Benzyny wystarczy więcej części. Nie żegnajcie jeszcze "Szybkich i wściekłych"

Oficjalnie na razie nic się nie zmienia. "Szybcy i wściekli" dojeżdżają do mety i seria ma skończyć się na 11 odsłonie. Fani rodziny Doma wyczyniającej samochodowe akrobacje, mogą jednak powoli szykować szampana, bo pojawia się coraz więcej przesłanek, że tak się nie stanie. Wcielający się w główną rolę Vin Diesel nie tak dawno przygotował już grunt pod zapowiedź 12. części. Zgodnie z tym co powiedział, gdy włodarze Universalu zobaczyli dziesiątkę, zapytali, czy z finału sagi da się zrobić trylogię.



"Szybcy i wściekli 10" przedstawiają nowy czarny charakter. Brawurowo zagrany przez Jasona Momoe Dante to syn znanego nam z piątej części Hernana Reyesa, który postanawia zemścić się na Domie i jego najbliższych za śmierć ojca. Wytacza ciężkie działa przeciwko głównym bohaterom, dlatego tym razem nie mamy do czynienia z happy endem i twórcy kończą film cliffhangerem. Po weekendzie otwarcia już nie tylko słowa Vina Diesla pozwalają sądzić, że odpowiedzi na nurtujące nas pytania nie dostaniemy w nadchodzącej 11 odsłonie cyklu.



