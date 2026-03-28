Zwiastun serialu Harry Potter z historycznym rekordem. Mocarny wynik
"Harry Potter" to chyba najbardziej wyczekiwana obecnie produkcja od HBO. Wniosek ten nasuwa się po zwiastunie serialowego "Kamienia Filozoficznego", który jest najchętniej oglądanym zwiastunem w historii HBO i HBO Max.
W czwartek wieczorem zadebiutował długo wyczekiwany zwiastun serialu "Harry Potter" od HBO. Pierwsze spojrzenie na produkcję wzbudziło poruszenie wśród publiczności, która czekała na ten moment już od długiego czasu. Nic zatem dziwnego, że widzowie tłumnie ruszyli przed ekrany, by zobaczyć pierwsze owoce wielomiesięcznej pracy. Ogromne zainteresowanie doprowadziło do tego, że serial zaczął bić pierwsze rekordy jeszcze przed premierą.
Zwiastun serialu Harry Potter najchętniej oglądanym zwiastunem w historii HBO i HBO Max
Zwiastun 1. sezonu serialu "Harry Potter", który jest adaptacją powieści "Harry Potter i Kamień Filozoficzny", w ciągu pierwszych 48 godzin od premiery uzyskał 277 mln wyświetleń na wszystkich platformach, stając się najchętniej oglądanym zwiastunem w historii HBO i HBO Max - donosi Deadline.
Wcześniej tytuł ten należał do zwiastuna 2. sezonu "The Last of Us", który w marcu ubiegłego roku wideo zgromadził 158 mln wyświetleń w ciągu pierwszych 72 godzin od publikacji. Szacuje się, że w pierwszych 48 godzinach od premiery obejrzano go nieco ponad 100 mln razy, a to oznacza, że "Potter" pobił ten rekord dwukrotnie.
Można się zatem spodziewać, że sam serial zrobi ogromną furorę. Przekonamy się o tym w Boże Narodzenie 2026 roku, bo to właśnie produkcja zadebiutuje w serwisie HBO Max. Ogłoszenie tej daty było dla widzów sporą niespodzianką, ponieważ wcześniej dyrektor generalny HBO Casey Bloys zapowiadał, że premierowa odsłona pojawi się na platformie na początku 2027 roku, prawdopodobnie w pierwszym kwartale. Teraz wiadomo już, że premiera została przyspieszona.
W rolach głównych wystąpią: Dominic McLaughlin jako Harry Potter, Arabella Stanton jako Hermiona Granger i Alastair Stout jako Ron Weasley. W obsadzie pojawią się również:
- John Lithgow - Albus Dumbledore
- Janet McTeer - Minerwa McGonagall
- Paapa Essiedu - Severus Snape
- Nick Frost - Rubeus Hagrid
- Luke Thallon - Profesor Quirell
- Paul Whitehouse - Argus Filch
- Bertie Carvel - Korneliusz Knot
- Johnny Flynn - Lucjusz Malfoy
- Lox Pratt - Draco Malfoy
- Daniel Rigby - Vernon Dursley
- Bel Powley - Petunia Dursley
- Katherine Parkinson - Molly Weasley
- Sienna Moosah - Lavender Brown
- Alessia Leoni - Parvati Patil
- Leo Earley - Seamus Finnegan
- Anton Lesser - Garrick Ollivander
- Rory Wilmot - Nevillle Longbottom
- Louise Breasley - Rolanda Hooch
- Amos Kitson - Dudley Dursley
- Tristan Harland - Fred Weasley
- Gabriel Harland - George Weasley
- Ruari Spooner - Percy Weasley
- Gracie Cochrane - Ginny Weasley
- Leigh Gill - goblin bankier
- Sirine Saba - profesorka zielarstwa Pomona Sprout
- Richard Durden - profesor Cuthbert Binns
- Bríd Brennan - pani Poppy Pomfrey
- Elijah Oshin - półkrwi Dean Thomas
- Finn Stephens - Vincent Crabbe
- William Nash - Gregory Goyle
