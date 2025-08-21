REKLAMA
  1. rozrywka
  2. Dzieje się

Trump chciał zakazać TikToka. Teraz Biały Dom założył tam konto

TikTok w Stanach Zjednoczonych trzyma się zadziwiająco dobrze. Mimo że wydawało się, że jego los jest już przesądzony, niespodziewanie okazało się, że Biały Dom założył tam swoje oficjalne konto.

Anna Bortniak
bialy dom tiktok oficjalne konto
REKLAMA

W 2020 roku Donald Trump, który był wówczas prezydentem USA, próbował zakazać używania aplikacji na terenie Stanów Zjednoczonych, argumentując, że jest ona zagrożeniem dla bezpieczeństwa narodowego. Batalia zaowocowała wówczas zawarciem sojuszu z Oracle, gigantem technologicznym w USA, którego zadaniem było weryfikowanie algorytmów, by mieć pewność, że nie są one manipulowane przez władze Chin.

Następca Trumpa, Joe Biden, również był nieufny wobec chińskiej aplikacji. W związku z tym w lutym 2023 roku zakazał korzystania z TikToka, ale tylko na urządzeniach federalnych. W międzyczasie wciąż jednak walczono o to, by aplikacji została całkowicie zakazana. Doprowadziło to do tego, że w kwietniu 2024 roku Joe Biden podpisał uchwaloną przez Senat ustawę, w myśl której TikTok miał zostać całkowicie wycofany ze Stanów Zjednoczonych.

REKLAMA

Biały Dom uruchomił oficjalne konto na TikToku

W swojej kolejnej kadencji Donald Trump zaczął walkę o TikToka. Po tym, gdy w styczniu 2025 roku Sąd Najwyższy Stanów Zjednoczonych potwierdził, że rząd może zakazać używania platformy na terenie Stanów Zjednoczonych ze względów bezpieczeństwa narodowego, prawo to nigdy nie zostało wyegzekwowane. W związku z tym użytkownicy wciąż żyją w niepewności co przyszłości TikToka w USA.

Tymczasem Biały Dom najwyraźniej nic sobie z decyzji sądu nie robi i postanowił uruchomić oficjalne konto na TikToku. Profil został założony zaledwie 2 dni temu, a już znajduje się na nim 11 filmików. Znajdują się na nim nie tylko fragmenty wypowiedzi Trumpa, profesjonalnie zmontowane materiały z głosem prezydenta w tle, ale również tzw. edity z TikToka.

"Ameryko, WRÓCILIŚMY! Co słychać, TikToku?" - głosi podpis pod pierwszym filmem na koncie Białego Domu. W opisie profilu widnieje natomiast informacja: "Witaj w Złotej Erze Ameryki".

Jak podaje The Guardian, po godzinie od pierwszego opublikowanego materiału na profilu znajdowało się już około 4,5 tys. obserwujących. Obecnie jest ich już 233,5 tys. W zaledwie 2 dni profil zdążył również zebrać 486,4 tys. polubień. Co ciekawe, Donald Trump również posiada oficjalne konto na TikToku - prezydent USA zebrał na nim 15,1 mln obserwujących i aż 110,1 mln polubień.

REKLAMA

Czytaj więcej w Spider's Web:

