Słynna aktorka nie chce, by grała ją Sydney Sweeney. Powód jest nietypowy

Nowy dramat biograficzny "Scandalous!" został ogłoszony w październiku 2024 roku. Pojawiła się wówczas informacja, że za kamerą produkcji stanie Colman Domingo (będzie to jego reżyserski debiut), a w rolach głównych pojawią się Sydney Sweeney oraz David Jonsson. Zdjęcia do produkcji mają rozpocząć się w Los Angeles jeszcze w tym miesiącu. Termin nie jest przypadkowy - ustalono, że faza produkcyjna rozpocznie się w momencie, gdy najnowsza odsłona serialu "Euforia", w którym Sweeney gra jedną z głównych ról, zostanie już ukończona.

Na ten moment o filmie w reżyserii Domingo wiadomo jedynie tyle, że będzie skupiał się na prawdziwym romansie Kim Novak i Sammy'ego Davisa Jr., w których wcielą się wspomniani Sweeney i Jonsson. Dobór obsady, a konkretnie aktorki, już wywołał pierwsze kontrowersje - 93-letnia Novak ostro skomentowała obsadzenie gwiazdy "Euforii", twierdząc, że nie akceptuje tego wyboru z jednego konkretnego powodu.

Słynna aktorka nie chce, by grała ją Sydney Sweeney. Wygląda zbyt seksownie

Novak w wywiadzie dla The Sunday Times powiedziała, że "nigdy by nie zaakceptowała" nadchodzącego dramatu biograficznego o jej związku z Davisem Jr., jeśli wcielałaby się w nią Sweeney. Otwarcie stwierdziła, że nie jest z tego faktu zadowolona. Z jej wypowiedzi wynika, że powodem jest zbyt seksowny wygląd Sweeney, gdyż gwiazda, jak sama to ujęła, "wystaje ponad talię".

Obawy aktorki dotyczą również tego, że film może skupić się zbyt mocno na dynamice seksualnej między nią a Davisem. Nie jest z tego powodu zadowolona, ponieważ w rzeczywistości ich romans opierał się na tym, że para miała ze sobą po prostu bardzo dużo wspólnego. Tymczasem obecność Sweeney na ekranie może nasuwać podtekst seksualny:

Nie ma mowy, żeby to nie był związek seksualny, bo Sydney Sweeney zawsze wygląda seksownie. Zupełnie nie powinna grać mnie - stwierdziła Novak.

Tymczasem Sweeney twierdzi, że jest "niezwykle zaszczycona" możliwością zagrania w "Scandalous!", o czym powiedziała już w październiku ubiegłego roku w wywiadzie dla People:

Myślę, że jej historia jest nadal bardzo aktualna, ponieważ zmagała się z Hollywood i krytyką, a także ze swoimi związkami, własnym życiem prywatnym i kontrolą wizerunku. I myślę, że ja utożsamiam się z tym na wiele różnych sposobów.

Historia Novak i Davisa rozpoczyna się w 1956 roku, kiedy to gościnnie wystąpili w programie "The Steve Allen Show". Od tej pory para zaczęła się spotykać regularnie. Ich związek został ujawniony w 1958 roku przez felietonistę z Chicago, który stwierdził, że wkrótce mogą się pobrać. Aktorka zdementowała jednak tę informację, a kilka dni później Davis poślubił Loray White. Ich związek trwał zaledwie rok. Tymczasem Novak wyszła za mąż za Richarda Johnsona w 1965 roku, z którym rozwiodła się jakiś czas później. W 1976 roku poślubiła Roberta Malloya, z którym była aż do jego śmierci w 2020 roku.

Czytaj więcej w Spider's Web:

Anna Bortniak 29.03.2026 12:54

