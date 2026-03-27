Ukryta scena po napisach w serialu Harry Hole. To może być wskazówka

Uwaga! Artykuł zawiera spoilery zakończenia serialu "Harry Hole".

Premierowy sezon "Harry'ego Hole'a" jest już w całości dostępny w serwisie Netflix. Harry'emu udało się odkryć tożsamość seryjnego mordercy, który na miejscach zbrodni zostawiał czerwony diament w kształcie pentagramu, a swoim ofiarom odcinał po jednym palcu. Sprawcą okazał się być Willy Barli (Frank Kjosås), reżyser teatralny, który dokonywał morderstw, by zatuszować zabójstwo swojej własnej żony, Lisbeth (Dagny Norvoll Sandvik). Aby odsunąć od siebie podejrzenia, w akcie zemsty postanowił wrobić Martina Aminova (Simon J. Berger). Mężczyzna miał bowiem romans z jego żoną.

REKLAMA

Na koniec zginął również Tom Waaler (Joel Kinnaman), który nie tylko okazał się być kretem w szeregach policji, ale również brał udział w przemycie bronią. Pozbawił życia jednego z przestępców, a następnie swojej koleżanki z komisariatu i zawodowej partnerki Hole'a, Ellen Gjelten (Ingrid Bolso Berdal). Mężczyzna próbował zabić również Harry'ego, jednak ten prędko go przejrzał i ujawnił jego niecne zamiary. Historia Waalera na tym się jednak nie kończy.

Harry Hole - co może sugerować scena po napisach w serialu na Netflix?

Po śmierci Waalera odbyło się tajne spotkanie ludzi w charakterystycznych maskach, w którym wcześniej uczestniczył również on sam. Podczas wydarzenia jedna z postaci ujawniła swoją tożsamość, zdejmując maskę. Okazało się, że była to Agnes Sjølid, jedna z przełożonych Hole'a w policji. Oznacza to, że nie tylko Waaler i inny policjant był zamieszany w przestępczy proceder - takich osób jest więcej, a korupcja sięga dalej, niż Harry mógłby przypuszczać. To z kolei może sugerować, że wątek ten będzie kontynuowany w potencjalnym 2. sezonie.

Oprócz tej sceny pojawia się również scena po napisach, która nie ma bezpośredniego związku z morderstwami czy tajną organizacją, ale ze zmarłym Waalerem. Hole postanawia bowiem odnaleźć odpowiedź na pytanie na temat przeszłości Toma. W związku z tym udaje się do dzielnicy, w której dorastał policjant, gdzie spotyka się z właścicielem lokalnego sklepiku o pseudonimie Solo. Wcześniej Tom wspominał bowiem, że Solo był jego najlepszym przyjacielem.

Właśnie dlatego Harry ze sporym zaskoczeniem przyjmuje informację, że Tom nie tylko nie przyjaźnił się z mężczyzną - on nie miał żadnych przyjaciół. Solo ujawnia, że Waaler był samotnym dzieckiem, które dorastało w rodzinie, której głową był agresywny ojciec. Mężczyzna zginął lata wcześniej, a jego śmierć nastąpiła w podejrzanych okolicznościach. To z kolei sugeruje, że historia Toma może być dużo bardziej skomplikowana, niż mogłoby się wydawać. Podjęcie tego tematu w scenie po napisach może z kolei naprowadzić na trop, że twórcy będą chcieli eksplorować ten wątek w potencjalnym 2. sezonie.

REKLAMA

REKLAMA

Anna Bortniak 27.03.2026 16:17

