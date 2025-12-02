REKLAMA
  1. rozrywka
  2. VOD
  3. Netflix

Troll 2 Netfliksa ma nieświeży oddech. Może już wystarczy?

Norweska wrażliwość, poczucie humoru i umiejętność zaadaptowania swojej kultury pod film po raz kolejny odniosły zwycięstwo. Tylko tym razem nieco mniejsze. Mimo że "Troll 2" nie dotrzymał kroku swojemu przeciwnikowi, to udało mu się odnieść zwycięstwo na zupełnie innym polu.

Anna Bortniak
OCENA :
5/10
troll 2 netflix recenzja film norweski
REKLAMA

Od premiery pierwszego "Trolla" minęły już niemal 3 lata. Norweska produkcja w reżyserii Roara Uthauga zrobiła wówczas furorę - swoimi wyświetleniami pobiła poprzednie rekordy nieanglojęzycznych tytułów, plasując się w pierwszej dziesiątce Netfliksa w niemal setce krajów na całym świecie. Tylko w pierwszym tygodniu była ona oglądana przez ponad 75 mln godzin, dzięki czemu mogła ona pochwalić się najlepszym wynikiem po 7 dniach od premiery w historii nieanglojęzycznych rywali. Po prostu niespodziewany hit.

"Troll" zawierał to, na co widzowie dają się w tych czasach skusić - napakowany akcją monster movie z elementami fantasy, który w dodatku charakteryzował się oryginalnym pomysłem. Był on inny niż wszystkie, a to dlatego, że wyszedł spod ręki Norwega. A norweska reinterpretacja znanych filmów z monstrami w rolach głównych w połączeniu ze skandynawską wrażliwością, poczuciem humoru i powiewem nordyckich legend sprawiła, że widzowie bardzo ją docenili. Jak będzie w przypadku "Trolla 2"?

REKLAMA

W recenzji możecie natknąć się na spoilery 1. części "Trolla".

Troll 2 - recenzja filmu Netfliksa

W "Trollu 2" ponownie śledzimy historię Nory Tidemann (Ine Marie Wilmann). Doświadczona paleontolożka, dzięki swojej wiedzy na temat magicznych stworzeń ukrytych w skalistych zboczach norweskich gór, w poprzedniej części pomogła rządowi uporać się z wielkim górskim trollem. Po śmierci swojego ojca Nora zaszyła się w górskiej chatce, gdzie poszła w jego ślady, studiując nordyckie mity i legendy. Tam odnajduje ją Andreas Isaksen (Kim Falck), który prosi ją o pomoc.

Okazuje się, że rząd Norwegii prowadzi eksperymenty na trollu Jotunie, który został nazwany "Megatrollem". W związku z tym Nora mogłaby pomóc im przyjrzeć się bliżej stworzeniu, aby zdobyć wiedzę na temat tego, jak należy się przed nim bronić. W końcu nikt nie chce powtórki z rozrywki. Wskutek czarów-marów Nory Jotun przez przypadek budzi się do życia i zaczyna siać spustoszenie w całej Norwegii. W efekcie paleontolożka będzie musiała połączyć siły wraz z Andreasem i majorem Kristofferem Holmem (Mads Pettersen) i zatrzymać nie jednego, a dwa trolle.

Troll 2. Fot. Netflix

"Troll 2" po raz kolejny pokazał, że Norwegowie mają coś, co pozwala im bez wstydu kręcić swoje filmy na Netfliksa. Nie boją się pokazywać swojej kultury, wplatają do produkcji humorystyczne elementy, robiąc to z lekkością i swojego rodzaju beztroską. W sequelu "Trolla" ta szczerość i otwartość również są obecne, ale tylko na takim paliwie produkcja daleko nie zajedzie. Nawet jeśli robiłaby gigantyczne kroki jak górski troll. Bo mimo że humor się zgadza, to zabrakło w tym filmie dynamiki i z sekundy na sekundę robił się on coraz bardziej nużący.

