12T15:07:45+01:00
13:01
Włączyłem serial Człowiek kontra dziecko, żeby odpocząć. To był błąd
Aktualizacja: 2025-12-12T13:01:52+01:00
11:53
Dom dobry naprawdę pomaga ofiarom przemocy. Wzrost o ponad 200%
Aktualizacja: 2025-12-12T11:53:36+01:00
10:35
Netflix wreszcie zlitował się nad fanami swojego najdziwniejszego serialu
Aktualizacja: 2025-12-12T10:35:09+01:00
10:01
Carol nie jest Jedyna. Pluribus z nowym głównym bohaterem w 7. odcinku
Aktualizacja: 2025-12-12T10:01:56+01:00
9:16
Zwiastuna Avengers: Doomsday ciągle nie ma. Czego boi się Marvel?
Aktualizacja: 2025-12-12T09:16:18+01:00
21:10
Netflix dowiózł takie nowości, że klękajcie narody. Co obejrzeć w weekend?
Aktualizacja: 2025-12-11T21:10:09+01:00
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA