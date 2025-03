Film z gwiazdorską obsadą prosto z kin trafił na telewizory. Zajęło mu to zaledwie 60 dni

Być może "The Outrun" umknęło waszej uwadze, bo film wszedł do naszych kin w niezbyt dobrym dla siebie momencie. Musiał bowiem konkurować o widzów z "Babygirl", na punkcie której wszyscy oszaleli oraz "Kleksa i wynalazku FIlipa Golarza", który już od swych pokazów przedpremierowych robił furorę. W towarzystwie tak głośnych produkcji skromny dramat o uzależnieniu nie miał po prostu jak się przebić. A szkoda, bo - przynajmniej według krytyków - to bardzo udany tytuł.



Na Rotten Tomatoes "The Outrun" cieszy się 82 proc. pozytywnych recenzji. Film bez wątpienia trafił w serca krytyków, którzy zgodnie twierdzą, że jest to "poruszający portret uzależnienia", nawet jeśli cierpi na drobne problemy z narracją. Według konsensusu dużo zyskuje dzięki wcielającej się w główną rolę Saoirse Ronan.