Trump chciał zakazać TikToka. Teraz Biały Dom założył tam konto

W 2020 roku Donald Trump, który był wówczas prezydentem USA, próbował zakazać używania aplikacji na terenie Stanów Zjednoczonych, argumentując, że jest ona zagrożeniem dla bezpieczeństwa narodowego. Batalia zaowocowała wówczas zawarciem sojuszu z Oracle, gigantem technologicznym w USA, którego zadaniem było weryfikowanie algorytmów, by mieć pewność, że nie są one manipulowane przez władze Chin.

Następca Trumpa, Joe Biden, również był nieufny wobec chińskiej aplikacji. W związku z tym w lutym 2023 roku zakazał korzystania z TikToka, ale tylko na urządzeniach federalnych. W międzyczasie wciąż jednak walczono o to, by aplikacji została całkowicie zakazana. Doprowadziło to do tego, że w kwietniu 2024 roku Joe Biden podpisał uchwaloną przez Senat ustawę, w myśl której TikTok miał zostać całkowicie wycofany ze Stanów Zjednoczonych.

Biały Dom uruchomił oficjalne konto na TikToku

W swojej kolejnej kadencji Donald Trump zaczął walkę o TikToka. Po tym, gdy w styczniu 2025 roku Sąd Najwyższy Stanów Zjednoczonych potwierdził, że rząd może zakazać używania platformy na terenie Stanów Zjednoczonych ze względów bezpieczeństwa narodowego, prawo to nigdy nie zostało wyegzekwowane. W związku z tym użytkownicy wciąż żyją w niepewności co przyszłości TikToka w USA.

Tymczasem Biały Dom najwyraźniej nic sobie z decyzji sądu nie robi i postanowił uruchomić oficjalne konto na TikToku. Profil został założony zaledwie 2 dni temu, a już znajduje się na nim 11 filmików. Znajdują się na nim nie tylko fragmenty wypowiedzi Trumpa, profesjonalnie zmontowane materiały z głosem prezydenta w tle, ale również tzw. edity z TikToka.

"Ameryko, WRÓCILIŚMY! Co słychać, TikToku?" - głosi podpis pod pierwszym filmem na koncie Białego Domu. W opisie profilu widnieje natomiast informacja: "Witaj w Złotej Erze Ameryki".

Jak podaje The Guardian, po godzinie od pierwszego opublikowanego materiału na profilu znajdowało się już około 4,5 tys. obserwujących. Obecnie jest ich już 233,5 tys. W zaledwie 2 dni profil zdążył również zebrać 486,4 tys. polubień. Co ciekawe, Donald Trump również posiada oficjalne konto na TikToku - prezydent USA zebrał na nim 15,1 mln obserwujących i aż 110,1 mln polubień.

Anna Bortniak 21.08.2025 08:47

