HBO Max poskramia ponure nastroje. Mocne nowości do obejrzenia w ten weekend

Nadszedł drugi wiosenny weekend - pogoda nieco przygasła, ale na szczęście serwisy streamingowe śpieszą na ratunek. Na które nowości w HBO Max warto zwrócić uwagę?

Michał Jarecki
Jak co tydzień, do HBO Max spłynęło sporo filmowych i serialowych nowości, które mogą umilić wam okres mniej sprzyjających warunków pogodowych. Zwłaszcza, że Warner wzmocnił swoją bibliotekę nie tylko o licencjonowane starocie, lecz także o relatywnie świeże kinowe hity. O nowych odcinkach popularnych serialu nie wspominając. Sprawdźmy zatem, na co warto rzucić okiem - poniżej znajdziecie coweekendowe zestawienie TOP 5 najciekawszych premier platformy.

HBO Max: co obejrzeć w weekend? Nowości - TOP 5

Spis treści:

Wielki powrót, sezon 3.

Dosłownie „Wielki powrót” - po 12 latach od premiery 2. serii. Oto gorzko-ironiczna wiwisekcja świata show-biznesu, w której Valerie Cherish wraca do gry z jeszcze większą determinacją - i jeszcze mniejszą kontrolą nad własnym wizerunkiem. Serial ponownie żongluje konwencją mockumentu, bezlitośnie obnażając mechanizmy produkcji telewizyjnej i narcystyczną naturę branży. 

Fargo - wszystkie sezony

Antologia sygnowana nazwiskiem braci Coenów. Ceniona seria historii o przemocy, mniej lub bardziej fortunnym przypadku i moralnym wykolejeniu, rozgrywająca się na skutej lodem prowincji Ameryki. Każdy sezon splata historie zwykłych ludzi wplątanych (z różnych przyczyn) w spiralę zbrodni. Czarna komedia, groteska, kryminał, thriller w jednym. A w duchu - niezmiennie - opowieść o tym, jak cienka granica dzieli chciwość i chwile słabości od zła. I o tym, że banalna codzienność zazwyczaj prowadzi do nieodwracalnej katastrofy w równie banalny sposób. 

Wielka, odważna, piękna podróż

Kinowe fantasy z Colinem Farrellem i Margot Robbie jako Sarah i David - nieznajomi, którzy spotykają się na weselu wspólnego kolegi, a wkrótce - dzięki zaskakującemu zbiegowi okoliczności - wyruszają razem w tytułową podróż. Znaczy się: zabawną, piękną i pełną rozmachu przygodę, podczas której mogą ponownie przeżyć ważne chwile ze swojej przeszłości. Dzięki temu lepiej zrozumieją, jak znaleźli się w obecnym punkcie życia. I w jaki sposób mogą odmienić swoją przyszłość. 

Czarne bractwo

Zaangażowane, stylowe kino od Spike’a Lee. Oparta na faktach, przewrotnie ironiczna opowieść o czarnoskórym detektywie, który infiltruje struktury Ku Klux Klanu. Lee prowadzi narrację na styku sensacyjnego thrillera i satyry, punktując absurdy rasizmu i jego głęboko zakorzenione mechanizmy. Znakomici John David Washington i Adam Driver. Oscar za scenariusz.

W ogniu pasji

Portret siły O’Leary’ego, który walczy o życie i odkrywa, co to życie naprawdę znaczy - dzięki wsparciu bliskich, medyków i bohaterów społeczności. Krytycy przyjęli tytuł z powściągliwym entuzjazmem, natomiast publiczność była zachwycona (98 proc. w serwisie Rotten Tomatoes).

27.03.2026 19:33
HBO Max poskramia ponure nastroje. Mocne nowości do obejrzenia w ten weekend
Aktualizacja: 2026-03-27T19:33:00+01:00