Druga część, choć próbuje, jest nieświeża jak oddech trolla. Można odnieść wrażenie, że to jest właściwie jeden do jednego ta sama historia, tyle że opowiedziana w trochę inny sposób. Rząd Norwegii ponownie walczy z nieznaną siłą, a Nora - trochę już zafiksowana na punkcie nordyckich legend - dziwnymi dźwiękami stara się porozumieć z trollem. W międzyczasie rozwijają się wątki miłosne Andreasa i Kristoffera, które są potwornie nudne i nieangażujące. Nigdzie nie iskrzy, a dramaty przedstawione są w generyczny sposób.

Godne podziwu efekty specjalne i fakt, że rola trolli została tym razem nieco zmodyfikowana, ratują ten film. Zwyciężył również duch Norwegii i wiara w to, że nieanglojęzyczne produkcje z lokalnych duchem również mogą odnieść sukces w streamingu. Mimo to "Troll 2" to wciąż powtórka z rozrywki. Chwilami jest zabawnie, a chwilami przerażająco, ale podczas seansu można odnieść wrażenie, że to wciąż ta sama historia. Reżyser zapowiedział już, że wcale nie odrzuca pomysłu na "trollogię", ale lepiej by było tę historię po prostu zostawić w spokoju i nie budzić trolla po raz trzeci.

  • Tytuł filmu: Troll 2
  • Rok produkcji: 2025
  • Czas trwania: 1h 44m
  • Reżyseria: Roar Uthaug
  • Obsada: Ine Marie Wilmann, Kim Falck, Mads Sjøgård Pettersen, Sara Khorami
  • Nasza ocena: 5/10
  • Ocena IMDb: 5.4/10
REKLAMA

Czytaj więcej w Spider's Web:

REKLAMA
Anna Bortniak
02.12.2025 16:00
Tagi: Filmy Netflix
Najnowsze
14:44
Mój ulubiony polski serial dostał kontynuację. Muszę odwołać plany
Aktualizacja: 2025-12-02T14:44:51+01:00
13:33
Czy Eddie wróci do Stranger Things? Okrutna teoria zdradza finał
Aktualizacja: 2025-12-02T13:33:50+01:00
12:20
Netflix po cichu wyrzucił ważną funkcję. Będzie jej brakować
Aktualizacja: 2025-12-02T12:20:47+01:00
11:15
Są pierwsze opinie o Avatarze 3. "Najlepsza część trylogii"
Aktualizacja: 2025-12-02T11:15:16+01:00
10:48
Kim jest Pan Coto ze Stranger Things 5? Wyjaśniamy
Aktualizacja: 2025-12-02T10:48:12+01:00
9:43
Netflix wrzuca stand-up najpopularniejszego polskiego komika. Bez cenzury
Aktualizacja: 2025-12-02T09:43:53+01:00
9:35
To: Witajcie w Derry robi cięcie. To koniec najlepszej teorii o klaunie
Aktualizacja: 2025-12-02T09:35:50+01:00
19:15
Czy "Norymberga" trzyma się faktów? Odpowiedź jest przerażająca
Aktualizacja: 2025-12-01T19:15:00+01:00
17:33
Jedna scena w Stranger Things 5 wyjątkowo poruszyła widzów. Mnie też
Aktualizacja: 2025-12-01T17:33:00+01:00
16:57
Kto umrze w finale Stranger Things. 4 bohaterów nie może spać spokojnie
Aktualizacja: 2025-12-01T16:57:00+01:00
15:32
Mocny thriller ominął kina i trafił do Prime Video. Ledwo wstałam z fotela
Aktualizacja: 2025-12-01T15:32:14+01:00
14:00
Ile zarabiają gwiazdy Stranger Things? Kwoty urosły bardziej niż dzieciaki
Aktualizacja: 2025-12-01T14:00:27+01:00
13:22
HBO Max pokazał nowości na grudzień 2025. To miesiąc kinowych hitów
Aktualizacja: 2025-12-01T13:22:29+01:00
11:57
Netflix dodał aż 10 filmów, w tym coś wyjątkowego. Plany na wieczór są znane
Aktualizacja: 2025-12-01T11:57:02+01:00
11:06
To jedyny film z 2025, który Polacy ocenili 10/10. Cudo
Aktualizacja: 2025-12-01T11:06:36+01:00
9:14
Donald Tusk chce mieć Stranger Things w Polsce. Zagaił do młodych aktorów
Aktualizacja: 2025-12-01T09:14:02+01:00
8:33
Judi Dench porzuciła aktorstwo. Powód łamie serce
Aktualizacja: 2025-12-01T08:33:40+01:00
14:20
Netflix nie rezygnuje ze sportu. Myśli o zakupie Premier League
Aktualizacja: 2025-11-30T14:20:00+01:00
13:46
Naprawdę czekacie na kontynuację Gry o tron? Zapomnieliście o najważniejszym
Aktualizacja: 2025-11-30T13:46:00+01:00
13:01
Millie Bobby Brown wybrała najlepszy sezon Stranger Things. Pełna zgoda
Aktualizacja: 2025-11-30T13:01:00+01:00
12:16
Na co do kina w grudniu 2025? Znakomite kino na koniec roku
Aktualizacja: 2025-11-30T12:16:00+01:00
11:19
Zachwycająca nowość w HBO Max. Ten film trzeba znać
Aktualizacja: 2025-11-30T11:19:00+01:00
10:36
Twórcy Stranger Things w 5. sezonie obsadzili swoją nauczycielkę. Urocza rola
Aktualizacja: 2025-11-30T10:36:22+01:00
10:13
Nie dajcie sobie wmówić, że ten film akcji jest zły. Przetarga was jak po betonie
Aktualizacja: 2025-11-30T10:13:00+01:00
10:08
SkyShowtime kończy promocję. Ostatnia szansa na subskrypcję za grosze
Aktualizacja: 2025-11-30T10:08:45+01:00
9:33
Czy najkrwawsza seria filmów wojennych dekady dobiegła końca? Reżyser odpowiada
Aktualizacja: 2025-11-30T09:33:00+01:00
8:03
Duet z nowego filmu Netfliksa już pozamiatał. To najlepsze aktorstwo w 2025 roku
Aktualizacja: 2025-11-30T08:03:00+01:00
5:26
Jak oglądać Listy do M.? Kolejność filmów świątecznych
Aktualizacja: 2025-11-30T05:26:00+01:00
16:58
Stranger Things popchnęło ich kariery. Młode gwiazdy, które podbiją branżę
Aktualizacja: 2025-11-29T16:58:00+01:00
16:57
Norymberga to genialne kino. Russell Crowe będzie śnił się po nocach
Aktualizacja: 2025-11-29T16:57:36+01:00
15:21
To będzie najdziwniejszy film wojenny, jaki obejrzysz na VOD
Aktualizacja: 2025-11-29T15:21:00+01:00
14:05
Mocny weekend w HBO Max. TOP 5 nowości i film, który ryje beret
Aktualizacja: 2025-11-29T14:05:23+01:00
12:04
Co ma wspólnego Stranger Things ze Skazanymi na Shawshank? Więcej niż myślisz
Aktualizacja: 2025-11-29T12:04:00+01:00
11:12
Horror na bazie słynnej gry hitem Netfliksa. Wreszcie obejrzę go w spokoju
Aktualizacja: 2025-11-29T11:12:00+01:00
9:59
Dom dobry pokazuje brutalne oblicze przemocy domowej. Jak na nią reagować?
Aktualizacja: 2025-11-29T09:59:00+01:00
9:01
Ten film ledwo wszedł do kin, a już szykuje się na hit Disney+. Użytkownicy rzucą się na niego
Aktualizacja: 2025-11-29T09:01:00+01:00
8:58
Weekend chłodny, Netflix gorący. Polecam 5 mocnych nowości
Aktualizacja: 2025-11-29T08:58:52+01:00
8:03
Widzowie Prime Video nie chcą wyjaśnień. Siadają z przodu mocnego thrillera
Aktualizacja: 2025-11-29T08:03:00+01:00
6:51
Czy serial Maxton Hall - Dwa światy dostanie 3. sezon? Jest pewien problem
Aktualizacja: 2025-11-29T06:51:00+01:00
20:20
Film świąteczny Netfliksa też może być świeży. Nie wierzę, że to piszę
Aktualizacja: 2025-11-28T20:20:25+01:00
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA