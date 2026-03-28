Zwiastun serialu Harry Potter z historycznym rekordem. Mocarny wynik

W czwartek wieczorem zadebiutował długo wyczekiwany zwiastun serialu "Harry Potter" od HBO. Pierwsze spojrzenie na produkcję wzbudziło poruszenie wśród publiczności, która czekała na ten moment już od długiego czasu. Nic zatem dziwnego, że widzowie tłumnie ruszyli przed ekrany, by zobaczyć pierwsze owoce wielomiesięcznej pracy. Ogromne zainteresowanie doprowadziło do tego, że serial zaczął bić pierwsze rekordy jeszcze przed premierą.

Zwiastun serialu Harry Potter najchętniej oglądanym zwiastunem w historii HBO i HBO Max

Zwiastun 1. sezonu serialu "Harry Potter", który jest adaptacją powieści "Harry Potter i Kamień Filozoficzny", w ciągu pierwszych 48 godzin od premiery uzyskał 277 mln wyświetleń na wszystkich platformach, stając się najchętniej oglądanym zwiastunem w historii HBO i HBO Max - donosi Deadline.

Wcześniej tytuł ten należał do zwiastuna 2. sezonu "The Last of Us", który w marcu ubiegłego roku wideo zgromadził 158 mln wyświetleń w ciągu pierwszych 72 godzin od publikacji. Szacuje się, że w pierwszych 48 godzinach od premiery obejrzano go nieco ponad 100 mln razy, a to oznacza, że "Potter" pobił ten rekord dwukrotnie.

Można się zatem spodziewać, że sam serial zrobi ogromną furorę. Przekonamy się o tym w Boże Narodzenie 2026 roku, bo to właśnie produkcja zadebiutuje w serwisie HBO Max. Ogłoszenie tej daty było dla widzów sporą niespodzianką, ponieważ wcześniej dyrektor generalny HBO Casey Bloys zapowiadał, że premierowa odsłona pojawi się na platformie na początku 2027 roku, prawdopodobnie w pierwszym kwartale. Teraz wiadomo już, że premiera została przyspieszona.

W rolach głównych wystąpią: Dominic McLaughlin jako Harry Potter, Arabella Stanton jako Hermiona Granger i Alastair Stout jako Ron Weasley. W obsadzie pojawią się również:

John Lithgow - Albus Dumbledore

Janet McTeer - Minerwa McGonagall

Paapa Essiedu - Severus Snape

Nick Frost - Rubeus Hagrid

Luke Thallon - Profesor Quirell

Paul Whitehouse - Argus Filch

Bertie Carvel - Korneliusz Knot

Johnny Flynn - Lucjusz Malfoy

Lox Pratt - Draco Malfoy

Daniel Rigby - Vernon Dursley

Bel Powley - Petunia Dursley

Katherine Parkinson - Molly Weasley

Sienna Moosah - Lavender Brown

Alessia Leoni - Parvati Patil

Leo Earley - Seamus Finnegan

Anton Lesser - Garrick Ollivander

Rory Wilmot - Nevillle Longbottom

Louise Breasley - Rolanda Hooch

Amos Kitson - Dudley Dursley

Tristan Harland - Fred Weasley

Gabriel Harland - George Weasley

Ruari Spooner - Percy Weasley

Gracie Cochrane - Ginny Weasley

Leigh Gill - goblin bankier

Sirine Saba - profesorka zielarstwa Pomona Sprout

Richard Durden - profesor Cuthbert Binns

Bríd Brennan - pani Poppy Pomfrey

Elijah Oshin - półkrwi Dean Thomas

Finn Stephens - Vincent Crabbe

William Nash - Gregory Goyle

Anna Bortniak 28.03.2026 12:30

