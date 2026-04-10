Jak Testamenty łączą się z Opowieścią podręcznej? Wyjaśniamy

Rok po premierze finałowego sezonu "Opowieści podręcznej" w serwisie Disney+ zadebiutowała serialowa kontynuacja uznanej produkcji - "Testamenty". Produkcja odcinkowa od Hulu jest oparta o powieść Margaret Atwood o tym samym tytule, który stanowi drugi tom z serii "Opowieść podręcznej". "Testamenty" ponownie zabierają widzów do totalitarnego państwa Gilead, jednak tym razem skupiają się na wydarzeniach z perspektywy dwóch nastolatek - Agnes i Daisy. Jak kontynuacja łączy się z oryginalnym serialem?

Testamenty: jak serial w Disney+ łączy się z Opowieścią podręcznej?

Akcja serialu "Testamenty" rozgrywa się kilka lat po wydarzeniach z "Opowieści podręcznej". Na samym początku serialu pojawia się informacja, że historia rozgrywa się w Gileadzie, którego totalitarny reżim zawładnął niegdyś Stanami Zjednoczonymi. W związku z gwałtownie spadającym wskaźnikiem urodzeń, który wywołał wśród ludzi panikę, Gilead utrzymywał rządy twardej ręki. Dotyczyło to głównie kobiet, które zostały pozbawione własności i praw w imię surowych zasad religii. Nie uniknęły tego nawet uprzywilejowane córki Komendantów, na których skupia się ta historia.

Czas akcji książkowych "Testamentów" rozgrywa się 15 lat po wydarzeniach z "Opowieści podręcznej". W przypadku serialu minęło zaledwie kilka lat, co podkreślił sam Bruce Miller, twórca "Testamentów". Wyjaśnił on, że zmiana została wprowadzona w związku z wiekiem Agnes oraz Daisy. Nie zdradzając fabuły książki, która zaspoilerowałaby niektórym widzom serial, wspomnę tylko, że gdyby zastosowano 15-letni skok czasu od finału serialu, Agnes byłaby już dorosłą kobietą zbliżającą się do trzydziestki i niemożliwym by było przedstawić jej perypetie jako dojrzewającej nastolatki. W pewnym aspekcie dotyczy to również Daisy.

Miejscem akcji pozostaje dystopijna teokracja Gilead, która ponownie jest główną areną wydarzeń, jednak sporo scen rozgrywa się również za murami elitarnej szkoły nadzorowanej przez ciotkę Lydię. Akcja "Testamentów" rozgrywa się także poza Gilead - ma to związek z pochodzeniem Daisy, która pochodzi z Toronto w Kanadzie. W pierwszych odcinkach pojawiają się sceny z jej życia, które ukazują ją, zanim jeszcze trafiła do szkoły i stała się podopieczną Agnes.

Osobą, która łączy "Opowieść podręcznej" i "Testamenty" jest również June Osbourne, w którą w oryginalnym serialu wcieliła się Elisabeth Moss. Odgrywa ona znaczącą rolę w kontynuacji i pojawia się tam nawet we własnej osobie. Co tam robi? Wyjaśniliśmy to w poprzednim artykule. Aby dowiedzieć się więcej, rzućcie okiem na pierwsze 3 odcinki serialu, które są już dostępne w Disney+. Naprawdę warto.

Anna Bortniak 10.04.2026 17:47

