Kiedy 5. sezon Bridgertonów? Czekamy na premierę

Choć niedawno pożegnaliśmy się z socjetą, Netflix już zapowiedział ponowne spotkanie z nią - a zwłaszcza z dwiema jej członkiniami. Kiedy premiera 5. sezonu "Bridgertonów"?

Adam Kudyba
W tym roku mija 6 lat, odkąd po raz pierwszy zawitaliśmy do świata przyjęć, bogatych strojów i plotek. "Bridgertonowie" od 2020 roku cieszą oczy widzów Netfliksa i będą to robić jeszcze jakiś czas. W świeżo zakończonym sezonie obserwowaliśmy rozwijającą się relację Benedicta Bridgertona (Luke Thompson) i Sophie Baek (Yerin Ha). Nowa odsłona serialu przyniesie nam ciekawe zmiany.

Bridgertonowie powrócą z 5. sezonem. Kiedy premiera?

Zgodnie z oficjalną zapowiedzią, 5. sezon skupi się na dwóch bohaterkach: Francesce (Hannah Dodd) oraz Michaeli (Masali Baduza). Obie kobiety, noszące nazwisko Stirling, w sposób widoczny zbliżyły się do siebie po śmierci Johna (męża Franceski i brata Michaeli), a teraz wszystko wskazuje na to, że "Bridgertonowie" doczekają się pierwszego głównego, jednopłciowego wątku romantycznego (nie jest to absolutne novum, bowiem bohater poprzedniego sezonu, Benedict, jest postacią biseksualną).

Choć osobiście zauważyłem w relacji Franceski i Michaeli większy potencjał na relację przyjacielską niż romantyczną, jestem ciekaw, co twórcy wykombinowali. Kiedy się przekonamy o efektach ich prac? Na to trzeba będzie jeszcze nieco poczekać. Netflix właśnie ogłosił start produkcji, co oznacza, że na premierę 5. sezonu "Bridgertonów" poczekamy długie miesiące.

Póki co nie została podana dzienna data premiery sezonu poświęconego Francesce i Michaeli. Dotychczas kolejne odsłony "Bridgertonów" trafiały do Netfliksa w około 2-letnich odstępach, co wskazywałoby, że do premiery mogłoby dojść w 2028 roku. Najnowsze doniesienia wskazują, że fani "Bridgertonów" powinni czekać krócej - mówi się nawet o wiośnie 2027. Pozostaje jednak czekać na oficjalne komunikaty ze strony Netfliksa.

Oto opis 5. sezonu "Bridgertonów":

Dwa lata po stracie ukochanego męża Johna, Francesca postanawia wrócić do branży małżeńskiej z praktycznych powodów. Ale kiedy kuzynka Johna, Michaela, wraca do Londynu, aby zająć się posiadłością Kilmartinów, skomplikowane uczucia Franceski sprawią, że będzie się zastanawiać, czy trzymać się pragmatycznych planów, czy podążać za swoimi wewnętrznymi pasjami.

zdjęcie główne: materiały prasowe Netfliksa

29.03.2026 07:44
