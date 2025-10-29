Apple TV+ dowiozło tak brytyjski thriller, że aż musiałem napić się herbaty

Ładowanie...

"Droga do prawdy" rozpoczyna się od wybuchu. Eksplozja, podmuch i rozbite szkło niszczą już i tak niekoniecznie miłą atmosferę podczas kolacji w domu na spokojnych zazwyczaj brytyjskich przedmieściach. Jej uczestnicy pędzą sprawdzić, co się stało i odkrywają, że zginęło dwoje sąsiadów. Cało z tragedii wyszła jedynie mała dziewczynka. Sarah Tucker postanawia sprawdzić, co się z nią dzieje, ale ciągle coś jej w tym przeszkadza. Ba! Dziecko gdzieś ginie i nikt nie chce jej powiedzieć, gdzie się znajduje. Główna bohaterka wynajmuje więc prywatnego detektywa, aby ją odnalazł. I wtedy dopiero sprawa się komplikuje. Tropy się urywają, dostęp do kolejnych osób okazuje się utrudniony, a do tego mnożą się trupy.



Już w pierwszym odcinku jest intensywnie. Nawet jeśli dużo się w nim dzieje, twórcy wciąż znajdują czas, aby porządnie rozwinąć portrety psychologiczne swoich bohaterów. I bardzo dobrze. Sama intryga jest bowiem niewiele ciekawsza niż w pierwszym lepszym serialu Netfliksa. Ot, zniknięcie dziewczynki prowadzi do odkrycia dużego spisku. Gdy na jaw wychodzą tajemnice rządowe i eksperymenty z bronią chemiczną, produkcja nieco się rozkręca. Trzeba co prawda przymknąć w międzyczasie oko na kilka wygodnych dla scenarzystów zbiegów okoliczności i wymuszonych zwrotów akcji, ale przychodzi to z łatwością. Bo "Drogę do prawdy" ogląda się nie tyle, żeby odnaleźć odpowiedzi na mnożące się pytania, tylko z sympatii do Sary i Zoe - żony wynajętego detektywa - która swoim sarkazmem rozbroiłaby każdą bombę.

Droga do prawdy - recenzja nowego serialu Apple TV

"Droga do prawdy" lubi przerzucać swoją uwagę z niedomagającej intrygi na starcie idei i stylów życia. Sarah to przecież kobieta nowoczesna, tolerancyjna i progresywna, która przetrzymywanego mężczyznę wypuści, tylko jeśli obieca niczego nie mansplainingować. Zoe z drugiej strony z dumą nazywa się boomerką, chętnie wyśmiewając polityczną poprawność i wszystkie mody. Niech wcielająca się w nią Emma Thompson dostanie jakieś Emmy, bo stworzyła postać zadziorną, pełnokrwistą, a - co najważniejsze - taką, za którą nie tylko chce się podążać, ale też zbić z nią piątkę. Razem z grającą główną bohaterkę Ruth Wilson urządzają sobie pojedynki słowne. Od ich energii ekran aż eksploduje.

Nie znaczy to jednak, że twórcy skręcają w stronę komedii o niedobranej parze bohaterek. Drogi Sary i Zoe szybko się rozchodzą, aby zejść dopiero w ostatnich odcinkach. Dzięki temu udaje się uniknąć sitcomowych klisz, prowadząc widza w nie tyle niespodziewane, co po prostu ciekawe rejony. Serial w żadnym momencie nie traci nic ze swojej błyskotliwości. Na ekranie pojawiają się kolejne postacie - jedna ciekawsza od drugiej - utrzymujące kąśliwy charakter produkcji. Dowiadujemy się, czemu coraz bardziej angażują się w odnalezienie bądź powstrzymanie odnalezienia zaginionej dziewczynki, przez co stawka ciągle rośnie. Zgrabnie przeskakuje przy tym z poziomu ogólnego na indywidualny, wzmagając emocjonalny wydźwięk opowieści.

Choć robi się coraz goręcej i "Droga do prawdy" potrafi podnieść poziom adrenaliny scenami akcji, a do tego przytłoczyć babraniem się w politycznych machlojkach, pozostaje serialem lekkim i zabawnym. Ma w sobie mnóstwo brytyjskiej elegancji, rozsmakowując się w dystyngowanych statycznych ujęciach. On się wręcz pławi w swej brytyjskości, gdy jeden z bohaterów śmieje się do odcinka "Co ludzie powiedzą?", tuż przed tym, jak telewizor z Hiacyntą Bukiet na ekranie zalewa krew. To jasny znak, że mamy do czynienia z produkcją, która lubi swoją angielską sztywność przełamywać. Choćby szef wywiadu wojskowego spogląda na wszystkich z wyższością, jakby miał kij w tyłku, ale przy rzucaniu bluzgami wykazuje się nie mniejszą inwencją niż Józek spod siódemki, gdy jego ulubiona drużyna piłkarska znowu przegrywa.

"Droga do prawdy" staje się serialem niefrasobliwym, który lubi igrać z naszymi przyzwyczajeniami i oczekiwaniami. Mógłby się bardziej streszczać, bo jednak dłużyzn w tej opowieści nie brakuje, ale i tak potrafi dostarczyć całej gamy emocji, zbytnio nie przynudzając. Może nie jest produkcją wybitną, ale całkiem przyjemną w oglądaniu. Do popołudniowych herbatek nada się w sam raz!



Dzięki uprzejmości Apple TV+ na potrzeby tej recenzji obejrzałem wszystkie odcinki "Drogi do prawdy".

Tytuł serialu: Droga do prawdy

Droga do prawdy Lata emisji: 2025-

2025- Liczba sezonów: 1

1 Twórcy: Morwenna Banks

Morwenna Banks Aktorzy: Emma Thompson, Ruth Wilson, Adeel Akhtar

Emma Thompson, Ruth Wilson, Adeel Akhtar Nasza ocena: 7/10

Rafał Christ 29.10.2025 17:54

