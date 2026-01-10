Nowe The Pitt już jest. Kiedy kolejne odcinki 2. sezonu? Harmonogram

Ładowanie...

Akcja 2. sezonu, podobnie jak w przypadku pierwszego, rozgrywa się w trakcie 15-godzinnego dyżuru członków załogi oddziału ratunkowego szpitala w Pittsburghu. Ich dzień wypełniają nowi pacjenci, nowe dramaty, diagnozy, walki o zdrowie i życie tych, którzy są zagrożeni jego utratą.

REKLAMA

The Pitt - kiedy kolejne odcinki?

Pierwszy sezon "The Pitt" spotkał się ze znakomitym przyjęciem, zarówno ze strony krytyków, jak i publiczności. Chórem (i słusznie) stwierdzono, że serial daje nową jakość gatunkowi medycznych produkcji, nie bazuje na taniej sensacji, daje wybrzmieć nie tylko dramatom związanym z ochroną zdrowia, ale przede wszystkim oddaje głos ludziom, którzy ją współtworzą. Oczekiwanie na drugi sezon było zatem intensywne. Pierwszy odcinek 2. sezonu "The Pitt" właśnie zadebiutował w HBO Max, a co z pozostałymi? Sprawdzamy.

Podobnie jak w przypadku premierowej odsłony, tak i teraz kolejne epizody wychodzą w cotygodniowym cyklu.

Oto harmonogram odcinków 2. sezonu The Pitt:

Odcinek 1 - dostępny do obejrzenia

Odcinek 2 - 16/1/26

Odcinek 3 - 23/1/26

Odcinek 4 - 30/1/26

Odcinek 5 - 6/2/26

Odcinek 6 - 13/2/26

Odcinek 7 - 20/2/26

- 20/2/26 Odcinek 8 - 27/2/26

Odcinek 9 - 6/3/26

Odcinek 10 - 13/3/26

Odcinek 11 - 20/3/26

Odcinek 12 - 27/3/26

Odcinek 13 - 3/4/26

Odcinek 14 - 10/4/26

Odcinek 15 - 17/4/26

The Pitt - obsada 2. sezonu

Noah Wyle jako dr Michael "Robby" Robinavitch

jako dr Michael "Robby" Robinavitch Patrick Ball jako dr Frank Langdon

jako dr Frank Langdon Supriya Ganesh jako dr Samira Mohan

jako dr Samira Mohan Katherine LaNasa jako Dana Evans

jako Dana Evans Fiona Dourif jako dr Cassie McKay

jako dr Cassie McKay Taylor Dearden jako dr Mel King

jako dr Mel King Isa Briones jako dr Trinity Santos

jako dr Trinity Santos Gerran Howell jako Dennis Whitaker

jako Dennis Whitaker Shabana Azeez jako Victoria Javadi

jako Victoria Javadi Sepideh Moafi jako dr Baran Al-Hashimi

jako dr Baran Al-Hashimi Shawn Hatosy jako dr Jack Abbot

jako dr Jack Abbot Christopher Thornton jako dr Caleb Jefferson

jako dr Caleb Jefferson Luke Tennie jako dr Crus Henderson

Jest tego więcej:

Ustaw Spider’s Web jako preferowane medium w Google

REKLAMA

Więcej o ofercie HBO Max przeczytacie na Spider's Web:

REKLAMA

Adam Kudyba 10.01.2026 06:01

Ładowanie...