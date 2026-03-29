REKLAMA
  1. rozrywka
  2. Filmy

Z kina do HBO Max. Boska obsada w magicznym fantasy

Bibliotekę HBO Max wzbogacił właśnie ostatni film Kogonady - twórcy znakomitych, entuzjastycznie przyjętych obrazów „Yang” i „Columbus”. Nie będę ściemniał: „Wielka, odważna, piękna podróż” nie jest tak dobra, jak wspomniane tytuły (być może dlatego, że tym razem reżyser bazował na cudzym scenariuszu: mianowicie Setha Reissa). A jednak potrafi chwycić za serce.

Michał Jarecki
REKLAMA

Punktem wyjścia „Wielkiej, odważnej, pięknej podróży” jest spotkanie dwojga nieznajomych - Sary i Davida - którzy wyruszają w surrealistyczną podróż, mającą umożliwić im powrót do kluczowych momentów ich przeszłości. Motyw tych magicznych drzwi do wspomnień jest osią narracyjną filmu: bohaterowie konfrontują się z traumami, utraconymi relacjami i emocjonalnymi przełomami, próbując zrozumieć, kim są i czy mogą zmienić swoją przyszłość.

Efekt? Dyskusyjny, ale coś w sobie ma.

REKLAMA

Kogonada - twórca kojarzony dotąd z subtelnym, kontemplacyjnym kinem - wkroczył w sferę wysokobudżetowego romantycznego fantasy. Jego autorska wrażliwość zderzyła się z wymaganiami bardziej konwencjonalnej narracji, co nie zaowocowało, niestety, obrazem tak niezwykłym, jaki zdawały się zapowiadać piękne zwiastuny.

Sam koncept jest intrygujący i niezwykle nośny: oto bohaterowie cofają się do kluczowych momentów własnej biografii. Ten pomysł miał wielkie szanse stać się fundamentem dla przenikliwej refleksji nad pamięcią i tożsamością. Niestety, film w ogóle nie wykorzystuje tego potencjału - zamiast ciekawej psychologicznie introspekcji dostajemy serię płaskich emocjonalnych szkiców, które ani nie składają się w przekonującą całość, ani nie mówią nic interesującego o postaciach czy człowieku w ogóle.

Przeciwnie: wysnuwane tu „mądrości” są banalne i oczywiste. Co gorsza, Kogonada na każdym kroku stara się podkreślić, że jego film to dzieło unikatowe i magiczne - na nic, gdy scenariusz jest od jakiejkolwiek magii daleki. Mimo fascynującego pomysłu wyjściowego, produkcja szybko okazuje się wydmuszką, która przynudza i nie ma zbyt wiele do zaoferowania poza fajną obsadą i ładnymi obrazkami.

Dlatego też największą siłą tytułu okazuje się jego tafla: wizualna elegancja i nieoczywisty muzyczny podkład. Zdjęcia Benjamina Loeba oraz partytura Joe Hisaishiego tworzą hipnotyczny, niemal oniryczny klimat, który momentami przywodzi na myśl kino japońskiej animacji. Jest to jednak estetyka, która bardziej maskuje narracyjną pustkę niż ją wypełnia. To film „o czymś” tylko w teorii - bo nie potrafi tego „czegoś” wyrazić w sposób przekonujący. Całość pozostaje pozbawiona wagi, bo problemy bohaterów są relatywnie błahe, a film operuje właściwie tylko jedną warstwą znaczeniową.

A jednak całkiem nieźle działa jako pokaz charyzmy i umiejętości Colina Farrella i Margot Robbie. Oboje prezentują się znakomicie, rzucają sobie wiarygodnie pełne uwielbienia i pożądania spojrzenia, są uczciwi, ale i odpowiednio powściągliwi. Kilka sekwencji opartych na interakcjach między nimi zapada w pamięć i łapie za serduszko. To właśnie dzięki nim zmarnowany potencjał nie stał się w tym przypadku równoznaczny z pustym, męczącym seansem.

Film obejrzysz tutaj:
Obserwuj nas w Google Discover
Google Discover
Podobają Ci się nasze treści?
Google Discover

Czytaj więcej:

REKLAMA
REKLAMA
29.03.2026 08:33
Tagi: Co obejrzeć?HBO Max
Najnowsze
7:44
Kiedy 5. sezon Bridgertonów? Czekamy na premierę
Aktualizacja: 2026-03-29T07:44:00+02:00
16:54
Czy Harry Hole dostanie 2. sezon? To obecnie hit Netfliksa
Aktualizacja: 2026-03-28T16:54:00+01:00
15:11
Apple TV pozamiatał. Doskonałe nowości na kwiecień 2026
Aktualizacja: 2026-03-28T15:11:00+01:00
14:08
Nowy norweski kryminał Netfliksa zaczął się od środka. To lubię
Aktualizacja: 2026-03-28T14:08:00+01:00
13:29
Avatar 3 zmierza do VOD. Wiemy, kiedy hit sci-fi pojawi się online
Aktualizacja: 2026-03-28T13:29:00+01:00
13:02
Ranking filmów o Harrym Potterze. Wielki problem bogactwa
Aktualizacja: 2026-03-28T13:02:00+01:00
12:30
Zwiastun serialu Harry Potter z historycznym rekordem. Mocarny wynik
Aktualizacja: 2026-03-28T12:30:18+01:00
12:01
Głośne tytuły opanowują Prime Video. Użytkownicy mają nosa do sci-fi
Aktualizacja: 2026-03-28T12:01:00+01:00
11:23
Policja reaguje na film Książula. To było niebezpieczne
Aktualizacja: 2026-03-28T11:23:48+01:00
11:19
Kiedy wielki finał Hacks? 5. sezon serialu nadchodzi
Aktualizacja: 2026-03-28T11:19:00+01:00
10:17
Wyjaśniamy zakończenie serialu Harry Hole. Kto zabił?
Aktualizacja: 2026-03-28T10:17:00+01:00
9:17
TOP 5 nowości Netfliksa na weekend. Będzie groźnie i kryminalnie
Aktualizacja: 2026-03-28T09:17:00+01:00
8:36
Na HBO Max wpadł jeden z najbardziej stylowych kryminałów dekady. Ma klasę
Aktualizacja: 2026-03-28T08:36:00+01:00
6:16
Kiedy premiera 3. sezonu Pierścieni Władzy? Fani Władcy Pierścieni muszą być cierpliwi
Aktualizacja: 2026-03-28T06:16:00+01:00
19:33
HBO Max poskramia ponure nastroje. Mocne nowości do obejrzenia w ten weekend
Aktualizacja: 2026-03-27T19:33:00+01:00
18:01
Po seansie znienawidzicie kapitalizm. Świetna komedia już w Prime Video
Aktualizacja: 2026-03-27T18:01:00+01:00
16:17
Ukryta scena po napisach w serialu Harry Hole. To może być wskazówka
Aktualizacja: 2026-03-27T16:17:00+01:00
15:05
Nie takiej kontynuacji Yellowstone się spodziewaliśmy. Ale go potrzebowaliśmy
Aktualizacja: 2026-03-27T15:05:53+01:00
13:24
Serial Tu zdarzy się coś strasznego oglądałem do rana. Czy było warto?
Aktualizacja: 2026-03-27T13:24:02+01:00
12:44
Nowa obsada w nowym Stranger Things. Wraca jeden aktor
Aktualizacja: 2026-03-27T12:44:16+01:00
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA