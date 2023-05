Odpicujcie bryki i pędźcie do kin. Rodzina was potrzebuje

"Szybcy i wściekli 10" to kolejna kopalnia templatek do całej serii śmiesznych obrazków, bo już w jednej z pierwszych scen jesteśmy świadkami rytualnego grilla, podczas którego do stołu siada cała ekipa Doma wraz z jego synem i babcią. To jedyny raz, kiedy słowo "rodzina" pada w filmie nieironicznie. Od tej pory antagoniści będą wzbudzać w głównym bohaterze niesmak, wyśmiewając najważniejszą dla niego wartość. Należałoby to co prawda odczytywać w kategoriach samoświadomości produkcji, oczka puszczanego do widza, ale i tak znowu mamy do czynienia z hagiografią protagonisty. W dodatku bardziej oczywistą niż kiedykolwiek wcześniej. Główny bohater nie tylko pręży muskuły i wciska gaz do dechy, aby ratować najbliższych, ale ocala również Watykan, ryzykując życie w widowiskowej akrobacji samochodowej, żeby nakierować pędzącą i płonącą bombę do Tybru. Laurkę stawia mu nawet brat Jakob opowiadający siostrzeńcowi, jak to spędził życie w jego cieniu, "a rzuca on duży cień".



