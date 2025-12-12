Logo
REKLAMA
  1. rozrywka
  2. VOD

Najszybszy film 2025 roku wjechał właśnie do streamingu

Czujecie? To palona guma. Wreszcie bez dodatkowych opłat możemy obejrzeć najnowszy film twórcy "Top Gun: Maverick". Joseph Kosinski przesiadł się z odrzutowca do bolidu, aby dowieźć najszybszy film 2025 roku. "F1", które jeszcze niedawno porywało tłumy w kinach, właśnie wjechało na Apple TV+.

Rafał Christ
f1 film sportowy apple tv co obejrzeć online
REKLAMA

Jakiś czas temu Apple szastało kasą. Wydawało setki milionów na filmy, które przepadały na wielkich ekranach - "Czas krwawego Księżyca" cieszy się uznaniem artystycznym, ale się nie zwrócił; "Argylle - Tajny szpieg" pomimo gwiazdorskiej obsady, też nie przyciągnął publiczności, a o "Napoleonie" nie ma nawet co wspominać. Przez te wszystkie wpadki firma powiedziała dość. Zmieniła strategię, decydując, że pełne metraże będzie jednak wpuszczać od razu na swoją platformę streamingową. Z pojedynczymi wyjątkami.

Jednym z takich wyjątków było właśnie "F1: Film". W końcu to produkcja stworzona pod wielkie ekrany. Za jej kamerą stanął Joseph Kosinski, który w czasie pandemii wraz z Tomem Cruise'em przypomniał widzom, dlaczego warto oglądać filmy w kinach. Do swojego najnowszego filmu podszedł jak do "Top Gun: Maverick", chcąc pozwolić nam odczuć, jak to jest znaleźć się już nie za sterami odrzutowca, a za kierownicą bolidu Formuły 1. Na torze wyścigowym oczywiście.

"F1: FILM" OBEJRZYSZ NA:
Apple TV+
F1: FILM
Apple TV+
REKLAMA

F1 - film już na Apple TV+

Fabuła jest prosta. Legendarny kierowca postanawia powrócić do Formuły 1, żeby poprowadzić zmagający się z problemami zespół. Przy okazji staje się mentorem zdolnego, acz narwanego młodego mistrza kierownicy. Coś podobnego już widzieliśmy, tylko zamiast Brada Pitta był Sylvester Stallone. No i "Wyścig" z 2001 roku na pewno nie miał tak odjechanych scen.

REKLAMA

Joseph Kosinski zmienia swój film w doświadczenie. Wizualnego ekwiwalentu szybkości nie szuka w efektach komputerowych, tylko zabierając nas do ciasnego kokpitu bolidu Formuły 1, pokazując reakcje tak kierowców, jak i widzów przy torze i przeplatając je ze sobą rwanym montażem. W efekcie prędkość nie tyle jest pokazywana, co rzeczywiście odczuwana.

Co prawda zaraz po premierze pojawiły się głosy, że film z rzeczywistością ma niewiele wspólnego. Być może i rezygnuje z realizmu, ale za to dostarcza intensywnych wrażeń. Potwierdzają to krytycy, którym "F1" bardzo przypadło do gustu (82 proc. pozytywnych recenzji na Rotten Tomatoes). No i oczywiście tłumy zadowolonych widzów.

"F1" trafiło do kin w czerwcu. Na wielkich ekranach zarobiło ponad 631,5 mln dol., co czyni film ósmym największym hitem tego roku. Być może sukces ten przełoży się na to, że Apple znowu zmieni strategię, co do wypuszczania swoich pełnych metraży i zastanowi się nad powrotem do dystrybucji kinowej. Zanim jednak się o tym przekonamy, możemy sprawdzić, czy produkcja sygnowana nazwiskiem Josepha Kosinskiego również na telewizorach potrafi dostarczyć mocnych wrażeń.

"F1" już od jakiegoś czasu dostępne jest na platformach VOD, gdzie możemy je obejrzeć za dodatkową opłatą. Właśnie jednak z piskiem opon wjechało do oferty Apple TV+ - użytkownicy mogą zapoznać się z filmem w ramach subskrypcji platformy. Wzium!

Więcej o Apple TV+ poczytasz na Spider's Web:

REKLAMA
Rafał Christ
12.12.2025 18:18
Tagi: Apple TVCo obejrzeć?F1Sport
Najnowsze
15:40
Magda Umer nie żyje. Ikona polskiej kultury miała 76 lat
Aktualizacja: 2025-12-12T15:40:40+01:00
15:07
"Na noże 3" to najlepszy kryminał tego roku. "Jedynka" śpi w nogach
Aktualizacja: 2025-12-12T15:07:45+01:00
13:01
Włączyłem serial Człowiek kontra dziecko, żeby odpocząć. To był błąd
Aktualizacja: 2025-12-12T13:01:52+01:00
11:53
Dom dobry naprawdę pomaga ofiarom przemocy. Wzrost o ponad 200%
Aktualizacja: 2025-12-12T11:53:36+01:00
10:35
Netflix wreszcie zlitował się nad fanami swojego najdziwniejszego serialu
Aktualizacja: 2025-12-12T10:35:09+01:00
10:01
Carol nie jest Jedyna. Pluribus z nowym głównym bohaterem w 7. odcinku
Aktualizacja: 2025-12-12T10:01:56+01:00
9:16
Zwiastuna Avengers: Doomsday ciągle nie ma. Czego boi się Marvel?
Aktualizacja: 2025-12-12T09:16:18+01:00
21:10
Netflix dowiózł takie nowości, że klękajcie narody. Co obejrzeć w weekend?
Aktualizacja: 2025-12-11T21:10:09+01:00
18:31
Genialny polski serial powraca po latach. Ten zwiastun jest obłędny
Aktualizacja: 2025-12-11T18:31:02+01:00
18:03
Tak wygląda zwiastun Supergirl. Ta aktorka jest idealna
Aktualizacja: 2025-12-11T18:03:40+01:00
17:10
Nowe Supernatural jest jak sezon 1,5. Zabiera nas do najlepszego okresu historii Deana i Sama
Aktualizacja: 2025-12-11T17:10:44+01:00
13:52
Dzisiaj finał kryminału, który nie ma złych opinii. Zmieńcie plany na wieczór
Aktualizacja: 2025-12-11T13:52:55+01:00
12:17
Mata wściekły na polityków Koalicji Obywatelskiej. Co to za wolta?
Aktualizacja: 2025-12-11T12:17:42+01:00
11:17
Czy Zamach na papieża to film na faktach? Pasikowski podbija Netfliksa
Aktualizacja: 2025-12-11T11:17:07+01:00
9:36
Islandia też ucieka z Eurowizji. Zaraz Polska zostanie sama z Izraelem
Aktualizacja: 2025-12-11T09:36:08+01:00
8:37
Kultowi bohaterowie wracają do Igrzysk śmierci. Oszalałem
Aktualizacja: 2025-12-11T08:37:54+01:00
20:07
Prime Video ma dobrą wiadomość dla fanów najdroższego serialu wszech czasów
Aktualizacja: 2025-12-10T20:07:01+01:00
19:11
Odkryłem ten serial fantasy na HBO Max dzięki rolkom YouTube'a. Nie mogę się oderwać
Aktualizacja: 2025-12-10T19:11:00+01:00
17:04
Ostatni wesoły dzień dla fanów kryminałów. Dziś finał ich ulubionego serialu
Aktualizacja: 2025-12-10T17:04:00+01:00
15:01
Po tym odcinku użytkownicy HBO Max nie mają złudzeń: to najśmieszniejsza komedia od lat
Aktualizacja: 2025-12-10T15:01:54+01:00
13:28
Na noże 3 - kiedy premiera? Wyczekiwany kryminał Netfliksa nadciąga
Aktualizacja: 2025-12-10T13:28:49+01:00
12:21
Eksperyment Odsiadka - kiedy nowe odcinki? Harmonogram premier online i w TV
Aktualizacja: 2025-12-10T12:21:15+01:00
11:35
Eksperyment: Odsiadka - kim są uczestnicy programu Canal+?
Aktualizacja: 2025-12-10T11:35:54+01:00
9:55
Gladiator 2 zmiażdżony przez Gladiatora. Russell Crowe wytknął poważny błąd
Aktualizacja: 2025-12-10T09:55:42+01:00
9:31
Disney+ sprezentował fanom nowy sezon hitu fantasy. Warto było czekać
Aktualizacja: 2025-12-10T09:31:00+01:00
8:56
Podmiana aktora w nowym Władcy Pierścieni. Kluczowa postać z nową twarzą
Aktualizacja: 2025-12-10T08:56:04+01:00
7:45
Kiedy 4. sezon serialu Legenda Vox Machiny? Fantasy bije rekordy
Aktualizacja: 2025-12-10T07:45:30+01:00
19:12
Najbardziej dezorientujący seans roku? Thriller od SkyShowtime
Aktualizacja: 2025-12-09T19:12:00+01:00
17:08
Jest data premiery filmu Lalka. Wszyscy na niego czekamy
Aktualizacja: 2025-12-09T17:08:21+01:00
16:13
Nowy odcinek hitu HBO rozrywa serce na strzępy. To najmocniejszy epizod
Aktualizacja: 2025-12-09T16:13:04+01:00
13:46
Widzowie uwierzyli w niepokojący wywiad z Kacperkiem z Rodzinki.pl. To nie było tak
Aktualizacja: 2025-12-09T13:46:18+01:00
11:45
Popularny serwis VOD kończy działalność w Polsce. Miał świetne filmy
Aktualizacja: 2025-12-09T11:45:01+01:00
11:13
Wybitny thriller znika z Netfliksa. Oglądajcie, póki jeszcze możecie
Aktualizacja: 2025-12-09T11:13:35+01:00
10:51
Fani Gry o tron, przełączcie się na Disney+. To fantasy was porwie
Aktualizacja: 2025-12-09T10:51:46+01:00
9:41
To on będzie głównym celem Dooma w Avengers: Doomsday. Tego się nie spodziewaliśmy
Aktualizacja: 2025-12-09T09:41:56+01:00
8:38
To najdziwniejszy serial, jaki dziś znajdziesz na Netfliksie. Nie oderwiesz się od niego
Aktualizacja: 2025-12-09T08:38:35+01:00
6:15
The Office PL, już tęsknimy. Kiedy 6. sezon?
Aktualizacja: 2025-12-09T06:15:00+01:00
19:52
9 lat czekaliśmy na tę wiadomość. Ulubiony serial Polaków wreszcie dostanie nowy sezon
Aktualizacja: 2025-12-08T19:52:21+01:00
18:02
Co dalej z Odrzuconymi? Fani Netfliksa domagają się 2. sezonu
Aktualizacja: 2025-12-08T18:02:00+01:00
16:59
Niedoceniony film akcji podbija Prime Video. Użytkownicy czekają na nową część
Aktualizacja: 2025-12-08T16:59:00+01:00
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA