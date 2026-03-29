Słynna aktorka nie chce, by grała ją Sydney Sweeney. Powód jest nietypowy

Tytuł filmu "Scandalous!" jest chyba proroczy - produkcja jeszcze nie zadebiutowała na ekranach, a już zrobiło się o niej głośno. Aktorka, o której opowiada wspomniany obraz, nie zamierza akceptować tego, że zagra ją Sydney Sweeney. Powód jest dosyć nietypowy.

Anna Bortniak
Nowy dramat biograficzny "Scandalous!" został ogłoszony w październiku 2024 roku. Pojawiła się wówczas informacja, że za kamerą produkcji stanie Colman Domingo (będzie to jego reżyserski debiut), a w rolach głównych pojawią się Sydney Sweeney oraz David Jonsson. Zdjęcia do produkcji mają rozpocząć się w Los Angeles jeszcze w tym miesiącu. Termin nie jest przypadkowy - ustalono, że faza produkcyjna rozpocznie się w momencie, gdy najnowsza odsłona serialu "Euforia", w którym Sweeney gra jedną z głównych ról, zostanie już ukończona.

Na ten moment o filmie w reżyserii Domingo wiadomo jedynie tyle, że będzie skupiał się na prawdziwym romansie Kim Novak i Sammy'ego Davisa Jr., w których wcielą się wspomniani Sweeney i Jonsson. Dobór obsady, a konkretnie aktorki, już wywołał pierwsze kontrowersje - 93-letnia Novak ostro skomentowała obsadzenie gwiazdy "Euforii", twierdząc, że nie akceptuje tego wyboru z jednego konkretnego powodu.

Słynna aktorka nie chce, by grała ją Sydney Sweeney. Wygląda zbyt seksownie

Novak w wywiadzie dla The Sunday Times powiedziała, że "nigdy by nie zaakceptowała" nadchodzącego dramatu biograficznego o jej związku z Davisem Jr., jeśli wcielałaby się w nią Sweeney. Otwarcie stwierdziła, że nie jest z tego faktu zadowolona. Z jej wypowiedzi wynika, że powodem jest zbyt seksowny wygląd Sweeney, gdyż gwiazda, jak sama to ujęła, "wystaje ponad talię".

Obawy aktorki dotyczą również tego, że film może skupić się zbyt mocno na dynamice seksualnej między nią a Davisem. Nie jest z tego powodu zadowolona, ponieważ w rzeczywistości ich romans opierał się na tym, że para miała ze sobą po prostu bardzo dużo wspólnego. Tymczasem obecność Sweeney na ekranie może nasuwać podtekst seksualny:

Nie ma mowy, żeby to nie był związek seksualny, bo Sydney Sweeney zawsze wygląda seksownie. Zupełnie nie powinna grać mnie

- stwierdziła Novak.

Tymczasem Sweeney twierdzi, że jest "niezwykle zaszczycona" możliwością zagrania w "Scandalous!", o czym powiedziała już w październiku ubiegłego roku w wywiadzie dla People:

Myślę, że jej historia jest nadal bardzo aktualna, ponieważ zmagała się z Hollywood i krytyką, a także ze swoimi związkami, własnym życiem prywatnym i kontrolą wizerunku. I myślę, że ja utożsamiam się z tym na wiele różnych sposobów.

Historia Novak i Davisa rozpoczyna się w 1956 roku, kiedy to gościnnie wystąpili w programie "The Steve Allen Show". Od tej pory para zaczęła się spotykać regularnie. Ich związek został ujawniony w 1958 roku przez felietonistę z Chicago, który stwierdził, że wkrótce mogą się pobrać. Aktorka zdementowała jednak tę informację, a kilka dni później Davis poślubił Loray White. Ich związek trwał zaledwie rok. Tymczasem Novak wyszła za mąż za Richarda Johnsona w 1965 roku, z którym rozwiodła się jakiś czas później. W 1976 roku poślubiła Roberta Malloya, z którym była aż do jego śmierci w 2020 roku.

29.03.2026 12:54
Najnowsze
12:16
Rok temu zakochałam się w tym serialu od Apple TV. Czas na 2. sezon
Aktualizacja: 2026-03-29T12:16:00+02:00
11:15
Wysokie napięcie i kryminalna zagadka. Widziałem serial dla fanów Agaty Christie
Aktualizacja: 2026-03-29T11:15:00+02:00
10:46
Na TikToku już zaraz obejrzysz serial. Aktorzy poszukiwani
Aktualizacja: 2026-03-29T10:46:00+02:00
10:05
Ta filmowa perła roztopi wasze serca. Jest na Prime Video
Aktualizacja: 2026-03-29T10:05:00+02:00
9:19
Użytkownicy Netfliksa latami czekali na taki dreszczowiec. Zarwanie nocki gwarantowane
Aktualizacja: 2026-03-29T09:19:00+02:00
8:33
Z kina do HBO Max. Boska obsada w magicznym fantasy
Aktualizacja: 2026-03-29T08:33:00+02:00
7:44
Kiedy 5. sezon Bridgertonów? Czekamy na premierę
Aktualizacja: 2026-03-29T07:44:00+02:00
16:54
Czy Harry Hole dostanie 2. sezon? To obecnie hit Netfliksa
Aktualizacja: 2026-03-28T16:54:00+01:00
15:11
Apple TV pozamiatał. Doskonałe nowości na kwiecień 2026
Aktualizacja: 2026-03-28T15:11:00+01:00
14:08
Dlaczego Harry Hole zaczął się od środka? Dobra decyzja Netfliksa
Aktualizacja: 2026-03-28T14:08:00+01:00
13:29
Avatar 3 zmierza do VOD. Wiemy, kiedy hit sci-fi pojawi się online
Aktualizacja: 2026-03-28T13:29:00+01:00
13:02
Ranking filmów o Harrym Potterze. Wielki problem bogactwa
Aktualizacja: 2026-03-28T13:02:00+01:00
12:30
Zwiastun serialu Harry Potter z historycznym rekordem. Mocarny wynik
Aktualizacja: 2026-03-28T12:30:18+01:00
12:01
Głośne tytuły opanowują Prime Video. Użytkownicy mają nosa do sci-fi
Aktualizacja: 2026-03-28T12:01:00+01:00
11:23
Policja reaguje na film Książula. To było niebezpieczne
Aktualizacja: 2026-03-28T11:23:48+01:00
11:19
Kiedy wielki finał Hacks? 5. sezon serialu nadchodzi
Aktualizacja: 2026-03-28T11:19:00+01:00
10:17
Wyjaśniamy zakończenie serialu Harry Hole. Kto zabił?
Aktualizacja: 2026-03-28T10:17:00+01:00
9:17
TOP 5 nowości Netfliksa na weekend. Będzie groźnie i kryminalnie
Aktualizacja: 2026-03-28T09:17:00+01:00
8:36
Na HBO Max wpadł jeden z najbardziej stylowych kryminałów dekady. Ma klasę
Aktualizacja: 2026-03-28T08:36:00+01:00
6:16
Kiedy premiera 3. sezonu Pierścieni Władzy? Fani Władcy Pierścieni muszą być cierpliwi
Aktualizacja: 2026-03-28T06:16:00+01:00
