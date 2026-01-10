Nowe The Pitt już jest. Kiedy kolejne odcinki 2. sezonu? Harmonogram
To już ta chwila! "The Pitt", jeden z najważniejszych serialowych tytułów ubiegłego roku, właśnie powrócił z 2. sezonem. Informujemy, kiedy będzie można oglądać kolejne odcinki tej produkcji.
Akcja 2. sezonu, podobnie jak w przypadku pierwszego, rozgrywa się w trakcie 15-godzinnego dyżuru członków załogi oddziału ratunkowego szpitala w Pittsburghu. Ich dzień wypełniają nowi pacjenci, nowe dramaty, diagnozy, walki o zdrowie i życie tych, którzy są zagrożeni jego utratą.
The Pitt - kiedy kolejne odcinki?
Pierwszy sezon "The Pitt" spotkał się ze znakomitym przyjęciem, zarówno ze strony krytyków, jak i publiczności. Chórem (i słusznie) stwierdzono, że serial daje nową jakość gatunkowi medycznych produkcji, nie bazuje na taniej sensacji, daje wybrzmieć nie tylko dramatom związanym z ochroną zdrowia, ale przede wszystkim oddaje głos ludziom, którzy ją współtworzą. Oczekiwanie na drugi sezon było zatem intensywne. Pierwszy odcinek 2. sezonu "The Pitt" właśnie zadebiutował w HBO Max, a co z pozostałymi? Sprawdzamy.
Podobnie jak w przypadku premierowej odsłony, tak i teraz kolejne epizody wychodzą w cotygodniowym cyklu.
Oto harmonogram odcinków 2. sezonu The Pitt:
- Odcinek 1 - dostępny do obejrzenia
- Odcinek 2 - 16/1/26
- Odcinek 3 - 23/1/26
- Odcinek 4 - 30/1/26
- Odcinek 5 - 6/2/26
- Odcinek 6 - 13/2/26
- Odcinek 7 - 20/2/26
- Odcinek 8 - 27/2/26
- Odcinek 9 - 6/3/26
- Odcinek 10 - 13/3/26
- Odcinek 11 - 20/3/26
- Odcinek 12 - 27/3/26
- Odcinek 13 - 3/4/26
- Odcinek 14 - 10/4/26
- Odcinek 15 - 17/4/26
The Pitt - obsada 2. sezonu
- Noah Wyle jako dr Michael "Robby" Robinavitch
- Patrick Ball jako dr Frank Langdon
- Supriya Ganesh jako dr Samira Mohan
- Katherine LaNasa jako Dana Evans
- Fiona Dourif jako dr Cassie McKay
- Taylor Dearden jako dr Mel King
- Isa Briones jako dr Trinity Santos
- Gerran Howell jako Dennis Whitaker
- Shabana Azeez jako Victoria Javadi
- Sepideh Moafi jako dr Baran Al-Hashimi
- Shawn Hatosy jako dr Jack Abbot
- Christopher Thornton jako dr Caleb Jefferson
- Luke Tennie jako dr Crus Henderson
