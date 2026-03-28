Czy Harry Hole dostanie 2. sezon? To obecnie hit Netfliksa

Uwaga! Artykuł zawiera spoilery zakończenia serialu "Harry Hole".

W serwisie Netflix zadebiutował norweski serial kryminalny "Harry Hole", stworzony przez Jo Nesbo. Produkcja skupia się na detektywie Harrym Hole'u (Tobias Santelmann), który angażuje się w śledztwo w sprawie seryjnego mordercy. Napastnik zabija swoje ofiary i zostawia na ich ciałach czerwone diamenty w kształcie pentagramu. Hole walczy ze swoimi demonami z przeszłości, próbując jednocześnie rozgryźć podejrzanego komisarza Toma Waalerem (Joel Kinnaman), a także rozwikłać sprawę napadu na bank sprzed kilku lat.

Harry Hole - czy będzie 2. sezon serialu na Netflix?

Premierowy sezon "Harry'ego Hole'a" jest już w całości dostępny w serwisie Netflix. Harry'emu udało się odkryć tożsamość seryjnego mordercy, który na miejscach zbrodni zostawiał czerwony diament w kształcie pentagramu, a swoim ofiarom odcinał po jednym palcu. Sprawcą okazał się być Willy Barli (Frank Kjosås), reżyser teatralny, który dokonywał morderstw, by zatuszować zabójstwo swojej własnej żony, Lisbeth (Dagny Norvoll Sandvik). Aby odsunąć od siebie podejrzenia, w akcie zemsty postanowił wrobić Martina Aminova (Simon J. Berger). Mężczyzna miał bowiem romans z jego żoną.

Mimo że główna zagadka została rozwiązana, to można przypuszczać, że to jeszcze nie koniec.

Po śmierci Waalera odbyło się tajne spotkanie ludzi w charakterystycznych maskach, w którym wcześniej uczestniczył również on sam. Podczas wydarzenia jedna z postaci ujawniła swoją tożsamość, zdejmując maskę. Okazało się, że była to Agnes Sjølid, jedna z przełożonych Hole'a w policji. Oznacza to, że nie tylko Waaler i inny policjant był zamieszany w przestępczy proceder - takich osób jest więcej, a korupcja sięga dalej, niż Harry mógłby przypuszczać. To z kolei może sugerować, że wątek ten będzie kontynuowany w potencjalnym 2. sezonie.

Dodatkową wskazówką, która może wskazywać na to, że kontynuacja powstanie, jest ukryta scena po napisach. Nie ma bezpośredniego związku z morderstwami czy tajną organizacją, ale ze zmarłym Waalerem. Hole postanawia bowiem odnaleźć odpowiedź na pytanie na temat przeszłości Toma, co prowadzi go do Solo, właściciela lokalnego sklepiku, który miał być najlepszym przyjacielem Waalera. Rozmowa na temat mężczyzny oraz tajemniczej śmierci jego ojca sugeruje, że historia Toma może być dużo bardziej skomplikowana, niż mogłoby się wydawać. Podjęcie tego tematu w scenie po napisach może z kolei naprowadzić na trop, że twórcy będą chcieli eksplorować ten wątek w potencjalnym 2. sezonie.

Na ten moment pozostaje jednak czekać, aż Netflix da zielone światło na kolejną odsłonę. Biorąc jednak pod uwagę wysoką oglądalność i uchylone furtki, historia Harry'ego Hole'a najpewniej nie kończy się w tym miejscu.

Czytaj więcej w Spider's Web:

Anna Bortniak 28.03.2026 16:54

