"The Office PL": kto jest kim w hicie CANAL+? Tymi bohaterami twórcy serialu nas rozgryźli

Praca w biurze wcale taka straszna nie jest. Dla Gosi to wręcz przepustka do wyjścia z piekła, jakim jest opieka nad gromadką dzieci. Ciągle chodzi zmęczona, niewyspana i wkurzona. Dlatego nie podporządkowuje się społecznym konwenansom i wszystko, co ma do zaoferowania współpracownikom, to nieograniczone pokłady cynizmu. Nie ma złudzeń i tego nie ukrywa, dlatego mówi to, co inni boją się nawet pomyśleć. Swoimi odzierającymi ze złudzeń komentarzami zawsze trafia w sedno.