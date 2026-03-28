Głośne tytuły opanowują Prime Video. Użytkownicy mają nosa do sci-fi

Ładowanie...

Bój na przykuwające zainteresowanie produkcje trwa. Żadna z platform streamingowych nie odpuszcza na centymetr. Orężem HBO Max są m.in. "Rooster", "Chętni na seks", "The Pitt", czy od niedawna stacjonujące w ofercie serwisu "The Order". Netflix zaatakował od północy za sprawą "Peaky Blinders: Nieśmiertelnego" oraz adaptacji Jo Nesbo w postaci "Harry'ego Hole'a". SkyShowtime podtrzymuje uniwersum Yellowstone dzięki nowym "The Madison" i "Marshals". Choć to, zaiste, mocne propozycje, Prime Video nie pozostaje w tyle.

Amazon Prime Video: co obejrzeć?

Jeśli chodzi o filmy, póki co miano najchętniej oglądanego w serwisie dzierży "90 minut do wolności" - produkcja z Chrisem Prattem i Rebeccą Ferguson, która dość niedawno znajdowała się jeszcze w kinowych repertuarach. To tytuł wzbudzający emocje, głównie przez swoje, dość nieoczywiste i w gruncie rzeczy niebezpiecznie pozytywne podejście do tematyki AI, jej roli w życiu publicznym oraz jednostek. Nic dziwnego, że widzowie chcą na własne oczy przekonać się, czy pogłoski na temat tej produkcji są prawdą.

W ostatnim czasie na podium filmowego rankingu Prime Video utrzymywała się jedna z najnowszych i najmocniejszych adaptacji Stephena Kinga - mowa tu oczywiście o "Wielkim Marszu". Wstrząsający film ze świetną młodą obsadą trzymał się na 3. miejscu, natomiast na skutek awansu "Zabójczej pointy" i niemal niezmiennej popularności "Agenta Zety" musi na dzień dzisiejszy zadowolić się miejscem numer cztery. Niewykluczone, że dojdzie do przemieszania się tego grona i to przez zupełnie kogoś innego - osadzoną w świecie Johna Wicka "Ballerinę", w której wcielająca się w główną rolę Ana de Armas kroczy spektakularną ścieżką zemsty. Tak jak nie bierze jeńców w filmie, tak tu wciąż może posłużyć widzom za odprężające, pełne mięsa kino. Stałymi bywalcami rankingu filmowego Prime Video od dawna są "Drakula" i "Eden" - w tych przypadkach raczej ciężko prognozować nagły wzrost zainteresowania.

Jak sytuacja ma się w przypadku seriali? Tutaj dla nikogo raczej nie jest większym zaskoczeniem, że prym wiedzie "Niezwyciężony", który nie tylko jest najchętniej oglądaną produkcją odcinkową, ale również spośród wszystkich dostępnych w serwisie. Polacy widocznie ukochali sobie produkcje sci-fi - czy to w formie animowanej adaptacji słynnego komiksu, czy gwiazdorskiego thrillera rozprawiającego o AI. Niewiele wskazuje na to, by "Niezwyciężony" stracił swoje tytułowe miano. "Scarpettę" i "Młodego Sherlocka" łączy nie tylko kryminalny rodowód, ale również to, że ich peak popularności w serwisie raczej jest za, niż przed nimi. Lekceważenie ich byłoby jednak błędem - pierwszy tytuł jest kryminałem z lubianą i wciąż będącą na topie Nicole Kidman, a drugi - nowym rozdziałem opowieści o najsłynniejszym detektywie świata, mającym rzeszę fanów i popkulturową pozycję.

Są w rankingach seriali Prime Video tytuły, które trzymają się na bezpiecznych pozycjach: mowa tu m.in. o "56 dniach", "Crossie", czy dokumencie o Dodzie. Lekką niespodzianką może być obecność w czołówce "Continentala" czy "Reachera". W przypadku tego ostatniego powody widzę dwa: albo widzowie robią sobie rewatch przed powoli zbliżającym się nowym sezonem, albo natchnęły ich ostatnie doniesienia wokół bójki, której częścią był gwiazdor serialu, Alan Ritchson.

Prime Video - TOP 10 najpopularniejszych w tym tygodniu:

Niezwyciężony 90 minut do wolności Scarpetta Młody Sherlock Agent Zeta Wielki Marsz Zabójcza pointa Ballerina 56 dni Cross

Obserwuj nas w Google Discover Podobają Ci się nasze treści? Google Discover

Więcej o Prime Video poczytasz na Spider's Web:

Adam Kudyba 28.03.2026 12:01

Ładowanie...