REKLAMA
Anna Bortniak
21.08.2025 08:47
Tagi: Biały DomDonald TrumpTiktok
Najnowsze
19:24
Najlepsze filmy science fiction w Disney+. Nie tylko Star Wars, Marvel i Obcy
Aktualizacja: 2025-08-20T19:24:00+02:00
18:16
Emily w Paryżu jedzie do Wenecji. Netflix ogłosił datę premiery 5. sezonu
Aktualizacja: 2025-08-20T18:16:40+02:00
17:52
Trailer nowego Fallouta scena po scenie. Czego spodziewać się po 2. sezonie serialu?
Aktualizacja: 2025-08-20T17:52:39+02:00
16:51
Nie będzie spoilerów 3. sezonu spin-offu The Walking Dead. CANAL+ o to zadba
Aktualizacja: 2025-08-20T16:51:08+02:00
16:03
Obcy: historia serii. Skąd wziął się pomysł i jak to się zaczęło?
Aktualizacja: 2025-08-20T16:03:00+02:00
15:21
2 miesiące temu w kinach, dzisiaj w VOD. Chwalona animacja Pixara już jest
Aktualizacja: 2025-08-20T15:21:33+02:00
14:48
Tiktokerka wróciła z L4 do pracy. Tego samego dnia została zwolniona
Aktualizacja: 2025-08-20T14:48:03+02:00
13:52
Obcy: chronologia serii filmów. Jak łączą się z serialem i jak oglądać?
Aktualizacja: 2025-08-20T13:52:56+02:00
13:32
Materialiści – gdzie obejrzeć film online? Jest już dostępny w VOD
Aktualizacja: 2025-08-20T13:32:30+02:00
11:19
Najbardziej wyczekiwany horror tego roku nareszcie obejrzymy w domu
Aktualizacja: 2025-08-20T11:19:31+02:00
10:20
Tak wygląda 2. sezon 1670. Netflix pokazał zwiastun
Aktualizacja: 2025-08-20T10:20:39+02:00
9:51
Dzikość Netfliksa w kluczowej sprawie minęła się z prawdą. Rzeczywistość jest inna
Aktualizacja: 2025-08-20T09:51:20+02:00
8:48
Największe serialowe wydarzenie od lat. Dziwny zwiastun od twórcy Breaking Bad
Aktualizacja: 2025-08-20T08:48:08+02:00
23:16
Genialny zwiastun 2. sezonu Fallouta. Kiedy premiera?
Aktualizacja: 2025-08-19T23:16:51+02:00
22:48
Netflix: najlepsze seriale kryminalne w 2025 r. Musicie je obejrzeć, póki jeszcze tam są
Aktualizacja: 2025-08-19T22:48:24+02:00
19:25
Najbardziej wyczekiwany film Netfliksa jednak trafi do kin
Aktualizacja: 2025-08-19T19:25:55+02:00
17:26
Weasleyowie wybrani. To oni zagrają rodzeństwo Rona w serialu Harry Potter
Aktualizacja: 2025-08-19T17:26:18+02:00
16:48
Nie czytajcie opisu tego serialu Netfliksa. Zaskoczy was
Aktualizacja: 2025-08-19T16:48:31+02:00
14:47
Słowo "skibidi" zostało dodane do słownika, a ty nawet nie wiesz, co znaczy
Aktualizacja: 2025-08-19T14:47:51+02:00
14:02
Nowy Superman już wkrótce online. Gdzie go obejrzeć?
Aktualizacja: 2025-08-19T14:02:52+02:00
13:31
Zastanawiasz się, czym jest kod błędu 1k-0033 w HBO Max? Mamy rozwiązanie problemu
Aktualizacja: 2025-08-19T13:31:57+02:00
13:14
Netflix przez pół roku za darmo. Ten, kto wymyślił tę promocję, to swój chłop
Aktualizacja: 2025-08-19T13:14:52+02:00
10:17
Mówią o nim: najlepszy film sci-fi wszech czasów. Jest już na Netfliksie
Aktualizacja: 2025-08-19T10:17:41+02:00
9:57
Dyplomatka, sezon 3. - kiedy premiera? Jest konkretna data
Aktualizacja: 2025-08-19T09:57:52+02:00
9:31
Kluczowy reżyser opuszcza Rozdzielenie od Apple TV+. Co dalej?
Aktualizacja: 2025-08-19T09:31:53+02:00
8:26
Netflix przedłużył genialny kryminalny thriller. Będzie 2. sezon
Aktualizacja: 2025-08-19T08:26:21+02:00
21:04
Zawsze przychodzi noc - recenzja thrillera, który trzyma w napięciu
Aktualizacja: 2025-08-18T21:04:00+02:00
19:41
Netflix i jego najlepsze horrory w 2025. 15 strasznych filmów
Aktualizacja: 2025-08-18T19:41:00+02:00
17:13
Ten brutalny serial Netfliksa napawa mnie niepokojem. Trudno się go ogląda
Aktualizacja: 2025-08-18T17:13:00+02:00
16:01
Nie miałem najmniejszej ochoty na ten nowy thriller od Prime Video. Cieszę się, że dałem mu szansę
Aktualizacja: 2025-08-18T16:01:00+02:00
15:55
Premier League: gdzie oglądać mecze w sezonie 2025/26? Terminarz
Aktualizacja: 2025-08-18T15:55:00+02:00
15:15
Najlepsze filmy Netflix Original. TOP 25 tytułów. Ranking
Aktualizacja: 2025-08-18T15:15:48+02:00
15:08
Fagata pokazała swoje ubrania. Jej sklep to chyba żart
Aktualizacja: 2025-08-18T15:08:54+02:00
14:17
Wielki restart Marvela po Avengers 6. W jaki sposób do niego dojdzie?
Aktualizacja: 2025-08-18T14:17:38+02:00
13:14
Friz i Wersow zrobili kinowy film o swojej miłości. Tak, kinowy
Aktualizacja: 2025-08-18T13:14:36+02:00
11:55
Tarantino wskazał swój najlepszy film. W Polsce jest dostępny na Prime Video
Aktualizacja: 2025-08-18T11:55:25+02:00
10:46
Wierzyłam, że Łatwogang spotkał się z Edem Sheeranem. Do czasu
Aktualizacja: 2025-08-18T10:46:45+02:00
9:19
Ian McKellen ujawnia: będą wielkie powroty do Władcy Pierścieni
Aktualizacja: 2025-08-18T09:19:35+02:00
13:44
„Furia” to najlepszy serial HBO Max od lat. 5 powodów, dla których musisz go obejrzeć
Aktualizacja: 2025-08-17T13:44:51+02:00
13:17
Adaptacje lepsze niż książki. 7 filmów, które pobiły oryginały
Aktualizacja: 2025-08-17T13:17:00+02:00
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA