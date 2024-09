Potwory: historia Lyle'a i Erika Menendezów. Jak było naprawdę?

Ponoć oczekiwania Josego względem synów były ogromne. Wymagał perfekcji w każdej dziedzinie - nie ograniczał się też w wydatkach na ich edukację i mnóstwo pozalekcyjnych zajęć (jednym z nich była obsesja Josego - tenis). Rzecz w tym, że presja była ogromna, a marzenia, potrzeby, opinie czy pomysły chłopaków nie miały dla ojca najmniejszego znaczenia. Mierzył niedorzecznie wysoko: oczekiwał, że synowie zajmą w przyszłości wysokie stanowiska polityczne, senatorskie czy nawet prezydenckie.



Obaj odnosili sukcesy, choć rosnące naciski ewidentnie odbiły się na ich losach. Lyle dostał się na Princeton, ale na miejscu nie przykładał się do nauki - ostatecznie został zresztą wydalony z uczelni za popełnienie plagiatu. Z kolei Erik, który świetnie radził sobie z tenisem, w 1988 r. został oskarżony o kradzież - uniknął więzienia, bo było to dość drobne wykroczenie, ale musiał spełnić jedno wymaganie: udać się na terapię.



20 sierpnia 1989 r. po godz. 23 bracia zadzwonili na policję, by zgłosić morderstwo. José i Kitty zostali zastrzeleni z broni myśliwskiej - strzelby Mossberga. Ciała zostały znalezione w salonie. Małżeństwo spędzało ten wieczór na kanapie przed telewizorem - wcześniej próbowali nawet namówić synów na wspólny seans, ale ci postanowili wybrać się do kina. José został postrzelony w ręce i nogi, a ostateczny strzał w głowę zakończył jego życie. Do Kitty strzelono aż dziesięć razy - m.in. w nogę, zapewne po to, by uniemożliwić jej ucieczkę.



Początkowo podejrzenia nie padły na synów - forma i okrucieństwo sprawiły, że policja uznała za podejrzanych kubańską mafię. Według roboczej teorii Joseph uwikłał się w nielegalną współpracę ze swoimi rodakami, a ci zdecydowali się go wreszcie pozbyć. W gruncie rzeczy innych wersji wydarzeń nawet nie brano pod uwagę. Tym bardziej, że media błyskawicznie podchwyciły temat i we współczuciu opisywały dramat osieroconego rodzeństwa.