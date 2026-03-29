Użytkownicy Netfliksa latami czekali na taki dreszczowiec. Zarwanie nocki gwarantowane
Uwielbiany hiszpański dreszczowiec wraca na Netfliksa po dłuższej przerwie. W 2024 roku użytkownicy oszaleli na punkcie "Gangów Galicji". Zarywali dla nich nocki i błagali o 2. sezon. Akurat w tym wypadku streamingowy gigant ich posłuchał. Nowe odcinki wreszcie nadchodzą.
Niezależnie od pogody za oknem na Netfliksie będzie to gorący tydzień. Cały marzec taki był. Platforma dostarczyła nam mnóstwa hitów. Zaczęła od "Maszyny do zabijania", która stała się najpopularniejszym filmem serwisu tego roku. Potem podgrzała atmosferę 2. sezonem "One Piece", aby za chwilę zgnieść widzów "Peaky Blinders: Nieśmiertelnym" i dobić "Harrym Hole'em". Jakby tego było mało, na koniec miesiąca dodała jeszcze "Tu zdarzy się coś strasznego" - nowy serial twórców "Stranger Things". W kwietniu serwis nie zamierza zwalniać tempa.
Szczególnie gorąco zapowiada się zakończenie nadchodzącego miesiąca. Dostaniemy przecież animowane "Stranger Things: Opowieści z '85", a chwilę później nadejdzie napędzany adrenaliną thriller "Alfa" i "Człowiek w ogniu" - serialowa wersja hitu akcji z Denzelem Washingtonem z 2004 roku. To są te najbardziej wyczekiwane premiery najbliższych tygodni. Wcześniej jednak interesujących nowości na Netfliksie też nie zabraknie. Bo przecież za chwilę na platformie zadebiutuje wyczekiwany 2. sezon "Gangów Galicji".
"Gangi Galicji" porwały użytkowników Netfliksa jeszcze w czerwcu 2024 roku. Namiętnie je oglądali, odkrywając historię prawniczki, która szuka zemsty za śmierć ojca. W tym celu infiltruje kartel narkotykowy. Niespodziewanie jednak zaczyna coś czuć do jego szefa. I teraz będą musieli zaciekle walczyć o swój związek. A nie będzie to łatwe, bo przekorny los wciąga ich z powrotem w wir świata przemytu narkotyków. Tylko tym razem rzuca na przeciwne strony barykady.
Twórcy zagęszczają więc akcję, chcąc przykuć nas do ekranu. Wszystko wskazuje na to, że uda im się to dokładnie tak samo jak za poprzednim razem. Przy okazji premiery 1. sezonu użytkownicy Netfliksa pisali przecież w mediach społecznościowych, że nie mogą się oderwać. Ba! Dla serialu zarywali nocki. I choć miewali problem z zakończeniem, błagali platformę o 2. sezon. A skoro uwielbiany przez nich serial wreszcie powraca, na pewno się na niego rzucą. I nie odejdą póki nie skończą. Nawet kosztem snu.
2. sezon hitowego hiszpańskiego dreszczowca zadebiutuje na Netfliksie już w przyszły piątek, 3 kwietnia. Zapowiada się więc, że użytkownicy będą mieli niemały problem. W końcu tego samego dnia na platformę powrócą z nowymi odsłonami inne uwielbiane produkcje. Wśród nich nie zabraknie nowych odcinków koreańskiego serialu, który okrzyknięto skrzyżowaniem "Rocky'ego" z "Reacherem". Bo "Bloodhounds" opowiadało historię pięściarzy rzucających wyzwanie bezwzględnemu lichwiarzowi. A teraz zamierzają zadać kolejny potężny cios globalnej podziemnej lidze bokserskiej. Odpalając tytuł nie zapomnijcie więc trzymać gardy.
A gdybyście chcieli ją na chwilę opuścić, to zawsze możecie sięgnąć po nowe odcinki "Wysokich fal".
W nadchodzący piątek belgijski serial młodzieżowy wraca z 3. sezonem, aby pokazać więcej mrocznych tajemnic zamożnych nastolatków. Tym razem wiele się jednak zmienia. Louise przekonuje się o tym tuż po wyjściu ze szpitala psychiatrycznego, do którego trafiła w poprzedniej odsłonie produkcji. Kolejne sekrety nakładają się na siebie, a kłamstwa narastają. Z tego właśnie względu bohaterowie stają przed trudnym wyborem: mogą pozostać wiernymi sobie lub wplątać się w sieć intryg już na dobre. Ewidentnie więc stałe pozostanie tylko to, że produkcja wciągnie widzów niczym bagno.
To oczywiście tylko najważniejsze premiery nadchodzącego tygodnia. Na pewno nie wszystkie. Netflix ma bowiem w zanadrzu jeszcze parę tytułów, które mogą zawrócić użytkownikom w głowach. Je musicie już odkryć na własną rękę.
Netflix - pełna lista nowości z tego tygodnia:
- Inside: Sezon 3 23/03/2026
- Venom 3: Ostatni taniec 23/03/2026
- Żegnajcie, laleczki 23/03/2026
- Elmo dostaje szczeniaka 23/03/2026
- Jeff Ross: Take A Banana For The Ride 24/03/2026
- Teksas bez planu 24/03/2026
- Wydział Zabójstw: New York: Sezon 2 25/03/2026
- Szkoła złamanych serc: Sezon 3 25/03/2026
- Prokuratorka 26/03/2026
- Za czerwoną linią 26/03/2026
- Harry Hole 26/03/2026
- Tu zdarzy się coś strasznego 26/03/2026
- Rounders 27/03/2026
- Jeździec bez głowy 27/03/2026
- BTS: Powrót 27/03/2026
- 53 niedziele 27/03/2026
Netflix - pełna lista premier na przyszły tydzień:
- Przeklęta woda 30/03/2026
- Jedz, módl się, szczekaj 01/04/2026
- Agent z góry 02/04/2026
- XO Kitty: 3. sezon 02/04/2026
- Grzechy Kujo 02/04/2026
- Bloodhounds: 2. sezon 03/04/2026
- Wysokie fale: 3. sezon 03/04/2026
- Gangi Galicji: 2. sezon 03/04/2026