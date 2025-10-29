REKLAMA
  1. rozrywka
  2. VOD

Apple TV+ dowiozło tak brytyjski thriller, że aż musiałem napić się herbaty

Na Apple TV+ właśnie zadebiutował nowy thriller z Ruth Wilson i Emmą Thompson w rolach głównych. Nie tylko dla ich kreacji warto go jednak obejrzeć. Choć to nimi właśnie przyciąga, "Droga do prawdy" ma widzom do zaoferowania znacznie więcej.

Rafał Christ
OCENA :
7/10
droga do prawdy apple serial thriller co obejrzec
REKLAMA

"Droga do prawdy" rozpoczyna się od wybuchu. Eksplozja, podmuch i rozbite szkło niszczą już i tak niekoniecznie miłą atmosferę podczas kolacji w domu na spokojnych zazwyczaj brytyjskich przedmieściach. Jej uczestnicy pędzą sprawdzić, co się stało i odkrywają, że zginęło dwoje sąsiadów. Cało z tragedii wyszła jedynie mała dziewczynka. Sarah Tucker postanawia sprawdzić, co się z nią dzieje, ale ciągle coś jej w tym przeszkadza. Ba! Dziecko gdzieś ginie i nikt nie chce jej powiedzieć, gdzie się znajduje. Główna bohaterka wynajmuje więc prywatnego detektywa, aby ją odnalazł. I wtedy dopiero sprawa się komplikuje. Tropy się urywają, dostęp do kolejnych osób okazuje się utrudniony, a do tego mnożą się trupy.

Już w pierwszym odcinku jest intensywnie. Nawet jeśli dużo się w nim dzieje, twórcy wciąż znajdują czas, aby porządnie rozwinąć portrety psychologiczne swoich bohaterów. I bardzo dobrze. Sama intryga jest bowiem niewiele ciekawsza niż w pierwszym lepszym serialu Netfliksa. Ot, zniknięcie dziewczynki prowadzi do odkrycia dużego spisku. Gdy na jaw wychodzą tajemnice rządowe i eksperymenty z bronią chemiczną, produkcja nieco się rozkręca. Trzeba co prawda przymknąć w międzyczasie oko na kilka wygodnych dla scenarzystów zbiegów okoliczności i wymuszonych zwrotów akcji, ale przychodzi to z łatwością. Bo "Drogę do prawdy" ogląda się nie tyle, żeby odnaleźć odpowiedzi na mnożące się pytania, tylko z sympatii do Sary i Zoe - żony wynajętego detektywa - która swoim sarkazmem rozbroiłaby każdą bombę.

"DROGĘ DO PRAWDY" OBEJRZYSZ NA:
Apple TV+
DROGA DO PRAWDY
Apple TV+
REKLAMA

Droga do prawdy - recenzja nowego serialu Apple TV

"Droga do prawdy" lubi przerzucać swoją uwagę z niedomagającej intrygi na starcie idei i stylów życia. Sarah to przecież kobieta nowoczesna, tolerancyjna i progresywna, która przetrzymywanego mężczyznę wypuści, tylko jeśli obieca niczego nie mansplainingować. Zoe z drugiej strony z dumą nazywa się boomerką, chętnie wyśmiewając polityczną poprawność i wszystkie mody. Niech wcielająca się w nią Emma Thompson dostanie jakieś Emmy, bo stworzyła postać zadziorną, pełnokrwistą, a - co najważniejsze - taką, za którą nie tylko chce się podążać, ale też zbić z nią piątkę. Razem z grającą główną bohaterkę Ruth Wilson urządzają sobie pojedynki słowne. Od ich energii ekran aż eksploduje.

Nie znaczy to jednak, że twórcy skręcają w stronę komedii o niedobranej parze bohaterek. Drogi Sary i Zoe szybko się rozchodzą, aby zejść dopiero w ostatnich odcinkach. Dzięki temu udaje się uniknąć sitcomowych klisz, prowadząc widza w nie tyle niespodziewane, co po prostu ciekawe rejony. Serial w żadnym momencie nie traci nic ze swojej błyskotliwości. Na ekranie pojawiają się kolejne postacie - jedna ciekawsza od drugiej - utrzymujące kąśliwy charakter produkcji. Dowiadujemy się, czemu coraz bardziej angażują się w odnalezienie bądź powstrzymanie odnalezienia zaginionej dziewczynki, przez co stawka ciągle rośnie. Zgrabnie przeskakuje przy tym z poziomu ogólnego na indywidualny, wzmagając emocjonalny wydźwięk opowieści.

Choć robi się coraz goręcej i "Droga do prawdy" potrafi podnieść poziom adrenaliny scenami akcji, a do tego przytłoczyć babraniem się w politycznych machlojkach, pozostaje serialem lekkim i zabawnym. Ma w sobie mnóstwo brytyjskiej elegancji, rozsmakowując się w dystyngowanych statycznych ujęciach. On się wręcz pławi w swej brytyjskości, gdy jeden z bohaterów śmieje się do odcinka "Co ludzie powiedzą?", tuż przed tym, jak telewizor z Hiacyntą Bukiet na ekranie zalewa krew. To jasny znak, że mamy do czynienia z produkcją, która lubi swoją angielską sztywność przełamywać. Choćby szef wywiadu wojskowego spogląda na wszystkich z wyższością, jakby miał kij w tyłku, ale przy rzucaniu bluzgami wykazuje się nie mniejszą inwencją niż Józek spod siódemki, gdy jego ulubiona drużyna piłkarska znowu przegrywa.

"Droga do prawdy" staje się serialem niefrasobliwym, który lubi igrać z naszymi przyzwyczajeniami i oczekiwaniami. Mógłby się bardziej streszczać, bo jednak dłużyzn w tej opowieści nie brakuje, ale i tak potrafi dostarczyć całej gamy emocji, zbytnio nie przynudzając. Może nie jest produkcją wybitną, ale całkiem przyjemną w oglądaniu. Do popołudniowych herbatek nada się w sam raz!

Dzięki uprzejmości Apple TV+ na potrzeby tej recenzji obejrzałem wszystkie odcinki "Drogi do prawdy".

Więcej o Apple TV+ poczytasz na:

REKLAMA
  • Tytuł serialu: Droga do prawdy
  • Lata emisji: 2025-
  • Liczba sezonów: 1
  • Twórcy: Morwenna Banks
  • Aktorzy: Emma Thompson, Ruth Wilson, Adeel Akhtar
  • Nasza ocena: 7/10
REKLAMA
Rafał Christ
29.10.2025 17:54
Tagi: Apple TVCo obejrzeć?Thrillery
Najnowsze
16:19
W którym odcinku To: Witajcie w Derry pojawi się Pennywise? Niebawem
Aktualizacja: 2025-10-29T16:19:00+01:00
16:15
SkyShowtime zamówił 2. sezon polskiego kryminału. To hit
Aktualizacja: 2025-10-29T16:15:32+01:00
14:12
Canal+ pokaże walki MMA. To bardzo znana federacja
Aktualizacja: 2025-10-29T14:12:34+01:00
12:52
WWE przyjeżdża do Polski. Są już bilety na mordobicie Netfliksa
Aktualizacja: 2025-10-29T12:52:25+01:00
12:18
Naukowcy wybrali najstraszniejsze horrory tego roku. Zaskakujący zwycięzca
Aktualizacja: 2025-10-29T12:18:38+01:00
11:04
Prime Video dodało film, który namiesza w sezonie nagród. Zachwyty i wysokie oceny
Aktualizacja: 2025-10-29T11:04:00+01:00
10:35
Pasja 2 zbiera baty przez aktorów. Tym razem chodzi o postać Jezusa
Aktualizacja: 2025-10-29T10:35:00+01:00
10:31
Ukryte zakończenie Domu pełnego dynamitu. Odkryłem je dopiero dzisiaj
Aktualizacja: 2025-10-29T10:31:31+01:00
9:11
Najlepsze sci-fi zeszłego roku znika z Netfliksa. To ostatni moment
Aktualizacja: 2025-10-29T09:11:57+01:00
8:27
Domu dobrego Smarzowskiego nie da się oglądać. Ledwo wysiedziałem
Aktualizacja: 2025-10-29T08:27:29+01:00
19:48
Fani kultowego thrillera mogą odetchnąć z ulgą. Nowa wersja nie będzie woke
Aktualizacja: 2025-10-28T19:48:40+01:00
17:02
Po nowym odcinku widzowie wydali wyrok: ta komedia HBO Max to najlepszy serial
Aktualizacja: 2025-10-28T17:02:00+01:00
15:14
Widziałem To: Witajcie w Derry w kinie. Aż żal było wracać do domu
Aktualizacja: 2025-10-28T15:14:08+01:00
14:17
Netflix pokazał nowości na listopad 2025. Zrobiłem wielkie oczy na ich widok
Aktualizacja: 2025-10-28T14:17:40+01:00
13:35
Nowy thriller Netfliksa to ten właściwy. Nie da się od niego odkleić
Aktualizacja: 2025-10-28T13:35:52+01:00
11:33
Właśnie załatwiłem sobie wejście na premierę Stranger Things. Ty też możesz
Aktualizacja: 2025-10-28T11:33:42+01:00
9:54
Dom pełen dynamitu: Pentagon atakuje film Netfliksa. Komu wierzyć?
Aktualizacja: 2025-10-28T09:54:28+01:00
9:23
Jeff Bezos już wybrał Bondowi dziewczynę. Amazon ma swój typ
Aktualizacja: 2025-10-28T09:23:11+01:00
8:47
Gwiazda Terrifiera pozywa twórców. Brak wypłaty to najmniejszy problem
Aktualizacja: 2025-10-28T08:47:55+01:00
20:09
Wynajęli samolot, żeby ratować Gwiezdne wojny. Jak im idzie?
Aktualizacja: 2025-10-27T20:09:00+01:00
19:29
To: Witajcie w Derry - w jaki sposób serial łączy się ze Lśnieniem?
Aktualizacja: 2025-10-27T19:29:00+01:00
19:03
Bill Skarsgard nie jest pierwszym Pennywise'em. Za to straszniejszym już tak
Aktualizacja: 2025-10-27T19:03:00+01:00
18:02
Widziałem 1. odcinek To: Witajcie w Derry. Jestem przerażony tym, co obejrzałem
Aktualizacja: 2025-10-27T18:02:00+01:00
17:01
To: Witajcie w Derry ma zmienioną chronologię. Jak łączy się z książką i filmami?
Aktualizacja: 2025-10-27T17:01:00+01:00
16:00
Ten film to TOP 1 na HBO Max. I słusznie, bo to jedna z najmocniejszych premier roku
Aktualizacja: 2025-10-27T16:00:14+01:00
14:57
Do Spider-Mana 4 jeden krok. I to nie tego z Hollandem, a z Maguire'em
Aktualizacja: 2025-10-27T14:57:28+01:00
14:09
Prawda i fałsz w filmowej biografii Bruce'a Springsteena. Co się nie zgadza?
Aktualizacja: 2025-10-27T14:09:24+01:00
12:33
To: Witajcie w Derry - kiedy kolejne odcinki? Niespodzianka od HBO Max
Aktualizacja: 2025-10-27T12:33:39+01:00
10:57
Najlepszy serial prawniczy powrócił. Użytkownicy Disney+ czekają na nową odsłonę
Aktualizacja: 2025-10-27T10:57:30+01:00
9:01
Twórca Yellowstone zmienia wytwórnię. Co dalej z serialami?
Aktualizacja: 2025-10-27T09:01:14+01:00
6:00
Zanim nadeszło TO, było Derry. Nowy serial HBO Max zabierze Cię do korzeni zła
Aktualizacja: 2025-10-27T06:00:00+01:00
16:21
Dom pełen dynamitu - podobne filmy. Mocne tytuły o zagładzie nuklearnej
Aktualizacja: 2025-10-26T16:21:00+01:00
14:15
Prześwit: rozmowa z Cezarym Łukaszewiczem. "Nie interesują mnie jednowymiarowe postacie"
Aktualizacja: 2025-10-26T14:15:00+01:00
13:11
Kryminał idealny na jesienny wieczór wylądował w streamingu. Takiego serialu potrzebowałam
Aktualizacja: 2025-10-26T13:11:00+01:00
12:00
Elektryzujący thriller od dziś na Netfliksie. Trzyma na krawędzi fotela
Aktualizacja: 2025-10-26T12:00:00+01:00
11:30
Obejrzałem biografię Bruce'a Springsteena. Jeremy Allen White jest Bossem
Aktualizacja: 2025-10-26T11:30:42+01:00
11:12
Nie cierpię komedii akcji, ale ten film to wyjątek. Sprawił mi masę frajdy
Aktualizacja: 2025-10-26T11:12:00+01:00
10:15
Gdzie oglądać filmy i seriale na podstawie książki "To"? Strzeż się klauna
Aktualizacja: 2025-10-26T10:15:00+01:00
9:01
Co dalej z The Walking Dead? Analizujemy koniec Daryla Dixona
Aktualizacja: 2025-10-26T09:01:00+01:00
7:59
Na Netfliksa zmierza wyczekiwany serial fantasy. Będą spore zmiany
Aktualizacja: 2025-10-26T07:59:00+01:00
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA