Tak powstawały efekty specjalne w polskim filmie superbohaterskim. Rozmawiamy z Mateuszem Kozakiem

Ile scen w filmie „Supersiostry” zawiera efekty specjalne?



Na film składa się prawie 200 ujęć efektowych; duża część z nich zawiera elementy CGI - takie jak na przykład piorun kulisty tworzony przez jedną z bohaterek w ciasnej uliczce!



Wyjaśnijmy sobie zatem na wstępie: czym dokładnie jest CGI i na czym polega?



Rozwinięciem skrótu CGI jest Computer Generated Imagery. Są to wszystkie cyfrowo generowane elementy, które stanowią integralną cześć ujęcia filmowego. Zakres prac może obejmować stworzenie postaci komputerowych, fantastycznych stworzeń, efektów specjalnych, animacji 3D, czy nawet całych cyfrowych światów. Współcześnie do realizacji ujęć CGI wykorzystuje się możliwości programów graficznych, do animacji, ale również programowanie, które realistycznie symuluje fizykę otaczającego nas świata. W naszym filmie to między innymi ujęcia z elektrycznością czy wodą.



Czy efekty wizualne - VFX - dzielimy na jakieś rodzaje?



Zdecydowanie. Istnieje co najmniej kilka rodzajów podziałów efektów wizualnych. Możemy podzielić je z uwagi na: zastosowaną technikę (2D, 2.5D, 3D), zakres prac efektowych (symulacje, wymazania, efekty atmosferyczne, łączenie warstw etc.). Oczywistym jest również podział z uwagi na skalę skomplikowania efektu i czas potrzebny na jego wykonanie. Należy pamiętać, że zdecydowana część efektów będzie wykonywana już na istniejącym, nagranym kamerą ujęciu, natomiast są również takie, które efekty, które wygenerowane zostają w całości komputerowo – nazywamy je ujęciami Full-CGI.



Czy wszystkie efekty w filmie zostały zrealizowane w postprodukcji, czy jakaś część powstawała bezpośrednio na planie?



Od początku prac przygotowawczych bardzo zależało nam na osiągnięciu możliwie wysokiego realizmu wszystkich efektów widocznych w filmie. Reżyser wielokrotnie podkreślał, że wszystko co dodajemy do obrazka musi być wiarygodne i osadzone w rzeczywistości filmu. Zdecydowana większość efektów VFX realizowana jest w porozumieniu z zespołem od efektów specjalnych realizowanych na planie zdjęciowym – z pirotechnikami, specjalistami od efektów atmosferycznych etc. Dzięki dobrej komunikacji i racjonalnemu podziałowi prac udaje się osiągnąć wysokiej jakości efekt finalny (połączenie SFX i VFX). Istotnym elementem są zawsze wszelkiego rodzaju interakcje elementów generowanych komputerowo ze światem otaczającym. Dobrym przykładem będą ujęcia, w których komputerowo dodajemy eksplozję – elementy takie jak: powiew fali uderzeniowej, ruch otaczających drzew, unoszący się kurz, interakcje światła na bohaterach – to wszystko pochodzi z planu. W mojej ocenie – dobre efekty komputerowe w zdecydowanej większości muszą powstawać w porozumieniu z ekipą od efektów specjalnych na planie! Współpraca to klucz do jakości!



A jak wyglądały kolejne etapy pracy nad efektami specjalnymi, z którymi mamy do czynienia w "Supersiostrach"?



Jeżeli chodzi o VFX, to wszystko zaczęło się od scenariusza, następnie odbywały się spotkania koncepcyjne z supervisorem VFX, powstawały pierwsze drafty i koncepcje wizualne efektów. W dalszej kolejności dokumentacje w obrębie wybranych lokacji, spotkania z zespołem efektów specjalnych realizowanych na planie, później testy interakcji świetlnych. Kolejnym etapem były zdjęcia, gdzie obecny był supervisor VFX, który współpracował blisko z operatorem i reżyserem. Na etapie montażu team VFX konsultował oraz dostarczał drafty ujęć efektowych, żeby móc podjąć jak najlepsze decyzje montażowe, już z uwzględnieniem VFX. Następnie reżyser i operator niekiedy kilka razy w tygodniu uczestniczyli w sesjach przeglądowych akceptując i przekazując uwagi do kolejnych etapów prac nad efektami. Są to odpowiednio – przedstawienie konceptów, animatików (ruchomych szkiców), następnie pierwszych integracji efektu z obrazem by finalnie zobaczyć całe ujęcie wraz z dodanymi elementami VFX. Gdy ujęcie jest niemal ukończone wówczas kierujemy je do udźwiękowienia; tu pole do popisu ma sound designer. Następnie oglądamy je wspólnie w całości, w kontekście sceny, sekwencji i dokonujemy ostatnich szlifów.