Film ma trafić do oferty giganta w 2025 r., ale nie wiemy dokładnie kiedy (można jednak zakładać, że mowa o drugiej połowie roku). Przypomnę, że akcja "Trolla" studia Motion Blur rozgrywa się w pewnym norweskim miasteczku. Gdy w pobliskich górach dochodzi do eksplozji, budzi ona śpiącego od blisko tysiąca lat ogromnego i niebezpiecznego potwora. Tytułowy troll niszczy wszystko na swojej drodze i coraz szybciej zbliża się do Oslo. Władze wysyłają do akcji m.in. niezlęknioną paleontolożkę, która ma odnaleźć sposób, by powstrzymać to, co dotychczas istniało jedynie w norweskich baśniach i legendach.