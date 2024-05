To kino na jakie zasługiwaliśmy, czy jakiego potrzebowaliśmy? Oceniamy polski film superbohaterski

"Supersiostry" nie są zapatrzonym w hollywoodzkie wzorce filmem z gatunku "Polska mistrzem Polski". W tym wypadku nie trzeba chwalić twórców za sam fakt, że próbują zaserwować nam coś nowego w rodzimej kinematografii. Pobić brawa za udział, podziękować i poklepać po plecach, bo nie wyszło, ale następnym razem na pewno będzie lepiej. To solidne kino rozrywkowe, którego reżyser i współscenarzysta Maciej Barczewski wraz z resztą ekipy na szóstkę odrobili zadanie domowe. Z odwagą i pomysłem odnoszą się do dominujących trendów w popkulturze ostatnich lat. Łączą ze sobą superbohaterszczyznę i nostalgię z pasją, jakiej nie powstydziłby się podpity wujek wspominający czasy spędzone w wojsku.



Akcja przenosi nas do początku lat 90., ale jedyna transformacja jaka interesuje Barczewskiego to ta nastolatek w superbohaterki. Rzuci żartem z Lecha Wałęsy, coś wspomni o relacjach z Sowietami, ale ogólnie konteksty społeczno-polityczne ma w głębokim poważaniu. Ostatnią dekadę XX wieku pokazuje nam przez różowe okulary. Mieni się ona tu jaskrawymi barwami. Ortalionowe kurtki błyszczą się niczym tęcza, neony świecą intensywniej niż w Las Vegas, a z żółtego walkmana często i gęsto pobrzmiewa Always on My Mind. W przeciwieństwie do niedawnych "Dobrych nieznajomych" utwór nie nabiera nostalgiczno-gorzkiego posmaku, tylko dyskotekowymi rytmami daje wyraz wzajemnej tęsknoty głównych bohaterek.