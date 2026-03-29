Z kina do HBO Max. Boska obsada w magicznym fantasy

Punktem wyjścia „Wielkiej, odważnej, pięknej podróży” jest spotkanie dwojga nieznajomych - Sary i Davida - którzy wyruszają w surrealistyczną podróż, mającą umożliwić im powrót do kluczowych momentów ich przeszłości. Motyw tych magicznych drzwi do wspomnień jest osią narracyjną filmu: bohaterowie konfrontują się z traumami, utraconymi relacjami i emocjonalnymi przełomami, próbując zrozumieć, kim są i czy mogą zmienić swoją przyszłość.



Efekt? Dyskusyjny, ale coś w sobie ma.

Wielka, odważna, piękna podróż w HBO Max

Kogonada - twórca kojarzony dotąd z subtelnym, kontemplacyjnym kinem - wkroczył w sferę wysokobudżetowego romantycznego fantasy. Jego autorska wrażliwość zderzyła się z wymaganiami bardziej konwencjonalnej narracji, co nie zaowocowało, niestety, obrazem tak niezwykłym, jaki zdawały się zapowiadać piękne zwiastuny.



Sam koncept jest intrygujący i niezwykle nośny: oto bohaterowie cofają się do kluczowych momentów własnej biografii. Ten pomysł miał wielkie szanse stać się fundamentem dla przenikliwej refleksji nad pamięcią i tożsamością. Niestety, film w ogóle nie wykorzystuje tego potencjału - zamiast ciekawej psychologicznie introspekcji dostajemy serię płaskich emocjonalnych szkiców, które ani nie składają się w przekonującą całość, ani nie mówią nic interesującego o postaciach czy człowieku w ogóle.



Przeciwnie: wysnuwane tu „mądrości” są banalne i oczywiste. Co gorsza, Kogonada na każdym kroku stara się podkreślić, że jego film to dzieło unikatowe i magiczne - na nic, gdy scenariusz jest od jakiejkolwiek magii daleki. Mimo fascynującego pomysłu wyjściowego, produkcja szybko okazuje się wydmuszką, która przynudza i nie ma zbyt wiele do zaoferowania poza fajną obsadą i ładnymi obrazkami.

Dlatego też największą siłą tytułu okazuje się jego tafla: wizualna elegancja i nieoczywisty muzyczny podkład. Zdjęcia Benjamina Loeba oraz partytura Joe Hisaishiego tworzą hipnotyczny, niemal oniryczny klimat, który momentami przywodzi na myśl kino japońskiej animacji. Jest to jednak estetyka, która bardziej maskuje narracyjną pustkę niż ją wypełnia. To film „o czymś” tylko w teorii - bo nie potrafi tego „czegoś” wyrazić w sposób przekonujący. Całość pozostaje pozbawiona wagi, bo problemy bohaterów są relatywnie błahe, a film operuje właściwie tylko jedną warstwą znaczeniową.



A jednak całkiem nieźle działa jako pokaz charyzmy i umiejętości Colina Farrella i Margot Robbie. Oboje prezentują się znakomicie, rzucają sobie wiarygodnie pełne uwielbienia i pożądania spojrzenia, są uczciwi, ale i odpowiednio powściągliwi. Kilka sekwencji opartych na interakcjach między nimi zapada w pamięć i łapie za serduszko. To właśnie dzięki nim zmarnowany potencjał nie stał się w tym przypadku równoznaczny z pustym, męczącym seansem.

Michał Jarecki 29.03.2026 08:33

