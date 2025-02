Tak jakby w ciąży to hit Netfliksa. Żałuję, że go obejrzałam

Udawanie ciąży już od początku brzmiało fatalnie, jednak okazuje się, że może być jeszcze gorzej. "Tak jakby w ciąży" to komedia, która ma swoje zabawne momenty, które przykrywają okropne i wyświechtane gagi. Trudno jest zresztą czerpać przyjemność z tej produkcji, skoro głównej bohaterce nie da się w żaden sposób kibicować - Lainy jest tak zazdrosna, niedojrzała i samolubna, że trudno jest jej nawet współczuć, bo czyny związane z udawaną ciążą mają po prostu uszczęśliwić ją samą, bez względu na uczucia innych.



Mimo że film ma komediowy wydźwięk, to kilka scen może mieć nieprzyjemny wpływ na widzów, ponieważ są one szokujące. Chodzi tu przede wszystkim o te momenty, kiedy Lainy przypadkowo i z impetem upada na swój sztuczny ciążowy brzuch (drodzy twórcy, wykorzystanie tego "żartu" po raz enty nie sprawi, że stanie się on bardziej zabawny), podpala go podczas gotowania czy kiedy zostaje w niego dźgnięta nożem przez kilkulatka (sic!). Tego typu zabiegi przekraczają granice dobrego smaku. I kiedy nadchodzi kolejny żenujący moment, to w głowie pojawia się myśl: "Aha, czyli to tutaj jest ta granica". Nie - to nie jest granica. Okazuje się, że może być gorzej, jak na przykład podczas romantycznej sceny między Lainy a Joshem.