"Szaleństwo" - zakończenie serialu. Kto odpowiada za całą tę intrygę?

Wreszcie protagonista znajduje Rodneya Kraintza samego w gigantycznym pomieszczeniu, z którego za pośrednictwem serwerów siał on dezinformacje online, by podjudzać zwolenników białej supremacji. Gdy Muncie go dopada, ten pozostaje niewzruszony, ba, w pewnym momencie rozpoczyna absurdalną tyradę na temat swojego neonazistowskiego programu. Gdy wreszcie Muncie pyta: „Dlaczego, do cholery, mnie wrobiłeś?”, słyszy po prostu: „Byłeś tam”. Muncie ostatecznie nie strzela i wychodzi; później Kraintz zostaje oczyszczony z zarzutów. Po wszystkim jednak Muncie informuje żonę Marka Simona, Lucie, o udziale Rodneya w sprawie. Kiedy wieść dociera do The Forge, jeden z członków grupy zabija intryganta.



Julia Jayne była pośredniczką pracującą dla Kraintza, który okazał się być cichym inwestorem w firmie Revitalize. Kobieta wynajęła Dona i Anta, by zabili Marka w imieniu zleceniodawcy. Ponieważ Muncie był w złym miejscu o złej porze, tamci wrobili go w zabójstwo - bo tak było najwygodniej. Tylko tyle, aż tyle. Początkowo Daniels uważał, że został wrobiony ze względu na swoją rolę aktywisty i współpracownika CNN oraz za to, czyim był synem. Ostatecznie wszystko okazało się niefortunnym zbiegiem okoliczności. Pokonując Julię w jej własnej grze, bohater był w stanie zainicjować serię wydarzeń, które zakończyły się jej śmiercią. Po konfrontacji z Kraintzem, Muncie odniósł moralne zwycięstwo. Zakończył wszystko na własnych warunkach i oczyścił swoje imię.