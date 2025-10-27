REKLAMA
To: Witajcie w Derry ma zmienioną chronologię. Jak łączy się z książką i filmami?

„To: Witajcie w Derry” jest częścią większej całości. Jednak serial nie łączy się z resztą dzieł w tak prosty sposób, jak może się to na pierwszy rzut oka wydawać. Wyjaśniamy, o co chodzi.

Konrad Chwast
it welcome derry hbo
„To: Witajcie w Derry” właśnie zadebiutowało w HBO Max. 1. odcinek  trafił do serwisu aż 6 lat po premierze filmu „To: Rozdział 2” i prawie 40 lat po premierze powieści Stephena Kinga. Serial choć oczywiście czerpie z powieści mistrza grozy, to znacznie mocniej łączy się z filmami. Za jego produkcję odpowiadają Andy Muschietti, Barbara Muschietti i Jason Fuchs, którzy tworzyli również filmową serię, na którą składają się filmy „To” i „To: Rozdział 2”. Już sam ten fakt oznacza, że „To: Witajcie w Derry” będzie różniło się od książkowego oryginału.

To: Witajcie w Derry – jak łączy się z filmem i książką Kinga?

Serial łączy się z filmami nie tylko osobami twórców, ale również niektórymi członkami obsady. W rolę morderczego clowna Pennywise’a wciela się znowu Bill Skarsgard, a sama produkcja jest prequelem filmu – w pełni znaczenia tego słowa.

„To: Witajcie w Derry” opowie bowiem historię Derry na długo przed tym, jak Klubowi Frajerów udało się pokonać zło. Zgodnie z historią napisaną przez Stephena Kinga, okrutny clown wraca do miasta co mniej więcej 30 lat. Książka amerykańskiego pisarza skupia się co prawda na przygodach jednego pokolenia, ale dzieciaki, zwłaszcza Mike Hanlon, znajdują dowody na to, iż potwór mordował wcześniej. Pomiędzy rozdziałami zamieszczone są notki prasowe i dokumenty policyjne, które opisują wiele z tych okrutnych zdarzeń. I to do tych zapisków historię dopowiadają twórcy serialu.

To: Witajcie w Derry – chronologia. W jakich latach rozgrywa się akcja?

Tu docieramy do kluczowej różnicy między serialem i książką. Powieść Stephena Kinga rozpoczyna swoją akcję w latach 50. XX wieku. Gdy ginie pierwszy chłopiec, brat Billa Denbrougha, jesteśmy niedługo po zakończeniu II wojny światowej. Gdy bohaterowie jeszcze raz spotykają się, aby pokonać zło trawiące Derry, to następuje to w latach 80, czyli wtedy, gdy King wydawał swoją powieść.

W filmowej serii akcja przeniosła się do przodu o 3 dekady. Kiedy więc film w 1. części pokazuje młodość bohaterów, to akcja rozgrywa się w latach 80. Gdy Klub Frajerów spotyka się znowu, akcja rozgrywa się w na przełomie pierwszej i drugiej dekady XXI wieku. Filmowi wyszło to na dobre nie tylko dlatego, że widzowie mogli lepiej zrozumieć czas akcji, ale również dlatego, iż trwała faza nostalgii za latami 80.

Skoro jednak fabuła przesunęła się w przód, to akcja serialu przeniosła się w okolice lat 60 – mniej więcej 30 lat od wydarzeń z filmu „TO” i dość blisko czasów znanych z powieści Kinga.

Kolejne sezony będą sięgać jeszcze bardziej wstecz. Jeśli produkcja zostanie przedłużona na kolejne serie, to 2. sezon przeniesie nas do 1935 roku, a 3. do 1908. Jeśli spojrzymy na serial i filmy jako na całość, to oba tytuły opowiedzą o 100 latach historii Derry.

Jeśli ciągle mało wam historii o tajemniczym potworze nazywanym "To", być może ukojenie znajdziecie w naszych tekstach. Pisaliśmy już o tym, kiedy do serwisu wpadną kolejne odcinki, a także o tym, że premierowy odcinek serialu zobaczycie w kinach.

Konrad Chwast
27.10.2025 17:01
Tagi: HBO MaxTo
