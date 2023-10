Supki rządzą na Amazonie. Zdetronizowali króla kina akcji

Użytkownicy Amazon Prime Video pokochali "Johna Wicka". I to w całości. W zestawieniu najpopularniejszych tytułów na Amazon Prime Video w naszym kraju od paru tygodni znajdują się wszystkie należące do franczyzy produkcje - 4 części serii głównej i serialowy prequel "The Continental". Wcześniej były jednak na wyższych pozycjach niż aktualnie.



W zeszły piątek zadebiutowało wyczekiwane "Gen V". Serial przedstawia losy studentów college'u dla superbohaterów, którzy walczą o szansę na dołączenie do Siódemki. Tak, tej Siódemki - zgraji parszywych supków znanej z serialu "The Boys". A skoro mówimy tu o spin-offie jednej z najpopularniejszych produkcji Amazon Prime Video, nic dziwnego, że tytuł ten zdetronizował w serwisie "The Continental".



