To: Witajcie w Derry robi cięcie. To koniec najlepszej teorii o klaunie

"To: Witajcie w Derry" to jeden z najciekawszych seriali ostatnich miesięcy. Twórcy filmów zdecydowali się ponownie wejść do świata, któremu zagraża demoniczny klaun, Pennywise. Po odcinku z poprzedniego tygodnia w sieci pojawiły się teorie dotyczącego jego powiązań z pewną postacią, ale najnowszy epizod ostatecznie je przecina.

Akcja serialu rozgrywa się w 1962 roku. Wówczas, niemal w tym samym czasie, dochodzi do szeregu zdarzeń. Do miasteczka przybywa major Leroy Hanlon (Jovan Adepo), a niedługo później jego rodzina - żona Charlotte (Taylour Paige) i syn Will (Blake Cameron James). Wcześniej dochodzi do zaginięcia Matty'ego Clementsa, a poszukująca go gromadka dzieci zostaje niemal w całości zabita - poza Lilly Bainbridge (Clara Stack), dziewczynką uznawaną przez wszystkich wokół za wariatkę. Wkrótce łączy ona siły m.in. z Willem i Ronnie (Amanda Christine), córką oskarżonego o zabicie dzieci Hanka Grogana (Stephen Rider). Wszyscy z biegiem czasu zdają sobie sprawę, że zło czyha na nich.

W dalszej części pojawią się spoilery dotyczące fabuły 6. odcinka "To: Witajcie w Derry"

To: Witajcie w Derry odpowiada na słynną teorię. Zaskoczeni?

W piątym odcinku twórcy serialu zafundowali nam pewne sugestie dotyczące jednej z istotnych postaci fabuły. Mowa tutaj o Ingrid Kersh - pracowniczce zakładu psychiatrycznego Juniper Hill, w którym przebywała Lilly Bainbridge. Obie bohaterki się ze sobą zaprzyjaźniły, niedalekim od kłamstwa byłoby stwierdzenie, że Kersh zastępowała Lilly matkę, raczej mało aktywnie obecną w jej życiu. Epizod z zeszłego tygodnia wysłał jednak niepokojące sygnały, sugerujące powiązania między Ingrid a samym Pennywise'em. Odcinek szósty, zatytułowany "W imię ojca", rzuca na te teorie nowy cień i tak naprawdę je wyjaśnia.

Gdy Lilly przychodzi do domu pani Kersh porozmawiać z nią, początkowo nie zastaje jej. Wówczas przegląda zdjęcia, a jedno z nich wprawia ją w szczególne zaniepokojenie. Na pewnej fotografii widnieją dziewczynka oraz mężczyzna, którego wyraz twarzy jest niesamowicie znajomy. Gdy Ingrid w końcu pojawia się i konfrontuje z Lilly, wszystko staje się jasne. Ingrid Kersh jest córką Boba Graya - artysty cyrkowego występującego pod pseudonimem Pennywise Tańczący Klaun. Kobieta miała z ojcem dobry kontakt, bardzo go kochała, jednak, jak twierdzi, został jej odebrany (nie wiemy do końca, co ma na myśli). Wiele lat później, podczas pracy w Juniper Hill orientuje się, że jedno z dzieci widzi Pennywise'a i decyduje się wykorzystać je, by również go zobaczyć. Choć demoniczny klaun pożera dziecko na jej oczach, Ingrid widzi w potworze dawno niewidzianego ojca. "To był on. Może inny, zmieniony przez to co przeszedł, gdziekolwiek był. Córka wie" - tak o nim mówi.

Czy Ingrid Kersh rzeczywiście jest córką Pennywise'a?

Nie. Pennywise jest istotą pozaziemską, złym bytem, który żeruje na ludzkich lękach, żywi się nimi i dzięki nim nabiera siłę. Ingrid Kersh jest córką Boba Graya, od którego zła istota najprawdopodobniej zapożyczyła swoją potworną tożsamość i stała się Tańczącym Klaunem. Wszystko wskazuje na to, że Ingrid jest przez niego wykorzystywana w celu znajdywania mu kolejnych ofiar, a żeby zyskać jej zaufanie, zły byt przyjmuje formę, która przypomina kobiecie ojca i utrzymuje ją w tej iluzji i pozwala wierzyć, że dusza jej ojca jeszcze żyje. Warto w tym momencie przypomnieć sobie chociażby reakcję klauna na to, że Ingrid mówi do niego "papa". Jeszcze chyba nigdy nie widziałem zaskoczonego i zmieszanego Pennywise'a - do tego momentu.

Na jaw wychodzi również, że Ingrid Kersh była klaunem, którego Will zobaczył w jaskini kilka odcinków temu. Miała na sobie wówczas kostium Periwinkle - najprawdopodobniej występowała w nim razem z ojcem, zanim zło jej go odebrało. To Ingrid w przebraniu podążała za dzieciakami na cmentarz, a zdjęcie, które zrobili, przedstawiało ją - nie samego Pennywise'a. Nie ulega wątpliwości, że sytuacja robi się niebezpieczna - pani Kersh jak mało kto zna to, z czym zmaga się Lilly. Obie straciły ojca, a do tego kobieta wie tak naprawdę o najważniejszych szczegóły życia dziewczynki, co w przypadku bycia po stronie Pennywise'a jest sporym orężem. Jako, że z konfrontacji obie postacie wyszły cało (nie licząc rozciętej dłoni Ingrid), powinniśmy się spodziewać kolejnego, dużo bardziej bezwzględnego starcia.

Więcej o serialu "To: Witajcie w Derry" przeczytacie na Spider's Web:

02.12.2025 09:35
