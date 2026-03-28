TOP 5 nowości Netfliksa na weekend. Będzie groźnie i kryminalnie
Zbliża się ostatni weekend marca, a jako że koniec powinien być z pompą, to Netflix postanowił poczęstować swoim użytkowników naprawdę smakowitymi, serialowo-filmowymi kąskami. Sprawdzamy najciekawsze nowości Netfliksa na weekend.
Ścisk to dość skromne słowo, jeśli chodzi o opis sytuacji w rankingu oglądalności Netfliksa. Spośród seriali mamy naprawdę mocne grono pretendentów do najlepszego pod tym kątem - o uwagę widzów mocno walczą m.in. "Radioaktywny kryzys", "Szkoła złamanych serc", a także "Miłość i śmierć". Nudy nie ma także w rywalizacji filmowej - tam Venom ("Venom 3: Ostatni taniec") pojedynkuje się z Tommym Shelbym ("Peaky Blinders: Nieśmiertelni"), a w krzakach czai się też Alan Ritchson, reprezentujący wciąż silną i popularną "Maszynę do zabijania". Najnowsze propozycje z pewnością zamieszają w aktualnych zestawieniach. Oto 5 najważniejszych tytułów, które można obejrzeć na Netfliksie w ten weekend.
Netflix: nowości na weekend. TOP 5
53 niedziele
- Rok produkcji: 2026
- Czas trwania: 78 minut
- Reżyseria: Cesc Gay
- Obsada: Javier Camara, Carmen Machi, Javier Gutierrez
Wyjątkowo krótki film - naprawdę mało produkcji w ostatnim czasie zamyka się zaledwie w godzinie i 18 minutach. "53 niedziele" to hiszpański film, który w centrum stawia trójkę rodzeństwa. Wszyscy spotykają się, by zadecydować o losie swojego 86-letniego ojca, który ostatnio zachowuje się coraz dziwniej. Rodzinne spotkanie prędko wymyka się spod kontroli.
Tu zdarzy się coś strasznego
- Lata emisji: 2026-
- Liczba sezonów: 1
- Twórcy: Haley Z. Boston, Matt i Ross Dufferowie, Weronika Tofilska
- Obsada: Camilla Morrone, Adam DiMarco, Gus Birney, Jennifer Jason Leigh
- Ocena IMDb: 6.6/10
Gdy Netflix zwraca się ku horrorowi, moje serce zawsze jakoś przychylniej patrzy na tę platformę. Rachel (Morrone) ma za kilka dni wziąć ślub. Wraz z narzeczonym Nickym (DiMarco) wyrusza w drogę do rodzinnej posiadłości wakacyjnej, położonej (a jakże) w środku lasu na odludziu. Przyszła panna młoda ma skłonności do paranoi i przesądów. Nie może pozbyć się wrażenia, że wkrótce zdarzy się coś okropnego. Czy tak będzie? Można już to sprawdzić...
Jeździec bez głowy
- Rok produkcji: 1999
- Czas trwania: 105 minut
- Reżyseria: Tim Burton
- Obsada: Johnny Depp, Christina Ricci, Michael Gambon, Michael Gough, Christopher Walken
- Ocena IMDb: 7.3/10
Jeden z najbardziej "burtonowskich" filmów w dorobku Tima Burtona, kostiumowy horror o wyjątkowym klimacie. Ulubieniec reżysera, Johnny Depp, wciela się w Ichaboda Crane'a, konstabla, który przybywa do Sleepy Hollow w celu rozwiązania spraw związanych z morderstwami. Pozornie sprawa jak każda inna, z drobnym wyjątkiem: według mieszkańców popełnia je Jeździec Bez Głowy. Crane, daleki od wiary w nadprzyrodzone siły, postanawia odkryć prawdę.
Harry Hole
- Lata emisji: 2026-
- Liczba sezonów: 1
- Twórcy: Jo Nesbo
- Obsada: Tobias Santelmann, Joel Kinnaman, Pia Tjelta, Anders Baasmo
- Ocena IMDb: 7.8/10
Twórczość Jo Nesbo to żyła złota, a "Harry Hole" jest kolejnym dowodem, potwierdzającym tę regułę. Tytułowy detektyw (Santelmann) jest mistrzem w tropieniu zwyrodnialców, ale demony przeszłości nękają go regularnie. Na jego drodze staje nie tylko seryjny morderca pozostawiający za sobą tajemnicze ślady, ale również odwieczny rywal - w ramach pełnej mobilizacji służb Hole będzie musiał połączyć siły ze skorumpowanym detektywem Tomem Waalerem (Kinnaman).
Hazardziści
- Rok produkcji: 1998
- Czas trwania: 120 minut
- Reżyseria: John Dahl
- Obsada: Edward Norton, Matt Damon, Gretchen Mol, John Turturro, Martin Landau, John Malkovich
- Ocena IMDb: 7.3/10
Mike (Damon) jest studentem prawa, który przegrywa wszystko w karty. Porażka ta sprawia, że zrywa z hazardem i zostaje kierowcą ciężarówki, podczas gdy jego dziewczyna Jo liczy, że chłopakowi uda się wyrwać ze szponów nałogu. Wkrótce główny bohater ulega namowom swojego przyjaciela, Worma (Norton), który prosi go o pomoc - ten zadłużył się bowiem u gangsterów i potrzebuje szybko zdobyć sporą sumę pieniędzy.
