Chłopaki wracają na Amazona. I są tak wściekli, że zaraz rozwalą całą topkę

"Niezniszczalni" pod wodzą Sylvestra Stallone w czwartej części już lekko nie domagają. Nie przeszkodziło im to okupować pierwszego miejsca listy najpopularniejszych tytułów Amazon Prime Video przez ostatnie dwa tygodnie. W tym otrzymali nawet wsparcie ze strony "Dżentelmenów" Guya Ritchie'ego (filmu, nie serialu Netfliksa), którzy niespodziewanie zajęli przedostatnie miejsce zestawienia. Zaraz jednak dojdzie w nim do przetasowań. Chłopcy zamierzają bowiem narobić hałasu.



"The Boys" szturmem wzięli Amazon Prime Video jeszcze w 2019 roku. To było olśnienie! W czasach, gdy grzeczni superbohaterowie Marvela i DC święcili jeszcze triumfy na wielkich ekranach, dostaliśmy serial, który się nabija z całej mody na trykociarzy. W dodatku robi to w rytm rockowej muzyki, bluzgami na ustach i krwią spływającą po piersiach. Właśnie takiego hitu platforma potrzebowała. Nic więc dziwnego, że z czasem zaczęła eksploatować jego popularność na wszelkie możliwe sposoby.