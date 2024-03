5. odcinek „Szoguna” jest mroczny i gęsty. Dominują konflikty i nieoczekiwane powroty

5. odcinek serialu, który można oglądać na platformie Disney+, rozpoczyna się pewnym ważnym wydarzeniem. Do rybackiej wioski Anjiro, gdzie nawigator John Blackthorne szkoli pułk artyleryjny, wraca Yoshii Toranaga. Nie jest jednak sam. Sprowadził ze sobą kilkutysięczną armię, gotową do ataku, kiedy tylko zajdzie taka potrzeba. Na znajdującym się obok niego koniu siedzi ktoś jeszcze. Buntaro Toda, mąż Mariko, przeżył nierówne starcie z wrogami. Do swoich towarzyszy próbował dostać się przez 20 dni. Jego przybycie sprawia, że sytuacja staje się, mówiąc delikatnie, dość niekomfortowa. W poprzednim epizodzie mogliśmy przecież śledzić powoli rozwijające się uczucie między Johnem a Mariko. Nie było to oczywiście powiedziane wprost, ale ich subtelne uśmieszki i głębokie spojrzenia świadczyły o tym, że to właśnie tłumaczka pojawiła się tej pamiętnej nocy przy łóżku angielskiego pilota. Mimo wszystko kobieta musi wytrwać u boku męża i służyć mu nawet, jeśli wcześniej myślała, że honorowo umarł w walce. Nie dość, że na horyzoncie widać już widmo wojny, w szczególności po lekkomyślnym działaniu syna Toranagi, to jeszcze nasi główni bohaterowie będą musieli zmierzyć się z przytłaczającą i nieustępliwą obyczajowością.



Przyznam szczerze, że powrót Tody wywołał we mnie bardzo mieszane uczucia. Z jednej strony ucieszyłam się, że udało mu się przetrwać, chociaż nie pałałam do niego większą sympatią od samego początku. Mimo wszystko stwierdziłam, że Toranadze przyda się każda pomoc, a w szczególności doświadczenie wprawionego w walce samuraja. Jednak szczerze kibicuję bliskiej relacji Johna i Mariko. Śmierć męża tłumaczki sprawiła, że ta dwójka w końcu mogła jakkolwiek się do siebie zbliżyć. Brzmi to strasznie, ale prawda nie zawsze jest piękna i kolorowa. „Szogun” podkreśla to zresztą na każdym kroku. Buntaro Toda nie przepada za barbarzyńcą. Na jego twarzy maluje się nie tylko swoiste obrzydzenie, ale też podejrzenie. Wie, że nie można ufać angielskiemu nawigatorowi, a jednak zmuszony jest do tego, aby zamieszkać w jego domu. Przecież żona musi być przy nim, ale też cały czas spełniać powierzone jej zadanie tłumaczenia każdego słowa Johna. Nikomu nie podoba się ten układ, ale jak już wielokrotnie zostało nam to dobitnie przedstawione, nie ma sensu walczyć z japońską kulturą oraz panującymi tam zasadami.