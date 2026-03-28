REKLAMA
  1. rozrywka
  2. VOD
  3. Netflix

Wyjaśniamy zakończenie serialu Harry Hole. Kto zabił?

Serial "Harry Hole" Netfliksa zakończył się w intrygujący sposób. Kim jest morderca i jaki był jego motyw? Wyjaśniamy zakończenie produkcji kryminalnej.

Anna Bortniak
harry potter wyjasnienie zakonczenia serial netflix
REKLAMA

Uwaga! Artykuł zawiera spoilery serialu "Harry Hole".

W serwisie Netflix zadebiutował norweski serial kryminalny "Harry Hole", stworzony przez Jo Nesbo. Produkcja skupia się na tytułowym detektywie, który angażuje się w śledztwo w sprawie seryjnego mordercy. Napastnik zabija swoje ofiary i zostawia na ich ciałach czerwone diamenty w kształcie pentagramu. Harry Hole (Tobias Santelmann), który walczy jednocześnie ze swoimi demonami z przeszłości, zaczyna interesować się również podejrzanymi poczynaniami swojego kolegi, komisarza Toma Waalera (Joel Kinnaman), a w międzyczasie próbuje rozwikłać sprawę napadu na bank sprzed kilku lat.

REKLAMA

W przypadku morderstwa żony, dewiza Hole'a brzmi: "To prawie zawsze jest mąż". W tym przypadku jego doświadczenie nie zawiodło - okazało się bowiem, że to Willy Barli (Frank Kjosås) zabił swoją żonę Lisbeth Barli (Dagny Norvoll Sandvik). Początkowo wydawało się to mało prawdopodobne, ponieważ reżyser teatralny był zdruzgotany śmiercią ukochanej i nic nie wskazywało na to, że to właśnie on stoi za tym potwornym morderstwem, jednak przed Harrym Hole'em nic się nie ukryje.

Pod paznokciem palca Lisbeth, który został przysłany na komendę w Oslo, odkryto kał oraz nasiona, które Harry prędko skojarzył z potrawą jedzoną przez Willy'ego. Okazało się, że po śmierci żony mężczyzna początkowo ukrył palec w swoim odbycie, aby nie został on wytropiony przez psy. Willy zabił ją w zemście za romans z Martinem Aminovem (Simon J. Berger), który spotkał parę podczas wakacji. Próbował im wówczas sprzedać biżuterię z czerwonymi diamentami w kształcie pentagramów.

Wiadomo jednak, że Willy zabił nie tylko Lisbeth, ale również pozostałe osoby. Zaplanował inne morderstwa w taki sposób, aby wrobić w to Martina. Uknuł więc sprytny plan, który polegał na zwabianiu przemycającego broń mężczyzny, tak aby jego morderstwa zbiegały się z przyjazdami Martina do Oslo. W ten sposób chciał naprowadzić policję na trop swojego wroga, aby to właśnie jego połączono z przestępstwami. Chciał go wrobić w morderstwa również poprzez zostawianie na miejscach zbrodni czerwone diamenty.

Sprawa seryjnego mordercy pomogła również rozwiązać starą sprawę napadu na bank. I tutaj znów pomogła dewiza, że swoją żonę prawie zawsze zabija mąż. Tym razem Hole znów połączył fakty i doszedł do wniosku, że rabuś z banku, mógł wykorzystać napad jako przykrywkę, aby zabić swoją żonę, która pracowała w placówce. To dlatego kobieta była zaskoczona, kiedy mężczyzna na kilka sekund przed śmiercią szepnął jej coś do ucha.

Interesującym zwrotem akcji był również fakt, że Waaler dobrze znał Aminova. Policjant chciał nawet zabić mężczyznę, jednak w ostatniej chwili Beate Lonn (Ellen Helinder) go przed tym powstrzymała. Dlaczego chciał pozbawić go życia? Wszystko wyjaśniło się w scenie, w której Hole zmusił Martina do ujawnienia swoich sekretów. Wyszło wówczas na jaw, że Martin współpracował razem z Waalerem podczas handlowania i przemycania broni. Waaler obawiał się, że Martin zdradzi jego tajemnicę i szemraną działalność, przez co próbował się go pozbyć.

Martin nie miał być jedyną ofiarą Waalera - mężczyzna zabił wcześniej Ellen Gjelten (Ingrid Bolso Berdal), która odkryła jego powiązania ze Sverre Olsenem (Arthur Hakalahti), handlarzem bronią. Zrobił to, ponieważ, podobnie jak w przypadku Aminova, nie chciał, żeby policjantka wyjawiła jego rolę w szajce przemytników.

Obserwuj nas w Google Discover
Google Discover
Podobają Ci się nasze treści?
Google Discover
REKLAMA

Czytaj więcej w Spider's Web:

REKLAMA
28.03.2026 10:17
Tagi: Harry HoleJo NesboKryminałyliteratura norweskaSeriale kryminalneSeriale Netflix
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA