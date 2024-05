Filmowo wychowałem się na „The Goonies”, „Gremlinach”, „Piramidzie strachu”. Te tytuły, zaliczane bardziej do popcornowego kina klasy B, ukształtowały moją miłość do kina. Bałem się i śmiałem razem z jego bohaterami. I tak sobie pomyślałem, że fajnie byłoby wrócić do czasów, kiedy jako 10-12-latek biegałem na nie podekscytowany do kina. Z jednej strony zrobiłem to więc także dla swojego wewnętrznego dziecka, a z drugiej – miałem nadzieję, że dostarczę współczesnym dzieciakom chociaż ułamka tych emocji, które mi wtedy towarzyszyły. I to tak naprawdę było dla mnie nawet ważniejsze niż odwołania do kina superbohaterskiego, którego grupa odbiorców przesunęła się dziś w bardziej cyniczny segment 30 plus.