Życie Johna w serialu „Szogun” jest zagrożone. Zapowiedź 7. odcinka zdradza, kto chce zabić bohatera

Można w tym miejscu po raz kolejny przypuszczać, że 7. odcinek serialu „Szogun” dostarczy w końcu widzom, tak bardzo wyczekiwane, krwawe widowisko. Jednak zdążyliśmy już przekonać się na własnej skórze o tym, że produkcja ta uwielbia stan zawieszenia. Gęsta atmosfera i ciągłe napięcie to ulubione aspekty „Szoguna”. Aczkolwiek nic nie trwa wiecznie. Kiedyś w końcu musimy dojść do kulminacji wszystkich zdarzeń, które miały miejsce do tej pory. Zapowiedź 7. odcinka sugeruje, że walka toczy się również wewnątrz i całkiem możliwe, że to właśnie ona doczeka się swojego rozwiązania jako pierwsza. W poprzednim epizodzie widzieliśmy już, że mąż Mariko, Buntaro Toda, czuje się coraz gorzej. Można powiedzieć, że tkwi on obecnie w miłosnym trójkącie. Prawdopodobnie właśnie dlatego prosi Toranagę o to, aby udzielił mu pozwolenia na pozbycie się swojego rywala. John musi więc zmierzyć się z kolejnym zagrożeniem.