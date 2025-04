Zwyciężczyni Top Model wzięła udział w reality show The 50. Rozmawiamy z Osi Ugonoh

Zależy, jaka to krytyka. Staram się być otwarta na krytykę, która czegoś mnie uczy, a tę lekcję mogę wdrożyć w życie. Ale jeśli ktoś mówi coś głupiego, to w wieku 30 lat wiem, że nie muszę słuchać się każdego - w życiu jest tak, że jeśli ktoś wyraża swoją opinię, to tylko i wyłącznie jego zdanie, a co my z tym zrobimy, to już nasza decyzja. Jeśli to konstruktywna krytyka, to biorę ją pod uwagę, a jeżeli to jest hejt, to po prostu się tym nie przejmuję - mam lepsze rzeczy do roboty.