The Office PL, już tęsknimy. Kiedy 6. sezon?

W zeszły piątek do serwisu Canal+ wpadły 3 ostatnie odcinki 5. sezonu "The Office PL". A w związku z tym, że jest to serial, którego nie da się dawkować odcinek po odcinku, spora część widzów z prędkością światła tuż po premierze dobrnęła do finału. Teraz został już tylko rewatch poprzednich epizodów, żeby choć trochę poprawić sobie nastrój w samym środku ponurej aury. A jak wiadomo pracownicy Kropliczanki potrafią sprawić, że można zakrztusić się ze śmiechu. Podczas seansu można zatem pić wodę, ale ostrożnie.

The Office PL: kiedy premiera 6. sezonu?

5. sezon zostawił jednak spory niedosyt, w związku z czym najważniejsze pytanie, jakie padło, brzmiało: "Czołem pracy, kiedy nowe odcinki?". Jeśli twórcy utrzymają tempo, to miejmy nadzieję, że niebawem.

Poprzednie sezony "The Office PL" debiutowały z rocznym odstępem, a ich premiery odbywały się jesienią, zwykle w październiku lub w listopadzie. 1. sezon zadebiutował w październiku 2021 r., 2. sezon na początku listopada 2022 r., a 3. - rok później, również w listopadzie. 4. i 5. odsłona pojawiła się kolejno pod koniec października 2024 r. i w połowie listopada 2025 r., przy czym dopiero w przypadku trzech poprzednich sezonów twórcy podzielili ich premierę na 4 transze po 3 odcinki.

Oznacza to, że 6. sezon "The Office PL" najprawdopodobniej zadebiutuje w październiku lub w listopadzie 2026 r. Nie wiadomo natomiast, kiedy dokładnie widzowie będą mogli zasiąść przed ekrany - Canal+ wraz z twórcami nie ogłosił jeszcze dokładnej daty premiery.

Anna Bortniak 09.12.2025 06:15

