Rodzina, głupcze! Czego reszta Hollywood powinna się nauczyć od "Szybkich i wściekłych"?

Od czasu "Tokio Drift" gwiazdy cyklu jeżdżą do Chin spotykać się z rozentuzjazmowanymi tłumami fanów, odbywają się tam konwenty, cały kraj szaleje na punkcie filmów z przesadzonymi akrobacjami samochodowymi. Kiedy reszta Hollywood mizdrzy się do widzów w Państwie Środka i nawet pochodzenie Starożytnej (w komiksowym oryginale: Starożytnego) w "Doktorze Strange'u" zmienia z tybetańskiego na celtyckie, cały na biało wchodzi John Cena, który w "Szybkich i wściekłych" wciela się w Jakoba Toretto - brata głównego bohatera. W ramach promocji dziewiątej części cyklu na antenie tajwańskiej telewizji nazywa Tajwan krajem, z czego gęsto się później tłumaczy i przeprasza, bo Chiny są "so so so so so so important".