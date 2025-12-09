The Office PL, już tęsknimy. Kiedy 6. sezon?
Finałowe odcinki 5. sezonu "The Office PL" zadebiutowały w serwisie Canal+. Sikalafą, jak to mówi Regan? Niekoniecznie. Widzowie najchętniej już włączyliby kolejne odcinki, żeby dowiedzieć się, co wydarzy się dalej, ale na razie w oczekiwaniu na 6. odsłonę trzeba będzie uzbroić się w cierpliwość.
W zeszły piątek do serwisu Canal+ wpadły 3 ostatnie odcinki 5. sezonu "The Office PL". A w związku z tym, że jest to serial, którego nie da się dawkować odcinek po odcinku, spora część widzów z prędkością światła tuż po premierze dobrnęła do finału. Teraz został już tylko rewatch poprzednich epizodów, żeby choć trochę poprawić sobie nastrój w samym środku ponurej aury. A jak wiadomo pracownicy Kropliczanki potrafią sprawić, że można zakrztusić się ze śmiechu. Podczas seansu można zatem pić wodę, ale ostrożnie.
The Office PL: kiedy premiera 6. sezonu?
5. sezon zostawił jednak spory niedosyt, w związku z czym najważniejsze pytanie, jakie padło, brzmiało: "Czołem pracy, kiedy nowe odcinki?". Jeśli twórcy utrzymają tempo, to miejmy nadzieję, że niebawem.
Poprzednie sezony "The Office PL" debiutowały z rocznym odstępem, a ich premiery odbywały się jesienią, zwykle w październiku lub w listopadzie. 1. sezon zadebiutował w październiku 2021 r., 2. sezon na początku listopada 2022 r., a 3. - rok później, również w listopadzie. 4. i 5. odsłona pojawiła się kolejno pod koniec października 2024 r. i w połowie listopada 2025 r., przy czym dopiero w przypadku trzech poprzednich sezonów twórcy podzielili ich premierę na 4 transze po 3 odcinki.
Oznacza to, że 6. sezon "The Office PL" najprawdopodobniej zadebiutuje w październiku lub w listopadzie 2026 r. Nie wiadomo natomiast, kiedy dokładnie widzowie będą mogli zasiąść przed ekrany - Canal+ wraz z twórcami nie ogłosił jeszcze dokładnej daty premiery.
