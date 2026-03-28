Na HBO Max wpadł jeden z najbardziej stylowych kryminałów dekady. Ma klasę

Lata 70. XX wieku. Ron Stallworth (John David Washington) to pierwszy czarnoskóry detektyw w Departamencie Policji w Colorado Springs. Siłą rzeczy, musi zatem wykazać się znacznie większym zaangażowaniem i skutecznością, by jakkolwiek się przebić, zdobyć szacunek i wyrobić sobie nazwisko. Takie czasy. W związku z tym decyduje się na szalenie niebezpieczną misję i wraz z kolegą po fachu, Zimmermanem (Adam Driver) postanawia... zinfiltrować Ku Klux Klan.



Świeżo upieczeni partnerzy powołują specjalną grupę, przenikają do struktur organizacji i starają się zrobić wszystko, by uniemożliwić jej roztoczenie wpływów i przejęcie władzy w mieście.

Dzieło Lee to przykład pierwszorzędnego kina politycznego, które wpasowało się w amerykański mainstream - a wszystko dzięki doskonale dobranym proporcjom dramatu społecznego, thrillera kryminalnego, satyry i filmu historycznego, w którym kryje się też bardzo świadomy esej na temat uprzedzeń rasowych. Co więcej, to oparte na faktach kino przetworzone przez autorską wrażliwość reżysera: faceta, który lubi zajmować mocne stanowiska i uwypuklać kwestie polityczne w swoich dziełach.

Kluczowy jest tu kontrast tonów: groteskowy humor, który obnaża banalność i systemowy charakter uprzedzeń, sąsiaduje tu z poczuciem autentycznego zagrożenia. Lee pokazuje rasizm jednocześnie jako coś absurdalnego i śmiertelnie niebezpiecznego - śmiech nieraz grzęźnie w gardle widza, gdy ten uświadamia sobie, że za komizmem sytuacji kryje się realna przemoc. O społecznej aktualności nawet nie wspominam: to jeden z tych filmów, w których wydarzenia historyczne stanowią, oczywiście, komentarz do teraźniejszości.



Reżyser wie, jak operować formą: zestawia różne porządki narracyjne, odwołuje się do historii kina, a finałem brutalnie wyprowadza opowieść poza ramy gatunku, wprost do współczesności. Nie, tu nie ma miejsca na subtelności - właśnie w bezpośredniości tkwi siła obrazów Lee, w tym i tego. Ale nie tylko przekaz tu działa: obraz jest cudnie stylizowany (serio, ten film ma obłędny styl i świetnie, że twórca tak chętnie go podkreśla, ), napięcie konsekwentnie rośnie, by od pewnego momentu wciskać w fotel, montaż bardzo przysługuje się akcji, a duet Washington - Driver to kropka nad i. Chciałbym jeszcze kiedyś zobaczyć ich razem na ekranie.



Oscar za scenariusz nie wpadł bez przyczyny. A jeśli obawiacie się, że was zmęczy, uspokajam: film działa zarazem jako poważniejsza dochodzeniówka, jak i sensacyjna komedia - bywa zabawnie, bywa ponuro. Jest akcja i specyficzny dowcip. Wszystko to doprawione wściekłością na społeczne niesprawiedliwości i miłością do kinowych klasyków. Warto.

Czytaj więcej w Spider's Web:

Michał Jarecki 28.03.2026 08:36

