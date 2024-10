Jednocześnie polskie „The Office” nie rezygnuje z tego, w czym jest najlepsze – czyli z humoru. Żarty są niezręczne, mocne, pozbawione hamulców i jakiejkolwiek poprawności, czy to politycznej, czy obyczajowej. Najbardziej fascynujące jest jednak, że scenarzyści wcale nie boją się czerstwych sucharów i wielokrotnie już powtórzonych żartów. Robią to z premedytacją, trochę ironicznie, a potem przeciągają go tak długo, aż stanie się on śmieszny lub wyrośnie na punkt wyjścia do albo całej fabuły, albo do sytuacji tak niedorzecznej, że aż zabawnej. Widać to już w pierwszym odcinku, gdy prosty dowcip związany z żółtą twarzą pewnego papieża staje się tematem do debaty w biurze, która jest niezłym zapisem napięć społecznych związanych z Janem Pawłem II.



„The Office PL” z pewnością nie byłoby tak błyskotliwe, gdyby nie fenomenalna obsada. Oprócz Adama Woronowicza (który jest przynajmniej pięcioma powodami z dziesięciu, aby oglądać ten serial) absolutnie genialną kreację stworzył Piotr Polak. Michał Holc w jego wykonaniu już od pierwszych chwil ma w sobie zagubienie i ciepło, a jednocześnie nie traci nic z wizerunku głupiutkiego egoisty. Fenomenalnych występów jest jednak znacznie więcej, bo bardzo dobrze na ekranie wypada również Vanessa Aleksander jako Patrycja i Milena Lisecka portretująca Bożenkę.