TOP 5 nowości Netfliksa na weekend. Będzie groźnie i kryminalnie

Zbliża się ostatni weekend marca, a jako że koniec powinien być z pompą, to Netflix postanowił poczęstować swoim użytkowników naprawdę smakowitymi, serialowo-filmowymi kąskami. Sprawdzamy najciekawsze nowości Netfliksa na weekend.

Adam Kudyba
Ścisk to dość skromne słowo, jeśli chodzi o opis sytuacji w rankingu oglądalności Netfliksa. Spośród seriali mamy naprawdę mocne grono pretendentów do najlepszego pod tym kątem - o uwagę widzów mocno walczą m.in. "Radioaktywny kryzys", "Szkoła złamanych serc", a także "Miłość i śmierć". Nudy nie ma także w rywalizacji filmowej - tam Venom ("Venom 3: Ostatni taniec") pojedynkuje się z Tommym Shelbym ("Peaky Blinders: Nieśmiertelni"), a w krzakach czai się też Alan Ritchson, reprezentujący wciąż silną i popularną "Maszynę do zabijania". Najnowsze propozycje z pewnością zamieszają w aktualnych zestawieniach. Oto 5 najważniejszych tytułów, które można obejrzeć na Netfliksie w ten weekend.

Netflix: nowości na weekend. TOP 5

53 niedziele

  • Rok produkcji: 2026
  • Czas trwania: 78 minut 
  • Reżyseria: Cesc Gay
  • Obsada: Javier Camara, Carmen Machi, Javier Gutierrez 

Wyjątkowo krótki film - naprawdę mało produkcji w ostatnim czasie zamyka się zaledwie w godzinie i 18 minutach. "53 niedziele" to hiszpański film, który w centrum stawia trójkę rodzeństwa. Wszyscy spotykają się, by zadecydować o losie swojego 86-letniego ojca, który ostatnio zachowuje się coraz dziwniej. Rodzinne spotkanie prędko wymyka się spod kontroli.

Tu zdarzy się coś strasznego

  • Lata emisji: 2026-
  • Liczba sezonów: 1
  • Twórcy: Haley Z. Boston, Matt i Ross Dufferowie, Weronika Tofilska
  • Obsada: Camilla Morrone, Adam DiMarco, Gus Birney, Jennifer Jason Leigh
  • Ocena IMDb: 6.6/10

Gdy Netflix zwraca się ku horrorowi, moje serce zawsze jakoś przychylniej patrzy na tę platformę. Rachel (Morrone) ma za kilka dni wziąć ślub. Wraz z narzeczonym Nickym (DiMarco) wyrusza w drogę do rodzinnej posiadłości wakacyjnej, położonej (a jakże) w środku lasu na odludziu. Przyszła panna młoda ma skłonności do paranoi i przesądów. Nie może pozbyć się wrażenia, że wkrótce zdarzy się coś okropnego. Czy tak będzie? Można już to sprawdzić...

Jeździec bez głowy

  • Rok produkcji: 1999
  • Czas trwania: 105 minut 
  • Reżyseria: Tim Burton
  • Obsada: Johnny Depp, Christina Ricci, Michael Gambon, Michael Gough, Christopher Walken
  • Ocena IMDb: 7.3/10 

Jeden z najbardziej "burtonowskich" filmów w dorobku Tima Burtona, kostiumowy horror o wyjątkowym klimacie. Ulubieniec reżysera, Johnny Depp, wciela się w Ichaboda Crane'a, konstabla, który przybywa do Sleepy Hollow w celu rozwiązania spraw związanych z morderstwami. Pozornie sprawa jak każda inna, z drobnym wyjątkiem: według mieszkańców popełnia je Jeździec Bez Głowy. Crane, daleki od wiary w nadprzyrodzone siły, postanawia odkryć prawdę.

Harry Hole

  • Lata emisji: 2026-
  • Liczba sezonów: 1
  • Twórcy: Jo Nesbo
  • Obsada: Tobias Santelmann, Joel Kinnaman, Pia Tjelta, Anders Baasmo
  • Ocena IMDb: 7.8/10

Twórczość Jo Nesbo to żyła złota, a "Harry Hole" jest kolejnym dowodem, potwierdzającym tę regułę. Tytułowy detektyw (Santelmann) jest mistrzem w tropieniu zwyrodnialców, ale demony przeszłości nękają go regularnie. Na jego drodze staje nie tylko seryjny morderca pozostawiający za sobą tajemnicze ślady, ale również odwieczny rywal - w ramach pełnej mobilizacji służb Hole będzie musiał połączyć siły ze skorumpowanym detektywem Tomem Waalerem (Kinnaman).

Hazardziści

  • Rok produkcji: 1998
  • Czas trwania: 120 minut 
  • Reżyseria: John Dahl
  • Obsada: Edward Norton, Matt Damon, Gretchen Mol, John Turturro, Martin Landau, John Malkovich
  • Ocena IMDb: 7.3/10 

Mike (Damon) jest studentem prawa, który przegrywa wszystko w karty. Porażka ta sprawia, że zrywa z hazardem i zostaje kierowcą ciężarówki, podczas gdy jego dziewczyna Jo liczy, że chłopakowi uda się wyrwać ze szponów nałogu. Wkrótce główny bohater ulega namowom swojego przyjaciela, Worma (Norton), który prosi go o pomoc - ten zadłużył się bowiem u gangsterów i potrzebuje szybko zdobyć sporą sumę pieniędzy.

28.03.2026 09:17
